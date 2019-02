Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"330d2bbf-e12e-4d9b-aa6b-16db278eae5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Gazprombank zárolta a PDVSA venezuelai állami olajipari konszern nála vezetett számláit. A Gazprombank a Gazprom orosz gázipari vállalat pénzügyi leánycége, a vagyona alapján a harmadik legnagyobb orosz pénzintézet. ","shortLead":"A Gazprombank zárolta a PDVSA venezuelai állami olajipari konszern nála vezetett számláit. A Gazprombank a Gazprom...","id":"20190217_A_Gazprombank_zarolta_a_venezuelai_allami_olajceg_szamlait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=330d2bbf-e12e-4d9b-aa6b-16db278eae5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca9fc03-9665-4566-a06a-c35c61d0e1f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_A_Gazprombank_zarolta_a_venezuelai_allami_olajceg_szamlait","timestamp":"2019. február. 17. 14:23","title":"A Gazprombank zárolta a venezuelai állami olajcég számláit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5516ed68-3f8e-42c6-be82-7879bdb8aeac","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A döntő végleges mezőnye plágiumvád miatt nem állt még össze.","shortLead":"A döntő végleges mezőnye plágiumvád miatt nem állt még össze.","id":"20190216_Papai_Joci_nyerte_A_Dal_masodik_elodontojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5516ed68-3f8e-42c6-be82-7879bdb8aeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f98465-c529-42e2-9b1d-6f8e6ba2cd01","keywords":null,"link":"/kultura/20190216_Papai_Joci_nyerte_A_Dal_masodik_elodontojet","timestamp":"2019. február. 16. 21:49","title":"Pápai Joci nyerte A Dal második elődöntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f45e1a1-db00-4ac2-89c1-5c2d2a3f1535","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Blaszfémia vádjával azóta tucatnyi embert öltek meg, a szabad véleménynyilvánítás nemegyszer halálos bűnné vált. ","shortLead":"Blaszfémia vádjával azóta tucatnyi embert öltek meg, a szabad véleménynyilvánítás nemegyszer halálos bűnné vált. ","id":"201907__a_rushdiefatva_30_eve__istenkaromlas__szolasszabadsag__satani_es_veres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f45e1a1-db00-4ac2-89c1-5c2d2a3f1535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2f2e6d1-149a-47d5-b355-7cc91d2306a2","keywords":null,"link":"/vilag/201907__a_rushdiefatva_30_eve__istenkaromlas__szolasszabadsag__satani_es_veres","timestamp":"2019. február. 17. 16:00","title":"Vízválasztó lett az iszlám és a Nyugat közt a Salman Rushdie íróra 30 éve kimondott fatva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa42ddf-ac80-4284-94c1-d5b0c37861ec","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Folytatódott a hétvégén a hamis bombariadók sorozata Moszkvában és Szentpéterváron. A fővárosában vasárnap két bevásárlóközpontot, Szentpéterváron pedig a Mariinszkij színházat kellett kiüríteni, de robbanószerkezetet nem találtak.","shortLead":"Folytatódott a hétvégén a hamis bombariadók sorozata Moszkvában és Szentpéterváron. A fővárosában vasárnap két...","id":"20190217_Tisztelettel_Vlagyimir_Putyin_az_orosz_elnok_neveben_kuldozgetnek_bombafenyegeteseket_ket_nagyvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1aa42ddf-ac80-4284-94c1-d5b0c37861ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43079211-5e6a-45ef-874a-4c0f14e8c0ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Tisztelettel_Vlagyimir_Putyin_az_orosz_elnok_neveben_kuldozgetnek_bombafenyegeteseket_ket_nagyvarosban","timestamp":"2019. február. 17. 18:33","title":"\"Tisztelettel, Vlagyimir Putyin\"- az orosz elnök nevében küldözgetnek bombafenyegetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11db3e7a-57de-4367-845e-6226275f51f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az új bejrúti kormányban négy nő is helyet kapott, egyikük a védelmi tárca élén.","shortLead":"Az új bejrúti kormányban négy nő is helyet kapott, egyikük a védelmi tárca élén.","id":"20190217_Az_elso_arab_vedelmi_miniszterno_a_libanoni_kormanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11db3e7a-57de-4367-845e-6226275f51f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2f39a0-dea7-4095-aaa6-894be54d3649","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Az_elso_arab_vedelmi_miniszterno_a_libanoni_kormanyban","timestamp":"2019. február. 17. 19:29","title":"Az első arab védelmi miniszternő a libanoni kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub Híradójában több hasonló esetről számol be Pécsről.","shortLead":"Az RTL Klub Híradójában több hasonló esetről számol be Pécsről.","id":"20190216_Kessel_fenyegettek_diakokat_egy_pecsi_iskola_udvaran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d9611ff-2e52-4b9c-86a4-dd17908d9446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8706cf60-566e-4a40-bc83-317717f882d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Kessel_fenyegettek_diakokat_egy_pecsi_iskola_udvaran","timestamp":"2019. február. 16. 17:58","title":"Késsel fenyegettek diákokat egy pécsi iskola udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És megint hosszú lesz a gála.","shortLead":"És megint hosszú lesz a gála.","id":"20190216_Ugy_latszik_sikerul_elkerulni_az_idei_Oscar_legnagyobb_botranyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca28ae2-06da-438e-b3fb-d60fe280d642","keywords":null,"link":"/kultura/20190216_Ugy_latszik_sikerul_elkerulni_az_idei_Oscar_legnagyobb_botranyat","timestamp":"2019. február. 16. 20:24","title":"Úgy látszik, sikerül elkerülni az idei Oscar legnagyobb botrányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e2e13e-e594-42b5-bdfc-8ae8157f5cfb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Mindketten javítottak egy kicsit a világranglista-helyezésükön. \r

","shortLead":"Mindketten javítottak egy kicsit a világranglista-helyezésükön. \r

","id":"20190218_babos_timea_fucsovics_marton_tenisz_vilagranglista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63e2e13e-e594-42b5-bdfc-8ae8157f5cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd4ba3f-934e-476e-a117-8a53d7ec4746","keywords":null,"link":"/sport/20190218_babos_timea_fucsovics_marton_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2019. február. 18. 15:49","title":"Babos és Fucsovics is kúszik felfelé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]