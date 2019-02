Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Manfred Weberre és pártjára, az Európai Néppártra (EPP) leadott szavazatok szélsőjobboldali erőket juttathatnak a hatalomba a májusi európai parlamenti választásokon – figyelmeztetett vasárnap Frans Timmermans, az Európai Bizottság (EB) alelnöke, az Európai Szocialisták Pártjának (PES) választási csúcsjelöltje az Olaszországban ellenzékben lévő, balközép Demokrata Párt (PD) római kongresszusán.","shortLead":"A Manfred Weberre és pártjára, az Európai Néppártra (EPP) leadott szavazatok szélsőjobboldali erőket juttathatnak...","id":"20190204_Orbannal_riogatnak_az_europai_szocialistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a8948e-8a4b-4bb5-bcad-750e6ac7f2c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Orbannal_riogatnak_az_europai_szocialistak","timestamp":"2019. február. 04. 11:36","title":"Orbánnal riogatnak az európai szocialisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6975577-102c-4b7b-a090-87d22f654b35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meg vásárolnak, zongoráznak és teniszcipőben lazulnak. Egy szentpétervári művész fogott néhány híres művészeti alkotást, és némi animációval csavart rajtuk egy kicsit.","shortLead":"Meg vásárolnak, zongoráznak és teniszcipőben lazulnak. Egy szentpétervári művész fogott néhány híres művészeti...","id":"20190204_Klasszikus_festmenyek_szereploi_titokban_animacio_Instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6975577-102c-4b7b-a090-87d22f654b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14016e1b-5d71-426c-bacb-837399dd66ef","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Klasszikus_festmenyek_szereploi_titokban_animacio_Instagram","timestamp":"2019. február. 04. 11:59","title":"Mit csinálnak a klasszikus festmények szereplői titokban? Hát szelfiznek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt kérik a szakszervezetek, reagáljon valamit a Tesco a cég bérszámfejtőinek kéréseire.","shortLead":"Azt kérik a szakszervezetek, reagáljon valamit a Tesco a cég bérszámfejtőinek kéréseire.","id":"20190204_Ma_eldolhet_lesze_tescos_sztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad40e2c-a771-4cda-992b-4b2bc32a1e32","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Ma_eldolhet_lesze_tescos_sztrajk","timestamp":"2019. február. 04. 08:48","title":"Ma eldőlhet, lesz-e tescós sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86668dc-72a8-44e1-a78b-1852b7f15feb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár éve még mindenki gázolajos autót akart, mára tömegek fordulnak el tőle a használtkocsi-vásárláskor is.","shortLead":"Pár éve még mindenki gázolajos autót akart, mára tömegek fordulnak el tőle a használtkocsi-vásárláskor is.","id":"20190205_Viszlat_dizel_innen_nincs_visszaut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f86668dc-72a8-44e1-a78b-1852b7f15feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afe16ba-0d08-4238-8973-9a7d8844ba40","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_Viszlat_dizel_innen_nincs_visszaut","timestamp":"2019. február. 05. 10:21","title":"Viszlát, dízel, innen nem nagyon van visszaút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viber üzenetküldő alkalmazás 10-es verziója nemcsak külsőben, működésben is hoz néhány fontos változást.","shortLead":"A Viber üzenetküldő alkalmazás 10-es verziója nemcsak külsőben, működésben is hoz néhány fontos változást.","id":"20190205_viber_10_frissites_android_ios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3194f4d-536f-4730-b248-7ab6061644ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_viber_10_frissites_android_ios","timestamp":"2019. február. 05. 08:03","title":"Nyissa meg a Vibert, máshogy néz ki és új funkciók is jöttek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga István egykori fideszes országgyűlési képviselő Élet és Irodalmat járat, Magyar Narancsot olvas, és a napot Népszavával kezdi. Ő a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumi elnöke.","shortLead":"Varga István egykori fideszes országgyűlési képviselő Élet és Irodalmat járat, Magyar Narancsot olvas, és a napot...","id":"20190204_A_kormanyhu_mediaholding_vezetoje_szerint_a_konzervativ_oldalnak_nincs_komoly_ujsagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd47a88d-4545-4c8d-9bc6-5dd53b012dad","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_A_kormanyhu_mediaholding_vezetoje_szerint_a_konzervativ_oldalnak_nincs_komoly_ujsagja","timestamp":"2019. február. 04. 15:28","title":"A kormányhű médiaholding vezetője szerint a konzervatív oldalnak nincs komoly újságja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d18e582-e587-4058-a8f2-40d4df9ca69a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit nem engedték be Zágrábba, de nem akarja elhagyni az országot. ","shortLead":"A férfit nem engedték be Zágrábba, de nem akarja elhagyni az országot. ","id":"20190204_Negyedik_napja_el_a_zagrabi_repteren_egy_pakisztani_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d18e582-e587-4058-a8f2-40d4df9ca69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68d7cec-182a-4c9e-8c66-9633f462a1ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Negyedik_napja_el_a_zagrabi_repteren_egy_pakisztani_ferfi","timestamp":"2019. február. 04. 20:32","title":"Negyedik napja él a zágrábi reptéren egy pakisztáni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c524beb-ad54-40f8-8825-52d69a47ef7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vissza akarja szerezni állását az a müezzin, akit az izraeli Akkó egyik mecsetjéből az után bocsátottak el, hogy a közösségi oldalakon megjelent egy olyan kép róla, amint részt vett egy testépítő versenyen.","shortLead":"Vissza akarja szerezni állását az a müezzin, akit az izraeli Akkó egyik mecsetjéből az után bocsátottak el...","id":"20190203_Kirugtak_a_muezzint_aki_testepitokent_versenyzett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c524beb-ad54-40f8-8825-52d69a47ef7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6db5f1-b3cf-428c-b3e9-ed1a6b27968d","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_Kirugtak_a_muezzint_aki_testepitokent_versenyzett","timestamp":"2019. február. 03. 18:51","title":"Kirúgták a müezzint, aki testépítőként versenyzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]