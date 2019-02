Az idei évre már jó néhány gyártó megígérte, hogy elhozza az első 5G-képes mobiltelefonokat. A Samsung február 20-án mutathatja be – az egyik Galaxy S10-es lesz ilyen –, de ilyesmire készül a Huawei, az LG és a Xiaomi is. Az, hogy emiatt eleve drágábbak lesznek a mobilok, talán nem is annyira meglepő, a kérdés így csak az, vajon mennyivel? A kínaiak most ezt válaszolhatták meg.

A Digitimes beszámolója alapján a GSMArena azt írja: a kínai cégek az "5G+500" formulát követik, ami azt jelenti, hogy az 5G-képes okostelefonok alapára 500 jüannal növekszik meg. Ez nagyjából 74 dolláros, vagyis körülbelül 20 ezer forintos pluszt jelenethet a 4G-képes készülékekhez képest.

Mindez viszont csak részben fedezi a kiadás költségeit. Az 5G-képes modem és a kompatibilis chipset nagyjából 50 dollárba (kb. 13 800 forint) kerül, míg az új antennák és egyéb kiegészítők további 30 dollárt (kb. 8300 forint) tesznek ki. Mindez nagyjából egybeesik azzal a piaci várakozással, amely szerint a gyártók nagyjából 100 dolláros (kb. 27 ezer forint) áremelést hajtanak majd végre az 5G-s telefonokon a 4G-s társaikhoz képest. Ugyanakkor a nyugati fogyasztók a prémium minőséget keresve akár 2-300 dollárral (55-83 ezer forint) többet is fizethetnek majd emiatt.

