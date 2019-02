Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c9cb946-0011-4dd6-8e47-06db2c51efcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szokatlan módon vezetnek fel egy közelgő tartalmi bővítést a Fortnite a fejlesztői. ","shortLead":"Szokatlan módon vezetnek fel egy közelgő tartalmi bővítést a Fortnite a fejlesztői. ","id":"20190218_fortnite_battle_royale_foldrenges_termeszeti_katasztrofa_ingyenes_videojatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c9cb946-0011-4dd6-8e47-06db2c51efcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa01e78-8ba3-4b21-bef6-a3e1d0b74eaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_fortnite_battle_royale_foldrenges_termeszeti_katasztrofa_ingyenes_videojatek","timestamp":"2019. február. 18. 14:03","title":"Nem akármivel “újít” a Fortnite, természeti katasztrófákat kell túlélniük a játékosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c869b6c9-96db-435f-bb19-85d18bd5aab9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bükkábrányi naperőművet a hétvégén csatlakoztatták rá az országos hálózatra.","shortLead":"A bükkábrányi naperőművet a hétvégén csatlakoztatták rá az országos hálózatra.","id":"20190218_Mar_termeli_az_aramot_Meszaros_Lorinc_eromuje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c869b6c9-96db-435f-bb19-85d18bd5aab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30993635-5b84-40d5-bd4b-4e2895f9f004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Mar_termeli_az_aramot_Meszaros_Lorinc_eromuje","timestamp":"2019. február. 18. 16:22","title":"Már termeli az áramot Mészáros Lőrinc erőműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érintett elkérte volna a róla készült kamerafelvételt egy cégtől, de az nem adta ki - pedig az új uniós adatvédelmi szabályozás szerint ki kellett volna adnia.



","shortLead":"Egy érintett elkérte volna a róla készült kamerafelvételt egy cégtől, de az nem adta ki - pedig az új uniós adatvédelmi...","id":"20190218_Megvan_az_elso_magyar_GDPRbuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8100091-6597-467f-aec5-6e87dde0a8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dcbf6f0-cc98-460c-8b27-1c8cb415e806","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_Megvan_az_elso_magyar_GDPRbuntetes","timestamp":"2019. február. 18. 14:23","title":"Megvan az első magyar GDPR-büntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pont ott vannak földjei a fideszes polgármesternek, ahova az ipari parkot tervezték, több száz milliót kaszálhat vele. ","shortLead":"Pont ott vannak földjei a fideszes polgármesternek, ahova az ipari parkot tervezték, több száz milliót kaszálhat vele. ","id":"20190218_Jol_jar_a_szigetszentmiklosi_polgarmester_a_varosba_tervezett_uj_ipari_parkkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958ddf02-1cbd-42c9-8ca1-188b0160f366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04365a49-2036-4716-a81b-24d4c70c4dfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Jol_jar_a_szigetszentmiklosi_polgarmester_a_varosba_tervezett_uj_ipari_parkkal","timestamp":"2019. február. 18. 09:05","title":"Jól jár a szigetszentmiklósi polgármester a városba tervezett új ipari parkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599476bf-268d-4284-ad05-16e22c982dd3","c_author":"Éltető Andrea","category":"kultura","description":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatójának írása arról, hogy ki is avatkozik be az MTA ügyeibe. \r

","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatójának írása arról, hogy ki is avatkozik be az MTA ügyeibe. \r

","id":"20190218_innovacios_miniszterium_csusztatasai_mta_kutatas_elteto_andrea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=599476bf-268d-4284-ad05-16e22c982dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df516e6a-ecc2-4e4b-b32a-e0f37e404c38","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_innovacios_miniszterium_csusztatasai_mta_kutatas_elteto_andrea","timestamp":"2019. február. 18. 14:48","title":"Az innovációs minisztérium legfőbb csúsztatásai az MTA-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032","c_author":"RTL Hírek","category":"elet","description":"A tervek szerint a hetedikes fiúk is ingyen megkaphatják a HPV vírus elleni védőoltást - közölte az RTL Híradóval az EMMI. Azt azonban még nem tudni, hogy mikortól. \r

","shortLead":"A tervek szerint a hetedikes fiúk is ingyen megkaphatják a HPV vírus elleni védőoltást - közölte az RTL Híradóval...","id":"20190217_A_fiuk_is_kaphatnak_itthon_ingyens_HPVoltast_kerdes_hogy_mikortol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c103794-2c52-43f7-9984-9ba685b85032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fd50fb-d190-484a-b77e-bc20a79a6e30","keywords":null,"link":"/elet/20190217_A_fiuk_is_kaphatnak_itthon_ingyens_HPVoltast_kerdes_hogy_mikortol","timestamp":"2019. február. 17. 18:12","title":"A fiúk is kaphatnak itthon ingyenes HPV-oltást, kérdés, hogy mikortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De akár 8 év börtönt is kaphat csak a lőfegyverrel való visszaélés miatt. A rendőrség szerint ezen kívül még legalább 7 bűncselekményt elkövetett.","shortLead":"De akár 8 év börtönt is kaphat csak a lőfegyverrel való visszaélés miatt. A rendőrség szerint ezen kívül még legalább 7...","id":"20190218_Meg_nincs_kihallgathato_allapotban_a_szokott_rab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b3a05f-efd7-48f3-810a-3cbbb590b312","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Meg_nincs_kihallgathato_allapotban_a_szokott_rab","timestamp":"2019. február. 18. 15:14","title":"Még nincs kihallgatható állapotban a szökött rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18599990-64fe-4bcf-b9ac-66ebea4e0da3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalábbis az Európai Parlament mandátumbecslése szerint. A felmérésből az is kiderül: jól taktikázik a Fidesz, ha szeretne bennmaradni az Európai Néppártban.","shortLead":"Legalábbis az Európai Parlament mandátumbecslése szerint. A felmérésből az is kiderül: jól taktikázik a Fidesz, ha...","id":"20190218_EPvalasztasok_mandatumbecsles_ep_fidesz_epp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18599990-64fe-4bcf-b9ac-66ebea4e0da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3114a9f-ad53-449f-b632-aa23f45244f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_EPvalasztasok_mandatumbecsles_ep_fidesz_epp","timestamp":"2019. február. 18. 12:50","title":"EP-választások: nem jön össze a kétharmad a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]