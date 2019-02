Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b32f8ff-c96e-4cc8-a32c-dd729abc6f62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap van már csak hátra a Samsung San Franciscó-i Galaxy Unpacked eseményéig. A dél-koreai gyártó ezt világszerte hirdetni kezdte látványos óriásplakátokkal.","shortLead":"Néhány nap van már csak hátra a Samsung San Franciscó-i Galaxy Unpacked eseményéig. A dél-koreai gyártó ezt világszerte...","id":"20190214_samsung_oriasplakatok_vilagszerte_galaxy_unpacked","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b32f8ff-c96e-4cc8-a32c-dd729abc6f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498a37e1-dfad-43c4-ab82-95344c1f4103","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_samsung_oriasplakatok_vilagszerte_galaxy_unpacked","timestamp":"2019. február. 14. 13:03","title":"Különös betűk az utcákon: mindent teleplakátolt a Samsung a jövő heti nagy eseménnyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec2d4d4-4a49-46db-81ac-550b175f3771","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190214_Igy_meg_sosem_latta_Balazs_Palit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec2d4d4-4a49-46db-81ac-550b175f3771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228065cc-65c9-4845-9f5a-50cd6df46cb2","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Igy_meg_sosem_latta_Balazs_Palit","timestamp":"2019. február. 14. 10:19","title":"Így még sosem látta Balázs Palit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester United 2-0-ra kapott ki a Paris Saint-Germaintől a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a menedzser szerint jelentős minőségkülönbség van a két együttes között.","shortLead":"A Manchester United 2-0-ra kapott ki a Paris Saint-Germaintől a labdarúgó Bajnokok Ligájában, a menedzser szerint...","id":"20190213_manchester_united_psg_solskjaer_tuchel_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d57052b-356d-4fa8-9735-ca0ae317f75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9b74f0-0393-41a9-aab0-f912ca8e418f","keywords":null,"link":"/sport/20190213_manchester_united_psg_solskjaer_tuchel_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. február. 13. 11:43","title":"\"A PSG más szintet képvisel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos kísérlet zajlott a fukusimai atomerőműnél, ahol a szakemberek egy hosszú robotkarral próbáltak meg hozzáférni az egyik atomreaktor aljában található, rendkívül radioaktív anyaghoz. ","shortLead":"Fontos kísérlet zajlott a fukusimai atomerőműnél, ahol a szakemberek egy hosszú robotkarral próbáltak meg hozzáférni...","id":"20190213_fukusimai_atomeromu_reaktorkopeny_radioaktiv_sugarzas_olvadt_futoanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e958933-6b83-40c0-a13f-78d903429f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_fukusimai_atomeromu_reaktorkopeny_radioaktiv_sugarzas_olvadt_futoanyag","timestamp":"2019. február. 13. 12:33","title":"Leküldtek egy hosszú csövet a fukusimai atomerőmű aljára, megpiszkálták vele az olvadt fűtőanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A három hónapja tartó üzemanyagadó-emelés ellenes tüntetések során ez az első alkalom, hogy a népesség többsége már nem a tüntetőkkel szimpatizál, sokak szerint a megmozdulás már eltávolodott kezdeti céljától.","shortLead":"A három hónapja tartó üzemanyagadó-emelés ellenes tüntetések során ez az első alkalom, hogy a népesség többsége már nem...","id":"20190214_A_legujabb_felmeres_szerint_a_franciak_tobbsege_mar_nem_tamogatja_a_sargamellenyeseket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea73299b-4193-4df3-ba7a-2886181172bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_A_legujabb_felmeres_szerint_a_franciak_tobbsege_mar_nem_tamogatja_a_sargamellenyeseket","timestamp":"2019. február. 14. 15:23","title":"A legújabb felmérés szerint a franciák többsége már nem támogatja a sárgamellényeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jose Mourinho decemberi menesztése 19,6 millió fontjába került a Manchester United labdarúgócsapatának, mely ennek ellenére is teljesítette a tervezett pénzügyi mérleget.","shortLead":"Jose Mourinho decemberi menesztése 19,6 millió fontjába került a Manchester United labdarúgócsapatának, mely ennek...","id":"20190214_Busas_vegkielegitessel_kapott_Mourinho","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3f7f8f-f0ec-4da9-9fe9-4bec9bcd0a6d","keywords":null,"link":"/sport/20190214_Busas_vegkielegitessel_kapott_Mourinho","timestamp":"2019. február. 14. 21:01","title":"Busás végkielégítést kapott Mourinho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd312915-431f-4d66-8a7b-7666b102c980","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A képek alapján egy filmforgatás helyszíne is lehetne most az Új-Dél-Wales állambeli Tingha. Ez azonban nem díszlet.","shortLead":"A képek alapján egy filmforgatás helyszíne is lehetne most az Új-Dél-Wales állambeli Tingha. Ez azonban nem díszlet.","id":"20190214_bozottuz_ausztralia_uj_del_wales_tingha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd312915-431f-4d66-8a7b-7666b102c980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bdd701f-5a24-4fc2-9dcf-194d04d48f66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_bozottuz_ausztralia_uj_del_wales_tingha","timestamp":"2019. február. 14. 21:03","title":"Apokaliptikus fotók jöttek az ausztráliai bozóttűz pusztításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa09dbea-e599-4e1b-aa89-ffd23fe95af6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte több országban is használnak már elektronikus rendszert a képviselő-választások és népszavazások lebonyolításához. Svájcban most arra biztatják az embereket, a tesztidőszak során próbálják meg feltörni a rendszert.","shortLead":"Világszerte több országban is használnak már elektronikus rendszert a képviselő-választások és népszavazások...","id":"20190213_svajc_elektronikus_szavazorendszer_evoting_pit_bug_bounty_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa09dbea-e599-4e1b-aa89-ffd23fe95af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb5094f-2379-4e5b-a302-7bcd7955cbd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_svajc_elektronikus_szavazorendszer_evoting_pit_bug_bounty_program","timestamp":"2019. február. 13. 10:03","title":"42 millió forintot fizetnek ki Svájcban azoknak, akik hibát találnak a kormány e-szavazásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]