A tavalyi év végén egy igen különleges fogadást ajánlott az amerikaiaknak a Coca-Cola leányvállalata, a Vitamin Water. A kihívás lényege, hogy a jelentkezők közül egy kiválasztottnak egy éven át nem szabad okostelefont használnia (helyette egy 1996-os mobilt kap kézhez), és ha kibírja, 28 millió forintnak megfelelő dollár üti a markát. Most úgy tűnik, másoknak is megtetszett a kezdeményezés, és ha nem is ebben a formában, de szintén szerveznek ilyesmit.

Ezúttal a svédországi Göteborgban található Hotel Bellora tett egy különleges ajánlatot a leendő vendégei számára. A szállodában található 108-as, találóan The Check Out névre keresztelt lakosztályt egy okoslámpával szerelték fel, ami egyben a routert is jelenti. Ehhez kell csatlakozni a mobillal, ami így képes mérni, hogy mennyi időt töltünk el netezéssel.

A szoba ára 0 svéd koronáról indul, ám amint valaki csatlakozik a netre, és el is kezd böngészni a mobilján, a lámpa fehér fénye kigyullad. A hotel szerint 30 percen át világít így, majd átvált pirosra a fény, ami jelzi, a fogadást elbuktuk, és attól fogva a teljes árat ki kell fizetni a szállásért.

A lehetőséget egy egész családnak kínálják fel, a 30 percet pedig személyenként kell érteni, vagyis egy négyfős családnak 2 óra után kell kifizetnie a teljes árat. A szobát február 14-re kínálják fel, a részletekről pedig itt lehet olvasni.

