[{"available":true,"c_guid":"09fd469a-1e6c-4384-a9d4-88726e028d34","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az állatok többnyire Délkelet-Ázsiában élnek, Afrikában rendkívül ritka az előfordulásuk. ","shortLead":"Az állatok többnyire Délkelet-Ázsiában élnek, Afrikában rendkívül ritka az előfordulásuk. ","id":"20190213_Szaz_ev_utan_eloszor_lattak_fekete_parducot_Afrikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09fd469a-1e6c-4384-a9d4-88726e028d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9585462c-5ee9-4235-8414-adfa3567cf20","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Szaz_ev_utan_eloszor_lattak_fekete_parducot_Afrikaban","timestamp":"2019. február. 13. 15:44","title":"Száz év után először fotóztak fekete párducot Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A venezuelai ellenzék első embere közölte, hogy csapatának sikerült bejuttatnia az országba az első segélyszállítmányt, amelyet már át is adtak orvosoknak.","shortLead":"A venezuelai ellenzék első embere közölte, hogy csapatának sikerült bejuttatnia az országba az első segélyszállítmányt...","id":"20190212_Valahogy_csak_bejuttattak_segelyszallitmanyt_Venezuelaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f42a8d-5bc5-4de5-bd88-835ed1e2477f","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Valahogy_csak_bejuttattak_segelyszallitmanyt_Venezuelaba","timestamp":"2019. február. 12. 05:06","title":"Valahogy csak bejuttattak segélyszállítmányt Venezuelába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba15dd65-d1ff-4346-9215-e54b5e7cf4d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a bajor járgányok nemesítésével és sportosításával foglalkozó manufaktúra, az Alpina legújabb munkája, ami a ráncfelvarrt legújabb 7-es BMW-re épül. ","shortLead":"Megérkezett a bajor járgányok nemesítésével és sportosításával foglalkozó manufaktúra, az Alpina legújabb munkája, ami...","id":"20190212_az_autopalyak_uj_kiralya_330_kmhrel_repeszt_a_legujabb_7es_bmw_alpina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba15dd65-d1ff-4346-9215-e54b5e7cf4d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264f16c5-0715-4bfc-bae7-54051866f96e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_az_autopalyak_uj_kiralya_330_kmhrel_repeszt_a_legujabb_7es_bmw_alpina","timestamp":"2019. február. 12. 08:21","title":"Az autópályák új királya: 330 km/h-rel repeszt a legújabb 7-es BMW Alpina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút másfél hete nem találják. ","shortLead":"A fiút másfél hete nem találják. ","id":"20190212_Eltunt_egy_15_eves_fiu_Ujpestrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875bd3d3-05df-44e3-a1af-2b41a5077b20","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Eltunt_egy_15_eves_fiu_Ujpestrol","timestamp":"2019. február. 12. 07:38","title":"Eltűnt egy 15 éves fiú Újpestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a68b1a77-1008-4886-808c-a7314dc3dec3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A világűrben folytatott fegyverkezési programokat vizsgálta az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség.","shortLead":"A világűrben folytatott fegyverkezési programokat vizsgálta az amerikai Védelmi Hírszerző Ügynökség.","id":"20190212_Felfegyverezne_a_vilagurt_Kina_es_Oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a68b1a77-1008-4886-808c-a7314dc3dec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8dc471-f4c6-486c-a812-56904d7db418","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Felfegyverezne_a_vilagurt_Kina_es_Oroszorszag","timestamp":"2019. február. 12. 05:44","title":"Felfegyverezné a világűrt Kína és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy a nagyszülői gyed is. Novák Katalin hétfőn azt mondta, hogy július 1-jén indul a program, akkor 2020 januárjáról nem volt szó.","shortLead":"Ahogy a nagyszülői gyed is. Novák Katalin hétfőn azt mondta, hogy július 1-jén indul a program, akkor 2020 januárjáról...","id":"20190212_Csak_januarban_jon_a_negygyerekes_nok_szjamentessege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98441c5b-43a4-4a60-9f86-e3d69e0cf437","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Csak_januarban_jon_a_negygyerekes_nok_szjamentessege","timestamp":"2019. február. 12. 11:15","title":"Csak januárban jön a négygyerekes nők szja-mentessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Andy Vajna január 20-án halt meg, január 24-én pedig rendkívüli közgyűlést tartott a TV2 Média Csoport Zrt. – írja a Válasz. Személyi döntések születtek, a Mészáros-kör hatalomátvételét ez is alátámaszthatja.","shortLead":"Andy Vajna január 20-án halt meg, január 24-én pedig rendkívüli közgyűlést tartott a TV2 Média Csoport Zrt. – írja...","id":"20190213_Negy_nappal_Vajna_halala_utan_atvette_a_TV2t_Meszaros_Lorinc_kore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b882bc-2fd2-4c15-8b5b-3c5078cd8dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5a45da-8fad-498c-89bd-b1ee7b6838cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190213_Negy_nappal_Vajna_halala_utan_atvette_a_TV2t_Meszaros_Lorinc_kore","timestamp":"2019. február. 13. 09:31","title":"Négy nappal Vajna halála után átvette a TV2-t Mészáros Lőrinc köre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly óta van lehetőség egy órán belül pótolni, ha valaki matrica nélkül hajtott fel egy fizetős autópálya-szakaszra.","shortLead":"Tavaly óta van lehetőség egy órán belül pótolni, ha valaki matrica nélkül hajtott fel egy fizetős autópálya-szakaszra.","id":"20190213_autopalya_matrica_ellenorzes_potdij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a1eeff-5092-4353-a00c-1b242d172097","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_autopalya_matrica_ellenorzes_potdij","timestamp":"2019. február. 13. 09:15","title":"1,2 millió óvatlan autóst mentett már meg a hatvanperces szabály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]