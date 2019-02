Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a19919b8-cf6b-4f8f-80bd-a5de5af58721","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz űrügynökség szakértői szerint még az űrben, kozmonauták segítségével sem lehet megjavítani a Szpektr-R űrteleszkópot, amit az orosz Hubble-nek is neveznek.","shortLead":"Az orosz űrügynökség szakértői szerint még az űrben, kozmonauták segítségével sem lehet megjavítani a Szpektr-R...","id":"20190216_szpektr_r_radiasztron_orosz_urteleszkop_javitasa_roszkoszmosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a19919b8-cf6b-4f8f-80bd-a5de5af58721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d847adb-b8b2-4929-886a-cc98e9c794b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_szpektr_r_radiasztron_orosz_urteleszkop_javitasa_roszkoszmosz","timestamp":"2019. február. 16. 13:03","title":"Nagy a baj: tehetetlenül sodródik az űrben az oroszok megsüketült teleszkópja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b25af965-93ff-4f23-a079-50b2f3ca6cb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szovjet technika a hirdető szerint gyári állapotnak örvend, így aztán alaposan meg is kérik az árát. ","shortLead":"A szovjet technika a hirdető szerint gyári állapotnak örvend, így aztán alaposan meg is kérik az árát. ","id":"20190216_33_ezer_kilometeres_nyiregyhazi_Lada_1500S_varja_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b25af965-93ff-4f23-a079-50b2f3ca6cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30bdb4ad-cf5c-440f-be81-f60596245ccc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190216_33_ezer_kilometeres_nyiregyhazi_Lada_1500S_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2019. február. 16. 06:41","title":"33 ezer kilométeres nyíregyházi Lada 1500s várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A műszaki tárgyakat oktató intézmény (ITMO) egyik épületében szakadt le több emeletnyi födém, omlott le a homlokzat. ","shortLead":"A műszaki tárgyakat oktató intézmény (ITMO) egyik épületében szakadt le több emeletnyi födém, omlott le a homlokzat. ","id":"20190216_Omlas_miatt_kellett_kiuriteni_egy_szentpetervari_egyetemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3832112-1852-46a1-b877-467dc8a5ff59","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Omlas_miatt_kellett_kiuriteni_egy_szentpetervari_egyetemet","timestamp":"2019. február. 16. 18:12","title":"Omlás miatt kellett kiüríteni egy szentpétervári egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82150e0a-6ef8-40e2-bbe8-0782912e83de","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivált idén 69. alkalommal rendezték meg, volt magyar díjazottja is.","shortLead":"A fesztivált idén 69. alkalommal rendezték meg, volt magyar díjazottja is.","id":"20190216_Izraeli_rendezo_nyerte_a_Berlinale_fodijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82150e0a-6ef8-40e2-bbe8-0782912e83de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efdf817-7bcd-45b1-b1a4-b4e491cce040","keywords":null,"link":"/kultura/20190216_Izraeli_rendezo_nyerte_a_Berlinale_fodijat","timestamp":"2019. február. 16. 21:19","title":"Izraeli rendező nyerte a Berlinale fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9f937f-2d9f-478f-b6df-b143d33ce93f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a túl sok tequilára fogta a dolgot. ","shortLead":"Az énekesnő a túl sok tequilára fogta a dolgot. ","id":"20190215_Lady_Gaga_elsore_lehagyta_az_otodik_vonalat_a_kottatetovalasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed9f937f-2d9f-478f-b6df-b143d33ce93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97fef25-4daf-45b8-9e73-08dfdc35a52a","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Lady_Gaga_elsore_lehagyta_az_otodik_vonalat_a_kottatetovalasarol","timestamp":"2019. február. 15. 17:42","title":"Lady Gaga elsőre lehagyta az ötödik vonalat a kottatetoválásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4486e8e1-d54f-4e5f-b048-163a512ca9b5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rájöttek, hogy az ex-skinheadvezér régen nem szerette a cigányokat.","shortLead":"Rájöttek, hogy az ex-skinheadvezér régen nem szerette a cigányokat.","id":"20190215_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_Sneider_Tamas_mondjon_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4486e8e1-d54f-4e5f-b048-163a512ca9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9431aa61-d6ee-4fc9-93b5-39c77308d602","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Orszagos_Roma_Onkormanyzat_Sneider_Tamas_mondjon_le","timestamp":"2019. február. 15. 14:33","title":"Országos Roma Önkormányzat: Sneider Tamás mondjon le!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sőt, perzsa birodalmat is akarnak.","shortLead":"Sőt, perzsa birodalmat is akarnak.","id":"20190215_Pence_Iran_uj_holokausztra_keszul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f005dfab-0a40-484a-9780-361e3b837cd2","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Pence_Iran_uj_holokausztra_keszul","timestamp":"2019. február. 15. 12:21","title":"Pence: Irán új holokausztra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasóink jóval nagyobb arányban tervezik, hogy szavazni fognak, mint amennyi a korábbi részvételi arány volt.","shortLead":"Olvasóink jóval nagyobb arányban tervezik, hogy szavazni fognak, mint amennyi a korábbi részvételi arány volt.","id":"20190215_ep_valasztas_kerdoiv_februar_ertekeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7818a02-5a05-4026-bf71-e2d20e64dae3","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_ep_valasztas_kerdoiv_februar_ertekeles","timestamp":"2019. február. 15. 11:56","title":"Így gondolkodunk az EP-választásról 100 nappal a voksolás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]