A Xiaomitól függetlenné vált Redmi szinte minden fórumon hangoztatja, mennyire ellenálló Note 7 nevű középkategóriás okostelefonja, érthető, hogy szívesen vizsgáztatják az eszközt a tesztelők, olykor meghökkentő módon, mondjuk úgy, hogy görkorcsolyát csináltak belőle.

Azért végrehajtottak komolyabb teszteket is, többek között a JerryRigEverything YouTube-csatorna üzemeltetője is elvégezte a szokásos próbatételeket a Redmi Note 7-en. A mindkét oldalán Gorilla Glass 5-tel védett telefon kellően ellenállt a kulcs és az érme karcoló erejének (6-os erősség körül jelentek meg az első karcok, ez megfelel a napjaink csúcskategóriás telefonjainál tapasztaltaknak), bár a keményebb fém igencsak próbára tette a gombokat, nyílásokat. A szokásos lángpróbát is jól viselte az eszköz, az LCD kijelző szépen visszaállt eredeti állapotába a láng megszűnése után.

© YouTube/JerryRigEverything

És ekkor jött a feketeleves, a hajlításteszt. A Redmi Note 7 leszerepelt, méghozzá műanyagból készült kerete miatt. Egy ilyen keret ugyanis nem ad kellően erős támaszt, és a hajlítás során a hátsó üveg megrepedt és a kijelző is megsérült. Az eszköz szétszedése után kiderült, hogy bár a gyártó porózus fémet tett a műanyagkeret mögé, voltak megszakítások, például a bekapcsoló-gombnál, illetve a SIM tálcánál, s emiatt könnyen tört a keret. Mindenképpen jobb lett volna alumínium keretet használni.

Összességében persze egyáltalán nem rossz telefon a Redmi Note 7 (különösen 150 dolláros árát és igazán jó specifikációit nézve), de arra azért figyelni kell, hogy ne kerüljön a hátsó szebbe, illetve nem árt egy jó tokot venni hozzá.

