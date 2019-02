Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c20c5836-6dc3-4298-9e2c-52dae0457cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz-KDNP képviselője nyomásgyakorlásról beszélt a vitán. ","shortLead":"A Fidesz-KDNP képviselője nyomásgyakorlásról beszélt a vitán. ","id":"20190227_Nem_szavazta_meg_a_helyi_Fidesz_a_koltsegvetest_elmarad_a_kozalkalmazotti_beremeles_a_XV_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20c5836-6dc3-4298-9e2c-52dae0457cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374a28b8-0611-454e-b6fb-e667db997828","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Nem_szavazta_meg_a_helyi_Fidesz_a_koltsegvetest_elmarad_a_kozalkalmazotti_beremeles_a_XV_keruletben","timestamp":"2019. február. 27. 12:28","title":"Nem szavazta meg a helyi Fidesz a költségvetést, elmarad az óvónők és az ápolók béremelése is a XV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a16f7f-0d8b-450a-ab43-7d03fbef7254","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ohióban mostantól különleges törvény védi az Erie-tavat.","shortLead":"Ohióban mostantól különleges törvény védi az Erie-tavat.","id":"20190227_Ez_mar_a_zold_jovo_Egy_amerikai_to_ugyanolyan_jogokat_kapott_mint_az_emberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a16f7f-0d8b-450a-ab43-7d03fbef7254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef08ac4-8e8c-4a3c-8f5c-068487ae49af","keywords":null,"link":"/elet/20190227_Ez_mar_a_zold_jovo_Egy_amerikai_to_ugyanolyan_jogokat_kapott_mint_az_emberek","timestamp":"2019. február. 27. 09:24","title":"Ez már a zöld jövő? Egy amerikai tó ugyanolyan jogokat kapott, mint az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megállapodás nélküli Brexit esetén egyrészt hirtelen áremelkedés várható, másrészt valóban fennáll a kockázata az áruhiánynak. ","shortLead":"Megállapodás nélküli Brexit esetén egyrészt hirtelen áremelkedés várható, másrészt valóban fennáll a kockázata...","id":"20190227_Brexit_A_brit_kormany_szerint_is_valos_veszely_az_elelmiszerhiany_kialakulasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=046c5af4-4c65-4eab-b824-d082f3f80857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784ebf55-2fef-4145-afa8-f3ea9eb47114","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Brexit_A_brit_kormany_szerint_is_valos_veszely_az_elelmiszerhiany_kialakulasa","timestamp":"2019. február. 27. 05:58","title":"Brexit: A brit kormány szerint is valós veszély az élelmiszerhiány kialakulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5253d356-d52d-4115-9927-d090b9cfeaab","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Haladásnak a bajnokságban sem megy, és most a kupában is kikaptak egy, az utolsó percben lőtt góllal.\r

\r

","shortLead":"A Haladásnak a bajnokságban sem megy, és most a kupában is kikaptak egy, az utolsó percben lőtt góllal.\r

\r

","id":"20190226_Drama_Szombathelyen_az_utolso_utani_percben_lott_gollal_nyert_a_Mezokovesd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5253d356-d52d-4115-9927-d090b9cfeaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e336c1-e66f-4d20-bfa9-52dfa2771d8d","keywords":null,"link":"/sport/20190226_Drama_Szombathelyen_az_utolso_utani_percben_lott_gollal_nyert_a_Mezokovesd","timestamp":"2019. február. 26. 20:16","title":"Dráma Szombathelyen: az utolsó utáni percben lőtt góllal nyert a Mezőkövesd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83688ebe-e23d-4987-af9d-f54e2c350026","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újszerű kultúrafinanszírozási modellt dolgozott ki a TRIP, amellyel először egy Závada Péter, Láng Annamária, Hegedűs D. Géza, Vecsei H. Miklós és Rába Roland által fémjelzett produkcióba fektethetünk be.\r

\r

","shortLead":"Újszerű kultúrafinanszírozási modellt dolgozott ki a TRIP, amellyel először egy Závada Péter, Láng Annamária, Hegedűs...","id":"20190227_Szinhazi_eloadast_vasarolhatunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83688ebe-e23d-4987-af9d-f54e2c350026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c82080-6bc9-4caa-b87c-7524ebacac5c","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Szinhazi_eloadast_vasarolhatunk","timestamp":"2019. február. 27. 14:37","title":"Színházi előadást vásárolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7dc7b00-4244-469a-85cc-66517edcdeeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepetés ért minket, amikor a Lendvay utca környékére tévedtünk a Google térképen.","shortLead":"Meglepetés ért minket, amikor a Lendvay utca környékére tévedtünk a Google térképen.","id":"20190228_O1G_jelzi_a_Fideszszekhazat_a_Google_Mapsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7dc7b00-4244-469a-85cc-66517edcdeeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d76fcbe-d5f5-40d7-9494-5360ec5c9e50","keywords":null,"link":"/elet/20190228_O1G_jelzi_a_Fideszszekhazat_a_Google_Mapsen","timestamp":"2019. február. 28. 10:36","title":"O1G jelzi a Fidesz-székházat a Google Mapsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c82a1ca-72bf-404a-b7ef-4d12e2a67df3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia a Ferrari partneristállójának versenygépét próbálhatja ki.","shortLead":"A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fia a Ferrari partneristállójának versenygépét próbálhatja ki.","id":"20190227_mick_schumacher_f1_teszt_bahrein_alfa_romeo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c82a1ca-72bf-404a-b7ef-4d12e2a67df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55216adb-398f-4e59-b1c9-46dd1e5c8c2c","keywords":null,"link":"/sport/20190227_mick_schumacher_f1_teszt_bahrein_alfa_romeo","timestamp":"2019. február. 27. 18:50","title":"F1-es autót tesztelhet Mick Schumacher","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Világszerte több mint kétezren kapnak még ma is ilyen juttatást Németországtól. ","shortLead":"Világszerte több mint kétezren kapnak még ma is ilyen juttatást Németországtól. ","id":"20190227_Tobb_tucat_ember_kap_Magyarorszagon_is_Hitlernyugdijat_mert_SStag_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aacfa930-3add-4900-95ae-beca9bc28c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5581e463-5a0b-4ca3-8c3a-dd92c2b9593b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190227_Tobb_tucat_ember_kap_Magyarorszagon_is_Hitlernyugdijat_mert_SStag_volt","timestamp":"2019. február. 27. 07:23","title":"Több tucat ember kap Magyarországon is \"Hitler-nyugdíjat\", mert SS-tag volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]