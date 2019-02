Internetkapcsolat nélkül, akár utazás közben, gyorsan és egyszerűen lehet térbeli modelleket készíteni egy magyar startup applikációjával. A Shapr3D alkalmazására az Apple is felfigyelt, a vállalat három nagy sajtóeseményén is feltűnt már. A 2015-ben alapított vállalkozás most a Microsofttal kezdett közös fejlesztésbe, emiatt létszámot is dupláznak.

Az iPad Prós használatra optimalizált Shapr3D alkalmazással – a fejlesztők leírása szerint – a szokásosnál könnyebben és gyorsabban készíthetnek térbeli modelleke készíteni azok is, akiknek kevés tapasztalatuk van az ilyen munkában. Úgy tűnik, ezt a felhasználók és a befektetők is értékelik: a vállalat az elmúlt fél évben megháromszorozta bevételét, a külföldi befektetésekből pedig már 1,5 millió dollár jött össze.

Az Apple keynote előadásain korábban háromszor is kiemelt appot fejlesztő vállalkozás fejlődésének újabb lendülete adhat, hogy a Surface megjelenésével és terjedésével a Microsoft is belépett a prémium kategóriás tabletek piacára. Mivel a redmondi óriáscégnek is szüksége van a termékükön futó kitűnő szoftverekre, ők is komolyan érdeklődnek a Shapr3D iránt – közölte a magyar startup. Melynek fejlesztői ezért megkezdték az applikáció Windows alapon történő fejlesztését is. Emiatt a cégnek meg kell dupláznia fejlesztői csapatát, így az év végére a tervek szerint 40-en lesznek már a budapesti központban.

A Shapr3D tervei között szerepel még a terméktámogatást nyújtó és az eladásokat támogató külföldi irodáik megnyitása, az Egyesült Államokban, Németországban és Kínában.

