[{"available":true,"c_guid":"9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszautasította azokat a nyugati feltételezéseket is, hogy a kínai kormány kémkedésre használhatja a Huawei technológiáját.","shortLead":"Visszautasította azokat a nyugati feltételezéseket is, hogy a kínai kormány kémkedésre használhatja a Huawei...","id":"20190219_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_amerika_kemkedes_tavkozlesi_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d9662b-24d5-45c8-a612-7ed4770521fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_huawei_alapito_zsen_cseng_fej_amerika_kemkedes_tavkozlesi_ceg","timestamp":"2019. február. 19. 13:34","title":"Huawei-alapító: Nem tud eltiporni minket Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ee2e23-e7a2-4470-b677-980ccdbcae75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sűrű homály fedi a kormányzati igazgatásról szóló, tavaly decemberben elfogadott törvény végrehajtását.","shortLead":"Sűrű homály fedi a kormányzati igazgatásról szóló, tavaly decemberben elfogadott törvény végrehajtását.","id":"20190220_70_ezer_kozszolga_sorsa_bizonytalan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3ee2e23-e7a2-4470-b677-980ccdbcae75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e22c01-a949-47cb-a85f-9696c5df469d","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_70_ezer_kozszolga_sorsa_bizonytalan","timestamp":"2019. február. 20. 08:09","title":"70 ezer közszolga sorsa bizonytalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb94ca70-f77d-4c1c-9980-51e69d023a28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz, mert kétségbe vonja, hogy Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter jogosan vett fel éveken keresztül havi 800 ezer forintos fizetést a Magyar Tudományos Akadémia egyik kutatóintézetétől.","shortLead":"Az ellenzéki párt költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz, mert...","id":"20190219_palkovics_laszlo_magyar_tudomanyos_akademia_publikacio_szerzodes_feljelentes_parbeszed_mellar_tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb94ca70-f77d-4c1c-9980-51e69d023a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3914e414-ecdf-4c9f-90c3-864e98e7b2bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_palkovics_laszlo_magyar_tudomanyos_akademia_publikacio_szerzodes_feljelentes_parbeszed_mellar_tamas","timestamp":"2019. február. 19. 13:43","title":"Feljelenti Palkovics Lászlót a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6e3961-cb0e-4f4d-8512-5f7cc3f61c86","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A New York-i Metropolitan Múzeum visszaadott az egyiptomi kormánynak egy lopott ókori szarkofágot, amelyet állítása szerint két éve jóhiszeműen vásárolt.","shortLead":"A New York-i Metropolitan Múzeum visszaadott az egyiptomi kormánynak egy lopott ókori szarkofágot, amelyet állítása...","id":"20190218_Mossa_kezeit_a_Metropolitan_Muzeum_es_visszaadja_a_lopott_szarkofagot_Egyiptomnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a6e3961-cb0e-4f4d-8512-5f7cc3f61c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a2c8eb-bb14-425a-ac50-e19832d6ba30","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Mossa_kezeit_a_Metropolitan_Muzeum_es_visszaadja_a_lopott_szarkofagot_Egyiptomnak","timestamp":"2019. február. 18. 11:32","title":"Mossa kezeit a Metropolitan Múzeum, és visszaadja a lopott szarkofágot Egyiptomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c84be01a-5300-4494-b9bc-52243121ee23","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üzletszabályzat ugyanis tiltja a kalauzoknak, hogy méltányosságot gyakoroljanak. A MÁV azonban arra kéri a jegyvizsgálókat, hogy mindig ügyfélbarát módon járjanak el a vitás ügyekben.","shortLead":"Az üzletszabályzat ugyanis tiltja a kalauzoknak, hogy méltányosságot gyakoroljanak. A MÁV azonban arra kéri...","id":"20190220_A_szakszervezet_megvaltoztatna_a_szabalyzatot_a_vonatrol_leszallitott_neni_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c84be01a-5300-4494-b9bc-52243121ee23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d822082f-3f87-4e18-9517-962f79f30d54","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_A_szakszervezet_megvaltoztatna_a_szabalyzatot_a_vonatrol_leszallitott_neni_utan","timestamp":"2019. február. 20. 06:57","title":"A szakszervezet megváltoztatná a szabályzatot a vonatról leszállított néni miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De akár 8 év börtönt is kaphat csak a lőfegyverrel való visszaélés miatt. A rendőrség szerint ezen kívül még legalább 7 bűncselekményt elkövetett.","shortLead":"De akár 8 év börtönt is kaphat csak a lőfegyverrel való visszaélés miatt. A rendőrség szerint ezen kívül még legalább 7...","id":"20190218_Meg_nincs_kihallgathato_allapotban_a_szokott_rab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b3a05f-efd7-48f3-810a-3cbbb590b312","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Meg_nincs_kihallgathato_allapotban_a_szokott_rab","timestamp":"2019. február. 18. 15:14","title":"Még nincs kihallgatható állapotban a szökött rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy szabályos V alak rajzolódik ki a következő napok időjárásában.","shortLead":"Egy szabályos V alak rajzolódik ki a következő napok időjárásában.","id":"20190219_Beszakad_a_homerseklet_szombaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039c54aa-a290-4081-acca-be2169065600","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Beszakad_a_homerseklet_szombaton","timestamp":"2019. február. 19. 18:32","title":"Beszakad a hőmérséklet szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nagy élelmiszerkereskedelmi láncoknál hagyományosan sok a minimálbéres pozíció, melyekben viszont jóval többet lehet keresni, mint a tényleges minimálbér vagy a garantált bérminimum.","shortLead":"A nagy élelmiszerkereskedelmi láncoknál hagyományosan sok a minimálbéres pozíció, melyekben viszont jóval többet lehet...","id":"20190218_Koszonjuk_Lidl_Aldi_es_Tesco__most_mar_tudjuk_mennyi_lehetne_a_minimalber","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ceb93f8-0d55-4298-8cf9-77a573b9ad3c","keywords":null,"link":"/kkv/20190218_Koszonjuk_Lidl_Aldi_es_Tesco__most_mar_tudjuk_mennyi_lehetne_a_minimalber","timestamp":"2019. február. 18. 12:15","title":"Köszönjük, Lidl, Aldi és Tesco – most már tudjuk, mennyi lehetne a minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]