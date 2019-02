Világszerte már több mint egymilliárd regisztrált felhasználót tudhat maga mögött a Viber, akiket időről időre meglepnek a fejlesztők valamilyen újdonsággal. Január közepén például új funkció érkezett a szogláltatásba, de tavaly augusztusban is történt benne egy fontos változás. Most azonban egy jóval grandiózusabb fejlesztés érkezik a felhasználókhoz.

A cég bejelentése szerint az elmúlt négy év legnagyobb frissítését készítették el a szolgáltatáshoz. A Viber 10 azonban nemcsak egy nagy frissítés, a cég szerint az alkalmazás egyszerűbb és hatékonyabb felhasználói élményt kínál, emellett pedig számos új funkciót készítettek hozzá.

A tervezés során a legfontosabb szempont az volt, hogy egyszerűsítsék az alkalmazás különböző részeit, és könnyen hozzájuk lehessen férni. Ennek köszönhetően a fejlesztők szerint mostantól sokkal könnyebben lehet böngészni az appon belül, és egyértelmű lesz az is, hogy mit hol lehet benne megtalálni.

© Viber

Mindez vonatkozik többek között a privát hívásokra és a csoportos beszélgetésekre, valamint a közösségi (Community) csatornákra is, míg az új Hívások szekcióban könnyen hozzáférhetünk a legutóbbi hívásokhoz és a névjegyzékhez is.

Az egyszerűsítésen túl két új funkciót is kapott a Viber. Az egyik lehetőséget ad arra, hogy a közösségekben úgy kommunikáljunk egy másik felhasználóval, hogy nem adjuk ki a telefonszámunkat. A másik változás a csoportos hívásokat érinti, amely mostantól akár öt fővel is bonyolítható. A résztvevőket elég csak hozzáadni a híváshoz, de akár egy meglévő csoportos csevegésből is elindíthatjuk azt. Ezek a változások egyelőre csak a hanghívásokra érvényesek, a videóhívásoknál később vezetik majd be.

A Viber 10-et az androidos eszközökre, valamint az iPhone-okra és iPadekre is elkészítették, de a fejlesztők szerint néhány nap eltelhet, mire mindenkinél frissül az app.

