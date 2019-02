Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghiúsulhat a Tesco és a Media Markt nemrégiben bejelentett összefonódása, amelynek során kilenc hipermarket belső eladóterében elektronikai termékeket kínáló, önálló üzletrészeket alakítanának ki - tudta meg a Magyar Nemzet. ","shortLead":"Meghiúsulhat a Tesco és a Media Markt nemrégiben bejelentett összefonódása, amelynek során kilenc hipermarket belső...","id":"20190221_Meghiusulhat_a_Tesco_es_a_Media_Markt_osszefonodasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c519154-f7b3-4941-be6d-49f918778b9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190221_Meghiusulhat_a_Tesco_es_a_Media_Markt_osszefonodasa","timestamp":"2019. február. 21. 09:12","title":"Meghiúsulhat a Tesco és a Media Markt összefonódása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem a kerítésépítés a megoldás a menekültválság kezelésére, erről beszélt a török elnök egy konferencián.","shortLead":"Nem a kerítésépítés a megoldás a menekültválság kezelésére, erről beszélt a török elnök egy konferencián.","id":"20190220_Nem_veletlenul_nem_irta_meg_a_kormanysajto_hogy_mit_mondott_Erdogan_a_menekultvalsagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cffe00bc-ca0f-406c-8442-b33b162b59de","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_Nem_veletlenul_nem_irta_meg_a_kormanysajto_hogy_mit_mondott_Erdogan_a_menekultvalsagrol","timestamp":"2019. február. 20. 10:27","title":"Erdogan mást gondol a kerítésépítésről, mint Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13372a04-2f8b-4f7d-8d09-91aca2f14bab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt sem tudják, melyik jégbarlangban lehetett.","shortLead":"Azt sem tudják, melyik jégbarlangban lehetett.","id":"20190221_Leallithatjak_a_magyar_ernyos_kereseset_akit_egy_jegbarlangban_temetett_el_a_lavina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13372a04-2f8b-4f7d-8d09-91aca2f14bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc09577-7d29-42fa-9477-81e91ef1a3c6","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Leallithatjak_a_magyar_ernyos_kereseset_akit_egy_jegbarlangban_temetett_el_a_lavina","timestamp":"2019. február. 21. 08:25","title":"Leállíthatják a magyar ernyős keresését, akit egy jégbarlangban temetett el a lavina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc96bbce-da5a-4d54-83ce-e30470596607","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd bútorgyártó cég ezúttal egy jól ismert gyerekjátékot gondolt újra, amivel tehermentesíteni szeretné a környezetet.","shortLead":"A svéd bútorgyártó cég ezúttal egy jól ismert gyerekjátékot gondolt újra, amivel tehermentesíteni szeretné...","id":"20190219_ikea_good_ship_szemetszedo_hajo_folyo_london_hubbub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc96bbce-da5a-4d54-83ce-e30470596607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b4ff61-6522-48fc-a913-61e2514306e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_ikea_good_ship_szemetszedo_hajo_folyo_london_hubbub","timestamp":"2019. február. 19. 13:03","title":"Az IKEA felnagyított egy játékhajót, azzal szedné a szemetet a folyókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313c57fe-fd90-4d94-a422-6b0e4d98be84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehéz öt év volt, Navracsics Tibor leszerepelt. ","shortLead":"Nehéz öt év volt, Navracsics Tibor leszerepelt. ","id":"20190219_19_szazalekkal_Navracsics_a_legrosszabb_unios_biztos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=313c57fe-fd90-4d94-a422-6b0e4d98be84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7768d32f-0c97-4fd4-a145-e4c1bea3e02f","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_19_szazalekkal_Navracsics_a_legrosszabb_unios_biztos","timestamp":"2019. február. 19. 15:42","title":"19 százalékkal Navracsics a legrosszabb uniós biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b118d99c-4c2e-4e11-87bc-ccd8088af8e9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A Méker Kft. azt is megfontolja, hogy megvalósítsa-e egyáltalán azt a fejlesztést, amire a pénzt kérte. Eddig nem történt egyetlen kapavágás sem a mátészalkai sertéstelepnél.","shortLead":"A Méker Kft. azt is megfontolja, hogy megvalósítsa-e egyáltalán azt a fejlesztést, amire a pénzt kérte. Eddig nem...","id":"20190219_kosa_lajos_meker_sertestelep_unios_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b118d99c-4c2e-4e11-87bc-ccd8088af8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ab544e-1930-485e-969e-ce1dce4fddc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_kosa_lajos_meker_sertestelep_unios_tamogatas","timestamp":"2019. február. 19. 11:45","title":"Lemondott Kósa Lajos anyjának cége a százmilliós uniós támogatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50000952-4176-4125-bba7-babf3b4611fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Holnap mutatja be a Xiaomi a saját Galaxy S10-konkurensét. A Xiaomi Mi 9-nek lesz egy átlátszó változata is, de akárcsak a tavalyi modell esetében, ez a telefon sem úgy átlátszó, ahogy gondolnánk.","shortLead":"Holnap mutatja be a Xiaomi a saját Galaxy S10-konkurensét. A Xiaomi Mi 9-nek lesz egy átlátszó változata is, de...","id":"20190219_xiaomi_mi9_explorer_edition_atlatszo_mobil_magyarazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50000952-4176-4125-bba7-babf3b4611fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d67bbb-6c74-477e-9db4-f9945bba4ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_xiaomi_mi9_explorer_edition_atlatszo_mobil_magyarazat","timestamp":"2019. február. 19. 20:03","title":"Újabb átlátszó telefon jön a Xiaomitól, de ez sem úgy átlátszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem találták bűnösnek a nyíregyházi középiskolai matektanárt, a bírák szerint tettével nem akart fájdalmat okozni.



","shortLead":"Nem találták bűnösnek a nyíregyházi középiskolai matektanárt, a bírák szerint tettével nem akart fájdalmat okozni.



","id":"20190221_Nyakleveseket_osztogatott_a_tanar_de_diakjai_allitolag_kialltak_mellette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"505f70d1-2093-44ea-bde4-7fc973085dd4","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Nyakleveseket_osztogatott_a_tanar_de_diakjai_allitolag_kialltak_mellette","timestamp":"2019. február. 21. 09:13","title":"Nyakleveseket osztogatott a tanár, de diákjai állítólag kiálltak mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]