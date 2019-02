Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán nem véletlen, hogy ugyanarra a napra időzítette új csúcstelefonjának bemutatását a Xiaomi, mint a Samsung a Galaxy S10-ek bejelentését. A kínai gyártó nemcsak a Samsung telefonjaival, hanem az Apple 2018-as modelljeivel is konkurálna.","shortLead":"Talán nem véletlen, hogy ugyanarra a napra időzítette új csúcstelefonjának bemutatását a Xiaomi, mint a Samsung...","id":"20190217_samsung_galaxy_s10_rivalis_xiaomi_mi9_bejelentese_februar_20_specifikaciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd9312-a6da-4e45-939d-ca8b3cabffef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1488f503-040a-403c-a52b-300b40545bd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_samsung_galaxy_s10_rivalis_xiaomi_mi9_bejelentese_februar_20_specifikaciok","timestamp":"2019. február. 17. 16:03","title":"Az eddigi legerősebb és legszebb telefonjával válaszol a Xiaomi a Galaxy S10-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15142c6-b427-4ee0-9b7e-d4a3aa96a026","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tilosban járó társaságot a helyi rendfenntartók kapcsolták le. A csoport tagjai motoros szánnal cserkészték be a vadakat és lelőttek egy őzet. Csakhogy erre nem volt engedélyük.","shortLead":"A tilosban járó társaságot a helyi rendfenntartók kapcsolták le. A csoport tagjai motoros szánnal cserkészték be...","id":"20190217_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b15142c6-b427-4ee0-9b7e-d4a3aa96a026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade38c82-d325-494c-8ab2-9d566d6b0a51","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_","timestamp":"2019. február. 17. 11:28","title":"A rendőr és a helyi képviselő együtt ment orvvadászatra Baskíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4103552c-5585-4957-bdd6-94c8ece21b6d","c_author":"","category":"itthon","description":"Törvénysértést követ el, ha visszatartja az MTA kutatóintézeteinek és kutatóhelyeinek támogatását - írja Bárándy Péter, Draskovics Tibor, Forgács Imre és Vastagh Pál a hvg.hu-nek eljuttatott közös közleményben. Eszerint a kutatóintézetek támogatásának felhatalmazás nélküli átcsoportosítása miatt a költségvetési csalás gyanúja is felmerül. ","shortLead":"Törvénysértést követ el, ha visszatartja az MTA kutatóintézeteinek és kutatóhelyeinek támogatását - írja Bárándy Péter...","id":"20190216_Korabbi_igazsagugyi_miniszterek_figyelmezetik_Palkovicsot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4103552c-5585-4957-bdd6-94c8ece21b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b9633d-8a39-4f01-a898-0702a63e4d2b","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Korabbi_igazsagugyi_miniszterek_figyelmezetik_Palkovicsot","timestamp":"2019. február. 16. 16:25","title":"Korábbi igazságügyi miniszterek figyelmezetik Palkovicsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Köztük a távközlési hálózatokat, az áramszolgáltatók rendszereit és a közigazgatást - írta a Welt am Sonntag című vasárnapi német lap. A támadások hátterében külföldi hírszerző szolgálatok állhatnak.","shortLead":"Köztük a távközlési hálózatokat, az áramszolgáltatók rendszereit és a közigazgatást - írta a Welt am Sonntag című...","id":"20190217_Egyre_tobb_hackertamadas_eri_a_nemetorszagi_kritikus_infrastrukturat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09a66f5-5fbb-47a3-a420-e2d2b9295dcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_Egyre_tobb_hackertamadas_eri_a_nemetorszagi_kritikus_infrastrukturat","timestamp":"2019. február. 17. 16:25","title":"Egyre több hackertámadás éri a németországi kritikus infrastruktúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2dfa9e-4848-4b64-893c-dc79096d430a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai szocialisták listavezetője nem beszélt Gulyás Gergely felvetéséről az Európai Bizottság elnökével, Soros Györggyel pedig néhány hónapja találkozott. Timmermans a szocialisták EP-listaállító kongresszusára érkezett, ahol találkozik majd Nagy Blankával is.","shortLead":"Az európai szocialisták listavezetője nem beszélt Gulyás Gergely felvetéséről az Európai Bizottság elnökével, Soros...","id":"20190216_Timmermans_Nevetseges_Gulyas_felvetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef2dfa9e-4848-4b64-893c-dc79096d430a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef83ef9-f16f-45fd-9175-41cc5617e05a","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Timmermans_Nevetseges_Gulyas_felvetese","timestamp":"2019. február. 16. 07:32","title":"Timmermans: \"Nevetséges Gulyás felvetése\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Egy puccskísérlet után statáriális bíróság ítélkezik, nem a puccsistákon szórakoznak fennhangon öltönyös urak. A 2018-as parlamenti szezon úgy ért véget, hogy Kövér László remegett a dühtől, a tavaszi ülésszak mégis úgy kezdődik, hogy Orbán Viktor nevet az ellenzéken. A kormányfő úgy kalkulál, hogy ha sikerül még egy meccsre becsalnia a széttöredezett pártokat, akkor az EP-választások után magától is megszűnik az ellenállás. Azt nem látni, hogy az utcán egységet hirdetők mit akarnának tenni Orbán sikere ellen.","shortLead":"Egy puccskísérlet után statáriális bíróság ítélkezik, nem a puccsistákon szórakoznak fennhangon öltönyös urak...","id":"20190217_Orban_Viktor_strategiat_hirdetett_csak_az_ellenzek_nem_vette_meg_eszre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=286680e4-b1f8-4051-8f85-5da5793e5069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4a4e2b-1339-4551-9c04-1b514b81979d","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Orban_Viktor_strategiat_hirdetett_csak_az_ellenzek_nem_vette_meg_eszre","timestamp":"2019. február. 17. 17:30","title":"Orbán eldöntötte, hogyan töri le az ellenállást kiáltó ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d8b4893-b2af-4a9b-b71e-bd5d7f0b7b5a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a miniszterelnök múlt vasárnap bejelentett családvédelmi akciótervének külföldi kritikáira reagált. ","shortLead":"A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a miniszterelnök múlt vasárnap...","id":"20190216_Soltesz_Miklos_nemet_mondunk_a_nemzetkozi_emberkereskedelemre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d8b4893-b2af-4a9b-b71e-bd5d7f0b7b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4aa3be-d0d6-4e2e-bf17-2e991a44461a","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Soltesz_Miklos_nemet_mondunk_a_nemzetkozi_emberkereskedelemre","timestamp":"2019. február. 16. 15:57","title":"Soltész Miklós: \"nemet mondunk a nemzetközi emberkereskedelemre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a756e8e-925f-49a7-976c-cebfaee2d7e3","c_author":"Pálmai Erika","category":"elet","description":"Pohner Ádám saját fine dining főztjét is meg tudja unni, de a tükörtojást és édesanyja húslevesét soha. HVG-portré.","shortLead":"Pohner Ádám saját fine dining főztjét is meg tudja unni, de a tükörtojást és édesanyja húslevesét soha. HVG-portré.","id":"201907_pohner_adam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a756e8e-925f-49a7-976c-cebfaee2d7e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d4e818-7280-47ff-93ae-c3a467ee4f39","keywords":null,"link":"/elet/201907_pohner_adam","timestamp":"2019. február. 17. 10:00","title":"Most elárulja másfél éves mesterlevese titkát a Bocuse d'Or-döntős magyar szakács ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]