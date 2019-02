Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Április 1-jén, tesztjelleggel indul az önkiszolgáló csomagfeladás. ","shortLead":"Április 1-jén, tesztjelleggel indul az önkiszolgáló csomagfeladás. ","id":"20190205_budapest_airport_csomagfelads_ferihegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28307858-3e98-430b-be56-5558f29d56cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_budapest_airport_csomagfelads_ferihegy","timestamp":"2019. február. 05. 15:53","title":"Önkiszolgáló pultokat vet be a Budapest Airport a nagy tömeg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna földi maradványainak egy részét maga Vajna Tímea viszi ki az Egyesült Államokba.\r

\r

","shortLead":"Andy Vajna földi maradványainak egy részét maga Vajna Tímea viszi ki az Egyesült Államokba.\r

\r

","id":"20190207_Masodszor_is_eltemeti_Andy_Vajnat_ozvegye__ezuttal_Los_Angelesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc82c90-2462-47a9-aafe-d571b7c2b932","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Masodszor_is_eltemeti_Andy_Vajnat_ozvegye__ezuttal_Los_Angelesben","timestamp":"2019. február. 07. 09:18","title":"Másodszor is eltemeti Andy Vajnát özvegye – ezúttal Los Angelesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da851ce7-8fc2-4889-b8a0-735acdcc6a7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vannak persze olyan munkakörök is, melynek képviselői jelentősen több bérre számítottak, mint amennyit a piacon valójában érnek.","shortLead":"Vannak persze olyan munkakörök is, melynek képviselői jelentősen több bérre számítottak, mint amennyit a piacon...","id":"20190205_Szakmak_melyekben_tavaly_akar_100_szazalekkal_is_tobb_bert_kerhettunk_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da851ce7-8fc2-4889-b8a0-735acdcc6a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844bced1-cb0f-49bf-a931-920f8975ca5e","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Szakmak_melyekben_tavaly_akar_100_szazalekkal_is_tobb_bert_kerhettunk_volna","timestamp":"2019. február. 05. 14:21","title":"Íme a szakmák, amelyekben akár 100 százalékkal több bért kérhettünk volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ccff62-bc6c-40be-9a4d-214a34c9cff5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvétel 1996-ban készült, az énekest három órán keresztül faggatták a nyomozók a New York-i Four Seasons Hotelben, miután Neverland nevű birtokának öt korábbi munkavállalója is beperelte őt jogtalan elbocsátás miatt.","shortLead":"A felvétel 1996-ban készült, az énekest három órán keresztül faggatták a nyomozók a New York-i Four Seasons Hotelben...","id":"20190205_Michael_Jackson_pedofilia_vadak_szembesites_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ccff62-bc6c-40be-9a4d-214a34c9cff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54487f66-70bf-4882-ace8-3834d91d9fe9","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Michael_Jackson_pedofilia_vadak_szembesites_video","timestamp":"2019. február. 05. 12:59","title":"Előkerült egy videó, amelyen szembesítik Michael Jacksont a pedofília vádjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0967cd-e208-400a-b280-6be5d4c6768d","c_author":"","category":"tudomany","description":"Január óta egy különös tojás tartja lázban az internetet – jelenleg ez az Instagram legtöbbször lájkolt fotója. Egyébként egy olyan kampány része, ami arra figyelmeztet, hogy törődjünk a mentális egészségünkkel.","shortLead":"Január óta egy különös tojás tartja lázban az internetet – jelenleg ez az Instagram legtöbbször lájkolt fotója...","id":"20190205_A_tojas_ami_lenyomta_Kylie_Jenner_Instagramjat_es_jot_tesz_nekunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc0967cd-e208-400a-b280-6be5d4c6768d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cd54b3-8880-4a20-be36-2de0098e13ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_A_tojas_ami_lenyomta_Kylie_Jenner_Instagramjat_es_jot_tesz_nekunk","timestamp":"2019. február. 05. 13:12","title":"A tojás, ami lenyomta Kylie Jenner Instagramját, és jót tesz nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28472f73-0164-4185-ace4-0c9fa540432d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190206_Elerhetetlenek_a_kinos_ugyek_az_uj_Magyar_Nemzet_oldalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28472f73-0164-4185-ace4-0c9fa540432d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f5164f-ab73-4b59-b4ef-eb7222b5a0cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_Elerhetetlenek_a_kinos_ugyek_az_uj_Magyar_Nemzet_oldalon","timestamp":"2019. február. 06. 12:23","title":"Elérhetetlenek a kínos ügyek az új Magyar Nemzet oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kisebb, de annál fontosabb, a biztonsággal kapcsolatos frissítés érkezett az iOS-es WhatsAppba.","shortLead":"Egy kisebb, de annál fontosabb, a biztonsággal kapcsolatos frissítés érkezett az iOS-es WhatsAppba.","id":"20190205_whatsapp_frissites_ios_iphone_arcfelismeres_ujjlenyomatos_zarolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f150ad-5ecc-4b7e-8759-9dc9c23e379f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_whatsapp_frissites_ios_iphone_arcfelismeres_ujjlenyomatos_zarolas","timestamp":"2019. február. 05. 13:03","title":"Most frissítse a WhatsApp alkalmazást, ha iPhone-ja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae5febc-96e4-414d-acf9-d79749024c15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zuglói modell máshol is működik, az önkormányzatnak veszteséges üzlet hátterében fideszes szálak sejlenek fel.\r

\r

","shortLead":"A zuglói modell máshol is működik, az önkormányzatnak veszteséges üzlet hátterében fideszes szálak sejlenek fel.\r

\r

","id":"20190207_Rafizeteses_draga_parkolasi_rendszert_sikerult_kialakitani_Zugloban_MSZPFidesz_osszefogassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ae5febc-96e4-414d-acf9-d79749024c15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61aba218-a530-41b9-bde3-3deff8cc6d7a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Rafizeteses_draga_parkolasi_rendszert_sikerult_kialakitani_Zugloban_MSZPFidesz_osszefogassal","timestamp":"2019. február. 07. 11:10","title":"Ráfizetéses, drága parkolási rendszert sikerült kialakítani Zuglóban MSZP-Fidesz összefogással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]