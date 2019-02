Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e828ba9-92a5-408b-8a8f-dd6c4a8df30f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190210_Torok_Gabort_is_foglalkoztatja_az_eltakart_Varkert_Bazar_szimbolikaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e828ba9-92a5-408b-8a8f-dd6c4a8df30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9d24c2-eb2a-471f-8f15-1d074e12b2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Torok_Gabort_is_foglalkoztatja_az_eltakart_Varkert_Bazar_szimbolikaja","timestamp":"2019. február. 10. 13:06","title":"Török Gábort is foglalkoztatja az eltakart Várkert Bazár szimbolikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Személyeskedő hangvételű, minden bíróhoz eljuttatott írásban vágott vissza Handó Tünde az ő tevékenységét kritizáló Országos Bírói Tanácsnak. A vele nézetkülönbségben lévő bírótársai pártatlanságát és elfogulatlanságát nagy nyilvánosság előtt kérdőjelezte meg az OBH elnöke.","shortLead":"Személyeskedő hangvételű, minden bíróhoz eljuttatott írásban vágott vissza Handó Tünde az ő tevékenységét kritizáló...","id":"20190208_Hando_Tunde_bekemenyitett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16bc2052-16d0-44a2-880b-8b43d893c96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56171dce-ce4c-4a90-bb0b-6818124a094e","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Hando_Tunde_bekemenyitett","timestamp":"2019. február. 08. 17:35","title":"Handó Tünde bekeményített, személyeskedve szólt vissza az OBT-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d75fcf-d761-45e9-8376-723d3098cfa7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt mondta legalábbis a Kenézlőn történt tragédia tárgyalásán a férfi. Állítása szerint a két nő ütötte egymást, ő csak békíteni próbált.","shortLead":"Ezt mondta legalábbis a Kenézlőn történt tragédia tárgyalásán a férfi. Állítása szerint a két nő ütötte egymást, ő csak...","id":"20190208_Nem_vette_be_gyogyszereit_a_ferfi_ezert_verte_agyon_elettarsat_es_noveret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51d75fcf-d761-45e9-8376-723d3098cfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f23daa7-9a76-4bfe-b1ea-62b36865bf7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Nem_vette_be_gyogyszereit_a_ferfi_ezert_verte_agyon_elettarsat_es_noveret","timestamp":"2019. február. 08. 20:49","title":"Nem vette be gyógyszereit a férfi, ezért verte agyon élettársát és nővérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27387903-35f4-4e2d-8b90-7960f8450b86","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyöngyösi Márton frakcióvezető és elnökhelyettes a Jobbik Mátraszentlászlóra helyezett frakcióülésén jelentett be pár dolgot EP-választásról, ÁSZ-bírságról és depresszióról.



","shortLead":"Gyöngyösi Márton frakcióvezető és elnökhelyettes a Jobbik Mátraszentlászlóra helyezett frakcióülésén jelentett be pár...","id":"20190208_A_Jobbik_onallo_EPlistat_allit_reszletfizetest_ker_es_nem_esik_depresszioba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27387903-35f4-4e2d-8b90-7960f8450b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0f61ee-fdaa-4562-9eb5-44e69caf572c","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_Jobbik_onallo_EPlistat_allit_reszletfizetest_ker_es_nem_esik_depresszioba","timestamp":"2019. február. 08. 19:38","title":"A Jobbik önálló EP-listát állít, részletfizetést kér, és nem esik depresszióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19dec36f-c6f3-4403-adbc-f5bedc8cbba4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többször lett az ország legjobb klubja, legendás magyar zenekarok léptek fel itt, mégis be kellett zárni.","shortLead":"Többször lett az ország legjobb klubja, legendás magyar zenekarok léptek fel itt, mégis be kellett zárni.","id":"20190208_Bontjak_az_egyik_legjobb_videki_klubot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19dec36f-c6f3-4403-adbc-f5bedc8cbba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72e1c82-8f8c-4cc4-87bf-b99997582a41","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Bontjak_az_egyik_legjobb_videki_klubot","timestamp":"2019. február. 08. 14:42","title":"Bontják az egyik legjobb vidéki klubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a fideszesek is elutasítják Bayer Zsolt gyalázkodó szavait, amivel Nagy Blanka diáklányt illette. Az O1G-ről már megoszlanak a vélemények.

","shortLead":"Még a fideszesek is elutasítják Bayer Zsolt gyalázkodó szavait, amivel Nagy Blanka diáklányt illette. Az O1G-ről már...","id":"20190208_Nyomorult_ocska_kis_proli__Teljes_az_elutasitottsaga_Bayer_Zsolt_szavainak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b5a7a0-436a-40bd-98b5-2ccffcd24f8d","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Nyomorult_ocska_kis_proli__Teljes_az_elutasitottsaga_Bayer_Zsolt_szavainak","timestamp":"2019. február. 08. 16:18","title":"\"Nyomorult, ócska kis proli\" – Teljes az elutasítottsága Bayer Zsolt szavainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f992881c-4a79-4eaa-a24e-e3af40803b65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg, amikor a betondzsungelben üvöltetik. ","shortLead":"Főleg, amikor a betondzsungelben üvöltetik. ","id":"20190208_ford_mustang_shelby_500_gt_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f992881c-4a79-4eaa-a24e-e3af40803b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60d26e5-0c92-4c5e-945a-62855d508067","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_ford_mustang_shelby_500_gt_video","timestamp":"2019. február. 08. 14:46","title":"Kegyetlen hangja lett a legújabb Ford Mustang Shelby GT500-nak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a761522a-1df9-4203-a1a2-f273edbbc3d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bezárt a Pannon Lúd mezőkovácsházi telepe, több százan kerültek utcára. A céget évekkel ezelőtt megvásárló vállalkozó a nemrég elindult mélykúti gigavágóhídra koncentrál, amelyet Orbán Viktor nemrég avatott fel. Most tőle kérnek támogatást, hogy a bezárás okozta nehézségek legyőzésében segítsen. ","shortLead":"Bezárt a Pannon Lúd mezőkovácsházi telepe, több százan kerültek utcára. A céget évekkel ezelőtt megvásárló vállalkozó...","id":"20190208_Orban_Viktortol_ker_segitseget_a_polgarmester_a_bezart_Pannon_Lud_Kft_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a761522a-1df9-4203-a1a2-f273edbbc3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fbbb1a-e0d4-43be-911e-ef6162ee3ffe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Orban_Viktortol_ker_segitseget_a_polgarmester_a_bezart_Pannon_Lud_Kft_ugyeben","timestamp":"2019. február. 08. 14:06","title":"Orbán Viktortól kér segítséget a polgármester a Pannon Lúd bezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]