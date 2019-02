Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17f7edc8-d8a3-4bfc-93aa-b227bfabdabf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rövid betegség után távozott el a kultikus figurának mintát adó 10 éves állat.\r

\r

","shortLead":"Rövid betegség után távozott el a kultikus figurának mintát adó 10 éves állat.\r

\r

","id":"20190208_Meghalt_A_galaxis_orzoi_Mordalyat_ihleto_mosomedve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17f7edc8-d8a3-4bfc-93aa-b227bfabdabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0da4e6-d390-439c-a4fa-1bf13897a9d6","keywords":null,"link":"/vilag/20190208_Meghalt_A_galaxis_orzoi_Mordalyat_ihleto_mosomedve","timestamp":"2019. február. 08. 21:45","title":"Meghalt A galaxis őrzői Mordályát ihlető mosómedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Két utas keveredett konfliktusba a szegedi intercityn Kőbánya-Kispesten, a MÁV fél óra után közölte, hogy még állnak, majd azt, hogy mindjárt mennek, majd leszállították az utasokat.","shortLead":"Két utas keveredett konfliktusba a szegedi intercityn Kőbánya-Kispesten, a MÁV fél óra után közölte, hogy még állnak...","id":"20190208_Bo_fel_orat_allt_az_intercity_mire_a_MAV_barmit_is_mondott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8315222-b500-496a-a5cd-5eca64a80bf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Bo_fel_orat_allt_az_intercity_mire_a_MAV_barmit_is_mondott","timestamp":"2019. február. 08. 18:32","title":"Bő fél órát állt az intercity, mire a MÁV bármit is mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök nem tart diétát, de makkegészséges - olvasható a Fehér Ház orvosai által péntek este kiadott közleményben.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök nem tart diétát, de makkegészséges - olvasható a Fehér Ház orvosai által péntek este...","id":"20190209_Donald_Trumppal_minden_rendben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccded3ee-d2f6-4b18-8b61-cf61b74b367a","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Donald_Trumppal_minden_rendben","timestamp":"2019. február. 09. 07:16","title":"Donald Trumpot megvizsgálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52fc593-7dba-428f-b10e-c01dbf15ca39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre harminc napra kerül rács mögé az amatőr zsírleszívó.","shortLead":"Egyelőre harminc napra kerül rács mögé az amatőr zsírleszívó.","id":"20190208_Elozetesbe_kerult_az_olasz_alsebesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e52fc593-7dba-428f-b10e-c01dbf15ca39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d51315-c672-436d-9046-60e6668beb4b","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Elozetesbe_kerult_az_olasz_alsebesz","timestamp":"2019. február. 08. 09:24","title":"Előzetesbe került az olasz álsebész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be71e9ec-7243-425e-b5c2-7253b463ede9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évtizedek óta nem esett egyszerre annyi eső Chile északi részén, mint az utóbbi napokban. A heves esőzés miatt újra működni kezdett egy tíz éve kiszáradt vízesés is. A hatalmas víztömeg port és földet tolt maga előtt, s erről videó is készült.","shortLead":"Évtizedek óta nem esett egyszerre annyi eső Chile északi részén, mint az utóbbi napokban. A heves esőzés miatt újra...","id":"20190209_Igy_indul_be_ujra_egy_tiz_eve_kiszaradt_vizeses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be71e9ec-7243-425e-b5c2-7253b463ede9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b7da53-ffcb-4aaa-8c2b-12e181a6f059","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Igy_indul_be_ujra_egy_tiz_eve_kiszaradt_vizeses","timestamp":"2019. február. 09. 14:28","title":"Így indul be újra egy tíz éve kiszáradt vízesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek között az egyik leggazdagabb magyar, Gattyán György, valamint Balog Zoltán miniszterelnöki biztos is részt vett a Fehér Házban megrendezett National Prayer Breakfast eseményen. ","shortLead":"Többek között az egyik leggazdagabb magyar, Gattyán György, valamint Balog Zoltán miniszterelnöki biztos is részt vett...","id":"20190208_Egy_magyarnak_megint_osszejott_amire_Orban_jo_ideje_vagyik_meghivtak_a_Feher_Hazba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43088531-f0db-4219-9fd8-ff548dc49a84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Egy_magyarnak_megint_osszejott_amire_Orban_jo_ideje_vagyik_meghivtak_a_Feher_Hazba","timestamp":"2019. február. 08. 09:22","title":"Ismét magyarok jártak a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2793c6-378f-436f-9bbb-ec0075af163d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA Dolgozóinak Fóruma jövő kedden, február 12-én élőláncot szervez a Magyar Tudományos Akadémia épülete köré, hogy ezzel is próbálja védeni az intézmény veszélybe sodort autonómiáját. A szervezők várják a támogatók megjelenését.","shortLead":"Az MTA Dolgozóinak Fóruma jövő kedden, február 12-én élőláncot szervez a Magyar Tudományos Akadémia épülete köré...","id":"20190209_Elolanccal_a_tudomany_es_az_Akademia_vedelmeert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c2793c6-378f-436f-9bbb-ec0075af163d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e0a98c-66fe-4533-ae11-70cb63dd3a40","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Elolanccal_a_tudomany_es_az_Akademia_vedelmeert","timestamp":"2019. február. 09. 10:42","title":"Élőlánccal a tudomány és az Akadémia védelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen aztán a nem keresztény szülők felháborodtak.","shortLead":"Ezen aztán a nem keresztény szülők felháborodtak.","id":"20190208_A_kereszteny_szulok_megfurtak_igy_nem_mutat_be_egy_evoluciorol_szolo_darabot_egy_brit_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01249b2-6c00-408c-b16f-472522d5129a","keywords":null,"link":"/elet/20190208_A_kereszteny_szulok_megfurtak_igy_nem_mutat_be_egy_evoluciorol_szolo_darabot_egy_brit_iskola","timestamp":"2019. február. 08. 14:04","title":"A keresztény szülők megfúrták, így nem mutat be egy evolúcióról szóló darabot egy brit iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]