A mikrohullámú sütők gyakori problémája, hogy nem melegítik meg jól az ételt, vagy túl forróak lesznek, mire kivesszük belőlük. A Panasonic idei új alternatívája erre a problémára is megoldást kínál.

A televíziós és fotós újdonságok mellett a konyhai berendezések terén is újított a Panasonic: olyan mikróval rukkoltak ki, amely az egyik jól ismert problémára lehet gyógyír.

Az NN-CD87KSBPQ típusjelzésű masinával a melegítés folyamata akár teljesen önállóvá is tehető. A feladatot a gyártó Genius szenzor nevű fejlesztése végzi, amelynek köszönhetően a gép addig melegíti az ételt, ameddig megítélése szerint szükséges. (A funkció a japán vállalat korábbi készülékeiben is megtalálható volt, most azonban továbbfejlesztették.)

A gyártó Convention 2019 elnevezésű rendezvényén tartott demonstráció alapján a mikró a hőfokot is kitalálja, így a melegítés erősségének beállításával sem kell bajlódni. Az eszköz használata ezáltal egyetlen gombra, a bekapcsolásra redukálódik, ha valaki nem bajlódna a felkínált programlehetőségekkel. A szenzornak köszönhetően a Panasonic szerint összességében komoly idő és energia takarítható meg.

A mikró 34 literes, így elég széleshez ahhoz, hogy egy egész grillcsirke beleférjen. A méretnövelés azonban csökkentés is, ugyanis a készülék csak szélességre lett nagyobb, a keskenyebb kialakításnak hála valójában 15 százalékkal kisebb helyet foglal.

A CD87K érkezésének dátuma és piaci ára még nem ismert.

