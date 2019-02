A régimódi megoldások mellett – úgymint felhívni valakit, vagy személyesen beszélni vele – több lehetőségünk is van arra, hogy egy ismerősünket, barátunkat, családtagunkat meghívjunk egy eseményre. Küldhetünk neki meghívót/emlékeztetőt többek között Google Naptáron keresztül, de létre is hozhatunk egy eseményt a Facebookon, ahová meghívjuk. Zuckerbergék most egy újabb alternatívát kínálnak.

A közösségi oldal legújabb funkciójának köszönhetően most már a Történeteken belül is létrehozhatunk egy eseményt, hogy a meghívottak biztosan ne maradjanak le róla. Egész pontosan arról van szó, hogy a Facebook-esemény megosztásakor most már azt is kiválaszthatjuk, hogy az a Történetekbe kerüljön be.

Ezekbe egy matrica is kerül, amelyen az adott esemény részleteit lehet majd látni, az ismerősök pedig a megosztott történetben jelezhetik, hogy részt vesznek-e rajta. Emellett további matricákat és szövegeket is beszúrhatunk a posztba.

© Facebook

A reakciók alapján láthatjuk, kik azok, akik szeretnének eljönni, és akár csoportos csevegést is indíthatunk velük.

