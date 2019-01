A Vivo is beleáll az új trendbe Apex 2019 koncepciótelefonjával: egy igazán minimalista készülékről van ugyanis szó. De mielőtt ebbe belemennénk, beszéljünk az egyik legizgalmasabb jellemzőjéről: a kijelzőről, amelyik teljes egészében ujjlenyomat-olvasó. A felhasználónak tehát nem is kell figyelnie, hova is tegye pontosan az ujját, amikor oldaná a telefon zárolását – ezzel a módszerrel sokkal egyszerűbbé és megbízhatóbbá válik az ujjlenyomat-olvasás. Amikor egyébként az ujjunkkal közelítünk a kijelzőhöz, akkor a pixelek világítani kezdenek, ezzel is nőhet a pontosság.

© Vivo

A kijelzőt egyébként egy futurisztikus testbe helyezte el a Vivo, amelyet Super Unibodynak keresztelt el. Ez a test üvegből készült, elég vastagok a szélei, viszont átlátszóak. A vastag szélek egyébként nem az eséstől védenek (üvegről van szó), hanem a kapacitív gomboknak adnak helyet, amelyek felváltják a fizikai gombokat. A Vivo állítja, hogy saját Touch Sense technológiája a garancia arra, hogy a telefon el tudja majd különíteni a gombnyomást attól, amikor egyszerűen csak kézben tartják a készüléket.

Ugyancsak a képernyő a telefon hangszórója is, azonban a mikrofon még mindig a testen van: cseppnyi „hiba” a tökéletességben. A telefont mágnesesen lehet tölteni. SIM tálca sincs, az Apex 2019 ugyanis eSIM-et használ.

© Vivo

Ami a specifikációkat illeti: a telefont Snapdragon 855 processzor hajtja, 12 GB RAM segíti a munkáját. A belső tárhely 512 GB, és a készülékben lesz 5G modem is. Duplakamera kerül a hátoldalra (12 MP + 13 MP), azonban szelfikamerának nincs nyoma. Azt azért ne feledjük, hogy nem egy végleges készülékről, hanem egy koncepciótelefonról van szó, amelynek feladata a sajátos jellemzők bemutatása.

Egyébként volt már ilyenre példa a Vivo történetében: tavaly az MWC-n mutatta be az eredeti Vivo Apexet mint koncepciót, amely végül a Vivo Nexben öltött testet. A Vivo Apex 2019-et a február végi mobiltechnológiai szakkiállításon, az MWC 2019-en lehet közelebbről is megtekinteni.

Amúgy nem csak a Vivo használ minimalista megközelítést: a napokban mutatták be a szintén gomboktól mentes Meizu Zerót.

