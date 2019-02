Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hírről az Index számolt be elsőként, az értesülést később a MÁV is megerősítette. \r

","shortLead":"A hírről az Index számolt be elsőként, az értesülést később a MÁV is megerősítette. \r

","id":"20190219_mav_start_csepke_andras_felmentes_ertesules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd33b59-7b05-4ff3-8cb2-5c1172128392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_mav_start_csepke_andras_felmentes_ertesules","timestamp":"2019. február. 19. 16:04","title":"Felmentették a MÁV-START vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olaszországban most először fordult elő, hogy egy ügy miatt a bíróság bűnösnek találta a Facebookot. Az ok: szerzői jogsértés.","shortLead":"Olaszországban most először fordult elő, hogy egy ügy miatt a bíróság bűnösnek találta a Facebookot. Az ok: szerzői...","id":"20190220_szerzoi_jogsertes_roma_facebook_mediaset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440b2b89-c256-4be6-b702-027fa5ee957a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_szerzoi_jogsertes_roma_facebook_mediaset","timestamp":"2019. február. 20. 20:03","title":"Szerzői jogsértés miatt bűnösnek mondták ki a Facebookot Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Bayern München liverpooli, illetve a Barcelona lyoni vendégjátéka során sem született gól a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a párharcok keddi első mérkőzésén.","shortLead":"A Bayern München liverpooli, illetve a Barcelona lyoni vendégjátéka során sem született gól a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20190220_labdarugo_bajnokok_ligaja_bayern_munchen_liverpool_olympique_lyon_barcelona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2592e5a-b754-41f7-ac66-9673f6caf9cf","keywords":null,"link":"/sport/20190220_labdarugo_bajnokok_ligaja_bayern_munchen_liverpool_olympique_lyon_barcelona","timestamp":"2019. február. 20. 07:58","title":"Izgalmas 0-0-k a BL-ben – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae83872-3bd8-4afe-b5c8-2add4347bacc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A trip-hop/downtempo színtér egyik legfontosabb zenekara május 15-én a fővárosi Dürer Kertben lép fel.","shortLead":"A trip-hop/downtempo színtér egyik legfontosabb zenekara május 15-én a fővárosi Dürer Kertben lép fel.","id":"20190220_Morcheeba_Magyarorszag_Durer_Kert_koncert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ae83872-3bd8-4afe-b5c8-2add4347bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134adc88-f58c-4701-bebc-d06f06ec6810","keywords":null,"link":"/kultura/20190220_Morcheeba_Magyarorszag_Durer_Kert_koncert","timestamp":"2019. február. 20. 11:28","title":"Újra Magyarországra jön a Morcheeba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dafd186e-e8ce-49e3-ab26-2a95d7e27dbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós tagállamok között Magyarországon a legmagasabb az EU-s belső migránsok szegénységi rátája, ugyanakkor a legalacsonyabb a külső migránsoké. A saját állampolgárok tekintetében Magyarország a középmezőny legközepén áll.","shortLead":"Az uniós tagállamok között Magyarországon a legmagasabb az EU-s belső migránsok szegénységi rátája, ugyanakkor...","id":"20190221_Magyarorszagon_a_legnagyobb_a_szegeny_migransok_aranya_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dafd186e-e8ce-49e3-ab26-2a95d7e27dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bdd698f-a3d6-49ce-9bef-14dfffc2a25c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Magyarorszagon_a_legnagyobb_a_szegeny_migransok_aranya_az_EUban","timestamp":"2019. február. 21. 11:22","title":"Beszédes adatok arról, hogy nekünk még EU-s migránsokból is a szegények jutnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f846ad12-be99-4b20-8061-0c8e9e2a17ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn szinte országszerte kora tavaszias időben lehetett részünk, sokfelé 15 fok köré emelkedett a hőmérséklet. \r

","shortLead":"Hétfőn szinte országszerte kora tavaszias időben lehetett részünk, sokfelé 15 fok köré emelkedett a hőmérséklet. \r

","id":"20190219_megdolt_a_fovarosi_melegrekord","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f846ad12-be99-4b20-8061-0c8e9e2a17ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187dcd39-c66c-4768-96a9-178350e6c5ee","keywords":null,"link":"/elet/20190219_megdolt_a_fovarosi_melegrekord","timestamp":"2019. február. 19. 15:06","title":"Megdőlt a fővárosi melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Most először történt meg a világon, hogy egy homoszexuális, hivatalban lévő miniszterelnöknőnek gyereke születik.","shortLead":"Most először történt meg a világon, hogy egy homoszexuális, hivatalban lévő miniszterelnöknőnek gyereke születik.","id":"20190220_Fia_szuletett_a_meleg_szerb_miniszterelnoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ad1341-6cb4-4492-9b8c-41ac084a7ca9","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Fia_szuletett_a_meleg_szerb_miniszterelnoknek","timestamp":"2019. február. 20. 21:26","title":"Fia született a meleg szerb miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2","c_author":"Gébert Judit – Tőzsér János","category":"gazdasag","description":"A vitának nem arról kell szólnia, hogy holnap (vagy egy hónap, vagy egy év múlva) bevezessük-e a feltétel nélküli alapjövedelmet (FNA), hanem arról, hogy jó irányba tesszük-e meg az első lépéseket, amikor a bevezetését szorgalmazzuk.","shortLead":"A vitának nem arról kell szólnia, hogy holnap (vagy egy hónap, vagy egy év múlva) bevezessük-e a feltétel nélküli...","id":"20190221_Hogy_beszeljunk_a_feltetel_nelkuli_alapjovedelemrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d0c13af-8693-4e33-abf6-6d5685778cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c33d679-9b62-4d83-8030-3881dee28960","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Hogy_beszeljunk_a_feltetel_nelkuli_alapjovedelemrol","timestamp":"2019. február. 21. 12:50","title":"Hogy beszéljünk a feltétel nélküli alapjövedelemről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]