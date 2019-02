Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f3e24bd-172c-457f-82b7-8b53f5390e02","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rágcsálót egy évtizede nem látták már egyetlen élőhelyén, így most hivatalosan is kihaltnak minősítették. ","shortLead":"A rágcsálót egy évtizede nem látták már egyetlen élőhelyén, így most hivatalosan is kihaltnak minősítették. ","id":"20190219_A_klimavaltozastol_halt_ki_egy_ausztral_ragcsalofele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f3e24bd-172c-457f-82b7-8b53f5390e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953d0cfd-ec51-4de7-80e7-ce0423cce9e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_A_klimavaltozastol_halt_ki_egy_ausztral_ragcsalofele","timestamp":"2019. február. 19. 18:48","title":"A klímaváltozástól halt ki egy ausztrál rágcsálóféle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11375253-efd4-4e4d-afe5-0f7c0bd02363","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"85 évesen Párizsban elhunyt a divat kortárs ikonja, Karl Lagerfeld. ","shortLead":"85 évesen Párizsban elhunyt a divat kortárs ikonja, Karl Lagerfeld. ","id":"20190219_Karl_Lagerfeld_divattervezo_Chanel_nekrolog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11375253-efd4-4e4d-afe5-0f7c0bd02363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a923867f-0e0f-4bd7-b539-269eebdc7330","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Karl_Lagerfeld_divattervezo_Chanel_nekrolog","timestamp":"2019. február. 19. 15:04","title":"Karl Lagerfeld: \"Vámpír vagyok, más emberek vérét veszem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8f4128-6f4b-4398-b75e-8f2d3f62ffc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben a hétüléses nagy autó, a hátul szárnyas ajtós, Model X árát tették közzé. ","shortLead":"Első körben a hétüléses nagy autó, a hátul szárnyas ajtós, Model X árát tették közzé. ","id":"20190221_magyar_tesla_kereskedes_arak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c8f4128-6f4b-4398-b75e-8f2d3f62ffc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2953641f-0807-40d8-8a0b-0ef01db374c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_magyar_tesla_kereskedes_arak","timestamp":"2019. február. 21. 09:56","title":"Ennyibe kerül majd itthon egy Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"3-400 méteres szakaszon borította be a hó a sípályát. ","shortLead":"3-400 méteres szakaszon borította be a hó a sípályát. ","id":"20190219_Sipalyat_boritott_be_egy_lavina_Svajcba_tobben_a_ho_alatt_rekedtek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a97f73-2ca1-4a4a-b9f0-8d45b350f7c5","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_Sipalyat_boritott_be_egy_lavina_Svajcba_tobben_a_ho_alatt_rekedtek","timestamp":"2019. február. 19. 18:55","title":"Sípályát borított be egy lavina Svájcban, többen a hó alatt rekedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc60731-c272-4442-9878-5c5234838c2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rohamosan öregszik a magyarországi járműpark, pedig nem cél, hogy \"youngtimer\" ország legyünk.","shortLead":"Rohamosan öregszik a magyarországi járműpark, pedig nem cél, hogy \"youngtimer\" ország legyünk.","id":"20190220_autok_atlageletkora_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dc60731-c272-4442-9878-5c5234838c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d34b97-693e-4d51-8ab2-cf8426174a32","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_autok_atlageletkora_magyarorszag","timestamp":"2019. február. 20. 15:28","title":"Nem éppen örömteli, ami a magyar autóparkkal történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437f84a8-fab4-4c73-aef1-ec7cc733b9ac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"2011-ben a parlament megváltoztatta a kitüntetések hierarchiáját, megváltozott a miniszterek által adományozható díjak listája is. Számos új díj is született, erről közöl hiánypótló listát a csütörtökön megjelenő HVG hetilap.","shortLead":"2011-ben a parlament megváltoztatta a kitüntetések hierarchiáját, megváltozott a miniszterek által adományozható díjak...","id":"20190220_A_migracios_valsaghelyzet_kezeleseert_is_oszt_dijat_az_Orbankormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=437f84a8-fab4-4c73-aef1-ec7cc733b9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cff3744-fa97-4da7-ba88-bb2aba1ad224","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_A_migracios_valsaghelyzet_kezeleseert_is_oszt_dijat_az_Orbankormany","timestamp":"2019. február. 20. 12:59","title":"A migrációs válsághelyzet kezeléséért is oszt díjat az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több, a demokráciával foglalkozó szervezetet ért hackertámadás a tavalyi év utolsó hónapjaiban, ezért a Microsoft 12 európai országban elérhetővé teszi AccountGuard nevű kiberbiztonsági szolgáltatását az európai parlamenti választások előtt – közölte a vállalat ügyfélbiztonsági és -bizalmi alelnöke, Tom Burt.","shortLead":"Több, a demokráciával foglalkozó szervezetet ért hackertámadás a tavalyi év utolsó hónapjaiban, ezért a Microsoft 12...","id":"20190220_microsoft_hackertamadas_figyelmeztetes_ep_valasztas_kiberbiztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d87a608-ef0a-4ed7-a758-72545d1e7d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24dfb3a-10cd-4e33-9931-4a19c31fb0dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_microsoft_hackertamadas_figyelmeztetes_ep_valasztas_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. február. 20. 11:44","title":"A Microsoft szerint megpróbálják majd meghackelni az EP-választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyerekek védelmére hivatkozik a belső dokumentum, amelyben leírják, mi történjen, ha egy katolikus papnak gyereke születik.","shortLead":"A gyerekek védelmére hivatkozik a belső dokumentum, amelyben leírják, mi történjen, ha egy katolikus papnak gyereke...","id":"20190219_Eloszor_erositette_meg_a_Vatikan_szabalyozzak_mi_legyen_a_papok_titokban_szuletett_gyerekeivel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a778980-f2ee-47c8-8088-6ee5705d9ec0","keywords":null,"link":"/vilag/20190219_Eloszor_erositette_meg_a_Vatikan_szabalyozzak_mi_legyen_a_papok_titokban_szuletett_gyerekeivel","timestamp":"2019. február. 19. 11:55","title":"Először erősítette meg a Vatikán: szabályozzák, mi legyen a papok titokban született gyerekeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]