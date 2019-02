Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"312f85b5-7328-4bf5-a160-28e2ac8cbde5","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A szerda este bemutatott, összehajtható Samsung Galaxy Fold egy izgalmas, technológiailag fejlett telefonnak tűnt. Egészen vasárnap délutánig, amikor a Huawei prezentálta saját összehajtható mobilját. A történet vége a felhasználók számára sajnos így sem happy end. És ahogy sejthető, a készülék árával van gond, nem is kicsi.","shortLead":"A szerda este bemutatott, összehajtható Samsung Galaxy Fold egy izgalmas, technológiailag fejlett telefonnak tűnt...","id":"20190224_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_samsung_galaxy_fold_osszehasonlitas_mwc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=312f85b5-7328-4bf5-a160-28e2ac8cbde5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33801bd4-1d7e-49d2-bec7-20f9594a89df","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_samsung_galaxy_fold_osszehasonlitas_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 24. 17:53","title":"A Huawei lényegében megsemmisítette a Samsung összehajtható telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a151dea8-7b72-489a-b488-494d6ae1af14","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elutasította a kormányhivatal az Avalon Business Center környezetvédelmi engedélyét, mert a méretei eltúlzottak lennének a helyszínhez képest.","shortLead":"Elutasította a kormányhivatal az Avalon Business Center környezetvédelmi engedélyét, mert a méretei eltúlzottak...","id":"20190225_Nem_epulhet_meg_a_Miskolc_foterere_tervezett_irodahazmonstrum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a151dea8-7b72-489a-b488-494d6ae1af14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c02ef3-58e1-4ed3-a3cd-6e78f52d329a","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_Nem_epulhet_meg_a_Miskolc_foterere_tervezett_irodahazmonstrum","timestamp":"2019. február. 25. 06:43","title":"Nem épülhet meg a Miskolc főterére tervezett irodaházmonstrum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a847a851-2558-4bc9-ad60-25dfe9858b69","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem is gondolnánk, hány olyan technológiai fejlesztés áll már ma is a rendelkezésünkre, amelytől úgy érezhetnénk, mintha a jövőben élnénk. Fiktív reggeli rutinnal mutatjuk meg a jelenben élő jövőt. ","shortLead":"Nem is gondolnánk, hány olyan technológiai fejlesztés áll már ma is a rendelkezésünkre, amelytől úgy érezhetnénk...","id":"20190224_A_jovo_trendjei_a_jelenben__az_eletunket_formalo_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a847a851-2558-4bc9-ad60-25dfe9858b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb2c64c-9636-45f7-948d-cd917f61b395","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190224_A_jovo_trendjei_a_jelenben__az_eletunket_formalo_technologia","timestamp":"2019. február. 24. 19:15","title":"A jövő trendjei a jelenben, azaz így formálja életünket a technológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programja, valamint a nemzeti jelentőségű vajdasági magyar intézmények programjai és megkezdett beruházásai megvalósításához szükséges forrás biztosításáról döntött a kormány. Az ezekről szóló kormányhatározatok a Magyar Közlöny hétfői számában jelentek meg.","shortLead":"A kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programja, valamint a nemzeti jelentőségű vajdasági magyar intézmények...","id":"20190225_karpatalja_vajdasag_magyar_kozlony_kormany_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00c651b-e66f-421f-bd91-678d8eca9d86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190225_karpatalja_vajdasag_magyar_kozlony_kormany_tamogatas","timestamp":"2019. február. 25. 22:02","title":"12 milliárdot oszt szét a kormány Kárpátalján és a Vajdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3e5f7e-9157-4fe7-9263-ced7792ef249","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két brit biológus teóriája szerint a szülők immunrendszere megerősödik azáltal, hogy a gyermek betegségeket hoz haza az óvodából. Ezzel szemben a gyermektelenek nem részesülnek ilyen \"kiképzésben\".","shortLead":"Két brit biológus teóriája szerint a szülők immunrendszere megerősödik azáltal, hogy a gyermek betegségeket hoz haza...","id":"20190225_gyermekvallalas_szulo_gyermektelen_immunrendszer_betegseg_ovoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd3e5f7e-9157-4fe7-9263-ced7792ef249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b179ee6-347e-46f4-983c-e34e32b385d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_gyermekvallalas_szulo_gyermektelen_immunrendszer_betegseg_ovoda","timestamp":"2019. február. 25. 18:33","title":"Brit kutatók szerint tovább élhetnek azok, akik gyereket vállalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472932f3-2b9c-4176-9540-d4158d63dca8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Manchester City megvédte címét az angol labdarúgó Ligakupában, miután a vasárnapi, londoni döntőben tizenegyespárbajt követően legyőzte a Chelsea-t. A londoniaknál volt dráma bőven.","shortLead":"A Manchester City megvédte címét az angol labdarúgó Ligakupában, miután a vasárnapi, londoni döntőben tizenegyespárbajt...","id":"20190224_chelsea_manchester_united_angol_ligakupa_maurizio_sarri_kepa_arrizabalaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=472932f3-2b9c-4176-9540-d4158d63dca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c70701-7c08-416c-be47-c1166324b55a","keywords":null,"link":"/sport/20190224_chelsea_manchester_united_angol_ligakupa_maurizio_sarri_kepa_arrizabalaga","timestamp":"2019. február. 24. 21:12","title":"Ilyet még nem látott a futballvilág: ellenszegült edzőjének a Chelsea kapusa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt nem tudni, hogy üres volt-e.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy üres volt-e.","id":"20190225_Egy_koporsot_is_kidobtak_az_utcara_a_jozsefvarosi_lomtalanitason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec00a7c-3e3c-4d03-b055-502092fb1f58","keywords":null,"link":"/elet/20190225_Egy_koporsot_is_kidobtak_az_utcara_a_jozsefvarosi_lomtalanitason","timestamp":"2019. február. 25. 20:35","title":"Egy koporsót is kidobtak az utcára a józsefvárosi lomtalanításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korallzátonyoknak 9-12 évre van szükségük a teljes regenerálódáshoz egy-egy jelentős természeti katasztrófa, például a globális felmelegedés okozta tömeges korallfehéredés vagy pusztító erejű vihar után – állapították meg az ausztráliai Southern Cross Egyetem kutatói.","shortLead":"A korallzátonyoknak 9-12 évre van szükségük a teljes regenerálódáshoz egy-egy jelentős természeti katasztrófa, például...","id":"20190225_korallzatonyok_teljes_regeneralodasa_egy_tomeges_korallfeheredes_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d10e2-9dc9-4038-8d8b-c808aa4a9b97","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_korallzatonyok_teljes_regeneralodasa_egy_tomeges_korallfeheredes_utan","timestamp":"2019. február. 25. 13:03","title":"Oda kellene figyelnünk rájuk: 9-12 évükbe telik a koralloknak, mire felépülnek egy \"betegségből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]