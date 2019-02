Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da469557-ed39-4e4e-bfbb-b6ab1667e1b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint öt hónapja üresen áll Miskolcon az a belvároshoz közeli iroda, amelyet havi majdnem félmillió forintért bérel a városban a fideszes Hubay György. Az eddig két és fél milliós cechet persze nem ő – hanem az Országgyűlés Hivatala állja, vagyis – közpénz lévén – végső soron a választók. Az összeg Hubay korábbi munkahelyét, a fideszes vezetésű város vagyonkezelő cégét gyarapítja, a Fidesz pedig – véletlen? – a saját irodájaként tünteti fel a helyiséget. Hubay környezetében és a Fidesznél felújítással magyarázzák a furcsaságokat – akár el is hinnénk, ha nem jártunk volna a helyszínen. Több mint öt hónapja üresen áll Miskolcon az a belvároshoz közeli iroda, amelyet havi majdnem félmillió forintért bérel a városban a fideszes Hubay György. Az eddig két és fél milliós cechet persze nem ő – hanem az Országgyűlés Hivatala állja, vagyis – közpénz lévén – végső soron a választók. Az összeg Hubay korábbi munkahelyét, a fideszes vezetésű város vagyonkezelő cégét gyarapítja, a Fidesz pedig – véletlen? – a saját irodájaként tünteti fel a helyiséget. Hubay környezetében és a Fidesznél felújítással magyarázzák a furcsaságokat – akár el is hinnénk, ha nem jártunk volna a helyszínen. A második lépés pedig az, hogy felébresszük és mozgósítsuk az alvó Európa-párti többséget: védjék meg az európai értékeket. A magyar-kínai kapcsoaltok erősödését nehezményező amerikai külügyminiszteri látogatás másnapján tetté közzé tavalyi pénzügyi eredményeit a hazánkban jelenlévő egyik legnagyobb kínai vállalat, a Huawei. Azóta ígéretes újítások láttak napvilágot, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a banki dogmákat. A 2008-as világválság hatására sokan próbáltak alternatívát keresni a bankok által működtetett pénzügyi rendszerre. Azóta ígéretes újítások láttak napvilágot, amelyek alapjaiban kérdőjelezik meg a banki dogmákat. Cikksorozatunk második részében ezek közül mutatunk be két további izgalmas példát. ","shortLead":"Akár 21 ezer forintot is fizethet, aki képtelen megregulázni hangos házikedvencét. Akár 21 ezer forintot is fizethet, aki képtelen megregulázni hangos házikedvencét. A Largan Precision évek óta az Apple egy fő beszállítójának számít, amely a kameramodulokat adja az iPhone-okhoz. Az idén érkező iPhone-ok kapcsán most ők "szólták el" magukat.