[{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociális ügyekért felelős svéd miniszter kritizálta az új családpolitikai bejelentéseket.","shortLead":"A szociális ügyekért felelős svéd miniszter kritizálta az új családpolitikai bejelentéseket.","id":"20190215_szijjartp_peter_sved_nagykovet_annika_strandhall_magyar_csaladpolitika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e544c7ed-5898-44cf-8f01-0f95249418a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_szijjartp_peter_sved_nagykovet_annika_strandhall_magyar_csaladpolitika","timestamp":"2019. február. 15. 20:01","title":"Szijjártó bekérette a svéd nagykövetet egy Twitter-poszt miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2917d6f-8ede-41be-bf85-25c09a77be9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"December 31 a határidő. ","shortLead":"December 31 a határidő. ","id":"20190215_Iden_ev_vegeig_fizethetunk_a_regi_tizezressel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2917d6f-8ede-41be-bf85-25c09a77be9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43ea13d-78fe-4dbb-8552-f645c8a53864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Iden_ev_vegeig_fizethetunk_a_regi_tizezressel","timestamp":"2019. február. 15. 20:44","title":"Idén év végéig fizethetünk a régi tízezressel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A 2018-as év több szempontból is komoly fejlődést hozott az okostelefonok kamerái terén, a 2019-es év pedig még ennél is erősebbnek ígérkezik. Most megnéztük, melyek jelenleg a legjobb kamerás mobilok a piacon.","shortLead":"A 2018-as év több szempontból is komoly fejlődést hozott az okostelefonok kamerái terén, a 2019-es év pedig még ennél...","id":"20190216_legjobb_kameras_mobil_legjobb_kameras_okostelefon_dxomark_dxolabs_top10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4dde3b-580c-42c3-9db9-9dac8a85ef87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_legjobb_kameras_mobil_legjobb_kameras_okostelefon_dxomark_dxolabs_top10","timestamp":"2019. február. 16. 11:03","title":"TOP 10: Ezek most a legjobb kamerás okostelefonok a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f32ffe0-5586-407b-a8e5-1a059f6e5257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt egy nappal azelőtt tette közzé videóját, hogy sajtóhírek szerint az ÁSZ feljelentése nyomán költségvetési csalás gyanúja miatt indult nyomozás a kampányelszámolásaik kapcsán. ","shortLead":"A párt egy nappal azelőtt tette közzé videóját, hogy sajtóhírek szerint az ÁSZ feljelentése nyomán költségvetési csalás...","id":"20190216_Videoval_valaszolt_a_Parbeszed_az_ASZnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f32ffe0-5586-407b-a8e5-1a059f6e5257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd65ffac-6b53-47aa-8e2b-81d3bf85b11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Videoval_valaszolt_a_Parbeszed_az_ASZnak","timestamp":"2019. február. 16. 11:05","title":"Videóval válaszolt a Párbeszéd az Orbán-rezsimnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d715e61-5281-49ef-a3c9-66722e540aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiltakozási hullám elült, a Fidesz támogatottsága stabilizálódott.","shortLead":"A tiltakozási hullám elült, a Fidesz támogatottsága stabilizálódott.","id":"20190215_A_tuloratorveny_mar_nem_rombolja_a_Fidesz_nepszeruseget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d715e61-5281-49ef-a3c9-66722e540aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8024af14-1241-473f-9692-97385524716b","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_A_tuloratorveny_mar_nem_rombolja_a_Fidesz_nepszeruseget","timestamp":"2019. február. 15. 15:17","title":"A túlóratörvény már nem rombolja a Fidesz népszerűségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem nálunk a legegészségesebbek a gyerekek, viszont ha fáj a foguk, szinte kivétel nélkül orvoshoz kerülnek. ","shortLead":"Nem nálunk a legegészségesebbek a gyerekek, viszont ha fáj a foguk, szinte kivétel nélkül orvoshoz kerülnek. ","id":"20190215_Vegre_valami_amiben_mi_vagyunk_a_legjobbak_az_EUban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a19274-d29e-4724-9b98-2b943c524cbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_Vegre_valami_amiben_mi_vagyunk_a_legjobbak_az_EUban","timestamp":"2019. február. 15. 16:05","title":"Végre valami, amiben mi vagyunk a legjobbak az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Airbus európai repülőgépgyártó konzorcium alelnöke szerint \"katasztrófa\", amit a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ügyében \"a politika művel\".","shortLead":"Az Airbus európai repülőgépgyártó konzorcium alelnöke szerint \"katasztrófa\", amit a brit EU-tagság megszűnésének...","id":"20190217_Az_Airbus_alelnoke_beolvasott_a_Brexit_ugyeben_katasztrofalisan_teljesito_politikanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d395c60b-be9b-4725-a463-10f84d02ab37","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Az_Airbus_alelnoke_beolvasott_a_Brexit_ugyeben_katasztrofalisan_teljesito_politikanak","timestamp":"2019. február. 17. 13:00","title":"Az Airbus alelnöke beolvasott a Brexit ügyében katasztrofálisan teljesítő politikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c2c724-1d39-46e6-9f76-cf1e6e71d196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ egyik legrangosabb oldtimeres rendezvénye a párizsi Rétromobile, amelynek szenzációja egy 1939-ben gyártott olasz sportkupé volt idén.","shortLead":"A világ egyik legrangosabb oldtimeres rendezvénye a párizsi Rétromobile, amelynek szenzációja egy 1939-ben gyártott...","id":"20190215_Alfa_Romeo_8C_Berlinetta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81c2c724-1d39-46e6-9f76-cf1e6e71d196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90f033b-36fc-4980-aa28-188aa890b7b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_Alfa_Romeo_8C_Berlinetta","timestamp":"2019. február. 15. 15:57","title":"Videó: 5 milliárd forintért egy ilyen Alfa Romeót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]