Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-s politikus így nem tehette fel azonnali kérdését a honvédelmi miniszternek, Benkő Tibornak.","shortLead":"A DK-s politikus így nem tehette fel azonnali kérdését a honvédelmi miniszternek, Benkő Tibornak.","id":"20190225_Kover_meghallotta_Vadai_kerdesenek_a_cimet_es_egybol_visszautasitotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47c6dbc-be08-46d4-9577-562e132ddd7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a72dcf-ea04-4e4f-8a78-602a1de545d5","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kover_meghallotta_Vadai_kerdesenek_a_cimet_es_egybol_visszautasitotta","timestamp":"2019. február. 25. 15:53","title":"Kövér meghallotta Vadai kérdésének a címét, és egyből visszautasította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"13 republikánus képviselő is a demokratákkal együtt voksolt, de Trump még megvétózhatja a döntést. ","shortLead":"13 republikánus képviselő is a demokratákkal együtt voksolt, de Trump még megvétózhatja a döntést. ","id":"20190227_A_kepviselohaz_megsemmisitette_a_Trump_altal_kihirdetett_rendkivuli_allapotot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fca5359-8e30-4c82-a778-4c3a1b9ba994","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_A_kepviselohaz_megsemmisitette_a_Trump_altal_kihirdetett_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2019. február. 27. 05:26","title":"A képviselőház megsemmisítette a Trump által kihirdetett rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff6d978-cd19-43fe-b64d-fc433f4d2ef6","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy körforgalomban csúszott ki a kocsi.","shortLead":"Egy körforgalomban csúszott ki a kocsi.","id":"20190226_Autoja_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_Szigetszentmiklosnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ff6d978-cd19-43fe-b64d-fc433f4d2ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c5946b-8f10-4a05-9cdb-45bbaec700f9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190226_Autoja_ala_szorult_es_meghalt_egy_ember_Szigetszentmiklosnal","timestamp":"2019. február. 26. 07:32","title":"Autója alá szorult és meghalt egy ember Szigetszentmiklósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BBC Hard Talk című műsorának vendége volt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint mindenki hazudik, aki nem ért egyet a magyar kormánnyal.","shortLead":"A BBC Hard Talk című műsorának vendége volt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki szerint mindenki...","id":"20190226_szijjarto_peter_stephen_sackur_bbc_hard_talk_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e580c8b-cbf8-4bde-849c-20c3beb06731","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_szijjarto_peter_stephen_sackur_bbc_hard_talk_interju","timestamp":"2019. február. 26. 22:13","title":"Szijjártó a BBC-nek: Nem mi élünk párhuzamos univerzumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72870115-fb99-40ab-8332-de771eaa94b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Napok alatt reagáltak a vevők a bejelentett új családtámogatási intézkedésekre: az elmúlt évek ilyenkor megszokott átlagánál 15 százalékkal többen kerestek eladó ingatlant múlt héten. A Duna House szerint azok hozzák előre a vásárlást, akik nem tudnak, vagy nem akarnak részesülni a kedvezményekből, és az elszálló áraktól tartanak.","shortLead":"Napok alatt reagáltak a vevők a bejelentett új családtámogatási intézkedésekre: az elmúlt évek ilyenkor megszokott...","id":"20190226_Az_asszonyhitel_miatt_rohantak_meg_az_ingatlanpiacot_az_aggodo_lakaskeresok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72870115-fb99-40ab-8332-de771eaa94b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4954e8-b16b-4088-91eb-510d7959a7cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Az_asszonyhitel_miatt_rohantak_meg_az_ingatlanpiacot_az_aggodo_lakaskeresok","timestamp":"2019. február. 26. 11:23","title":"Az asszonyhitel miatt rohanták meg az ingatlanpiacot az aggódó lakáskeresők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1117366-5d41-4d67-965f-0b79b447f093","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az operatőr szerint méltatlan, hogy a januárban elhunyt Andy Vajnáról megfeledkeztek az Oscar-ceremónia szervezői.","shortLead":"Az operatőr szerint méltatlan, hogy a januárban elhunyt Andy Vajnáról megfeledkeztek az Oscar-ceremónia szervezői.","id":"20190226_Koltai_Lajos_nem_akarja_elhinni_hogy_Andy_Vajna_kimaradt_a_megemlekezesekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1117366-5d41-4d67-965f-0b79b447f093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16133d2-a21c-46f1-b67b-1f2bfbf7dd42","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Koltai_Lajos_nem_akarja_elhinni_hogy_Andy_Vajna_kimaradt_a_megemlekezesekbol","timestamp":"2019. február. 26. 09:08","title":"Koltai Lajos nem akarja elhinni, hogy Andy Vajna kimaradt a megemlékezésekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a178ec-5c2a-4b4d-814f-4ef77f1eeed2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok egyik fő funkciója, hogy bár telefonokról van szó, széthajtva tabletként is használhatók. A Lenovo másképp képzeli ezt el, de az újdonsága más, mint egy klasszikus phablet.","shortLead":"Az összehajtható telefonok egyik fő funkciója, hogy bár telefonokról van szó, széthajtva tabletként is használhatók...","id":"20190226_lenovo_tabv7_androidos_tablet_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0a178ec-5c2a-4b4d-814f-4ef77f1eeed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fbd590-d2f0-47a0-8fef-614349e69bdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_lenovo_tabv7_androidos_tablet_telefon","timestamp":"2019. február. 26. 10:33","title":"A Samsung és a Huawei ellen: összehajtható telefon helyett tablet-telefont készített a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea8df2e-40ec-4268-9298-a84e403ac501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány éve még óriási reményeket fűzött a kormány a kiugró létszámú Ratkó-unokák korosztályához, ha a 1973-77 között született nők nem állítják meg a népességfogyást, akkor semmi, vélték akkor. A korosztályhoz tartozók egy része lassan úgy lép ki a szülőképes korból, hogy végül nem született gyereke, de bő hatvanezren így is vannak, akiknek még lehetne. A gyerekvállaláshoz ők azonban már nem számíthatnak segítségre. A kormány néhány éve tudatosan váltott stratégiát, és céloz inkább a fiatalokra. Az üzenet át is ment, nagyjából így: \"OV-nak 40 felett már nincs rád szüksége\".","shortLead":"Néhány éve még óriási reményeket fűzött a kormány a kiugró létszámú Ratkó-unokák korosztályához, ha a 1973-77 között...","id":"20190227_OVnak_40_felett_mar_nincs_rad_szuksege__miert_maradtak_ki_a_gyermekvallalast_osztonzo_csomagbol_szulokepes_koru_nok_tizerei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ea8df2e-40ec-4268-9298-a84e403ac501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342686ab-8ea2-4760-8848-5af38f912f24","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_OVnak_40_felett_mar_nincs_rad_szuksege__miert_maradtak_ki_a_gyermekvallalast_osztonzo_csomagbol_szulokepes_koru_nok_tizerei","timestamp":"2019. február. 27. 11:00","title":"\"40 felett már húzzuk le a rolót\" – Miért maradtak ki a kormány családsegítő akciójából szülőképes korú nők tízezrei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]