[{"available":true,"c_guid":"ba524fd8-a167-4896-8027-d9fe5195ecd5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ember tragédiáját nem tudták befejezni, díszletelemek hibásodtak meg. ","shortLead":"Az ember tragédiáját nem tudták befejezni, díszletelemek hibásodtak meg. ","id":"20190121_Felbeszakatt_egy_eloadas_a_Nemzeti_Szinhazban_vasarnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba524fd8-a167-4896-8027-d9fe5195ecd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ef010e-22f7-4272-966a-d33f380b884d","keywords":null,"link":"/kultura/20190121_Felbeszakatt_egy_eloadas_a_Nemzeti_Szinhazban_vasarnap","timestamp":"2019. január. 21. 10:21","title":"Félbeszakadt egy előadás a Nemzeti Színházban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdc69e42-340b-4e12-b476-1782b7032374","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki egy igazán megkímélt E46-os BMW-re vágyik, az ezzel a nagyon szerény futásteljesítményű példánnyal vélhetően igen jó vételt csinálhat.","shortLead":"Ha valaki egy igazán megkímélt E46-os BMW-re vágyik, az ezzel a nagyon szerény futásteljesítményű példánnyal vélhetően...","id":"20190120_idoutazasra_hiv_ez_a_regi_de_alig_hasznalt_3as_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdc69e42-340b-4e12-b476-1782b7032374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aaa8872-3a82-4d2e-946e-73e8b5736327","keywords":null,"link":"/cegauto/20190120_idoutazasra_hiv_ez_a_regi_de_alig_hasznalt_3as_bmw","timestamp":"2019. január. 20. 06:41","title":"Időutazásra hív ez a régi, de alig használt 3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253a802e-2729-45c9-8d03-16253a9539ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ráncfelvarráson átesett Mondeo új hibrid kombi kivitele csak néhány százezer forinttal kerül többe a szedánnál.","shortLead":"A ráncfelvarráson átesett Mondeo új hibrid kombi kivitele csak néhány százezer forinttal kerül többe a szedánnál.","id":"20190121_nagy_puttonyos_hibrid_bearaztak_a_legujabb_ford_mondeot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=253a802e-2729-45c9-8d03-16253a9539ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f3f4f69-5fa1-4c83-a61b-5c754e2e5cff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190121_nagy_puttonyos_hibrid_bearaztak_a_legujabb_ford_mondeot","timestamp":"2019. január. 21. 08:21","title":"Nagy puttonyos hibrid: beárazták a legújabb Ford Mondeót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87439cf0-93b5-40ee-8e93-591360197ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"-2 és +3 fok között alakul a hőmérséklet. ","shortLead":"-2 és +3 fok között alakul a hőmérséklet. ","id":"20190121_Havazas_helyett_ma_napsutesre_szamithatunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87439cf0-93b5-40ee-8e93-591360197ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96255df-cf1e-46f1-bfaa-b735eded1e8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Havazas_helyett_ma_napsutesre_szamithatunk","timestamp":"2019. január. 21. 05:15","title":"Havazás helyett ma napsütésre számíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9808dd07-7040-4edc-a872-c87a02b8631d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megemelte előfizetői árait a Netflix az Egyesült Államokban. Egy felmérés és egy gyors kalkuláció azt mutatja, összességében nem is olyan rossz a cég számára ez az elképzelés.","shortLead":"Megemelte előfizetői árait a Netflix az Egyesült Államokban. Egy felmérés és egy gyors kalkuláció azt mutatja...","id":"20190121_felmeres_netflix_aremeles_hatasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9808dd07-7040-4edc-a872-c87a02b8631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc4d2df-fc65-4846-9dd7-36c7293a8605","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_felmeres_netflix_aremeles_hatasarol","timestamp":"2019. január. 21. 16:03","title":"Előfizetők millióit bukhatja a Netflix, ennek ellenére jól kalkulált az áremeléssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df2929b-a6ee-4f95-b1b9-4288962aa2ce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felülvizsgáltatja a korábbi terveket az Innovációs Minisztérium. Szerintük az eddigi elképzelések nem követik a város gazdasági fejlődését.","shortLead":"Felülvizsgáltatja a korábbi terveket az Innovációs Minisztérium. Szerintük az eddigi elképzelések nem követik a város...","id":"20190120_Meg_nagyobb_palyaudvar_kell_Debrecenbe_igy_a_koltsegek_is_nonek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3df2929b-a6ee-4f95-b1b9-4288962aa2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3b2265-a217-4d7c-a304-2426cc4472b4","keywords":null,"link":"/kkv/20190120_Meg_nagyobb_palyaudvar_kell_Debrecenbe_igy_a_koltsegek_is_nonek","timestamp":"2019. január. 20. 20:24","title":"Még nagyobb pályaudvar kell Debrecenbe, így a költségek is nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalint, a Momentum EP-listavezetőjét azért motozták meg állítása szerint, majd indítottak eljárást ellene, mert korábban egy üres réten meggyújtott egy füstszórót.","shortLead":"Cseh Katalint, a Momentum EP-listavezetőjét azért motozták meg állítása szerint, majd indítottak eljárást ellene, mert...","id":"20190120_Megmotoztak_es_eljarast_inditottak_a_Momentum_politikusa_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7499a6-46cf-46b9-9831-d900b11a097f","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Megmotoztak_es_eljarast_inditottak_a_Momentum_politikusa_ellen","timestamp":"2019. január. 20. 14:00","title":"Megmotozták és eljárást indítottak a Momentum politikusa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa8626d-6885-4590-82df-004e30169cc6","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Nem praktikus, nem is olcsó és korántsem sem olyan brutális, mint egy keményvonalas AMG-Mercedes. A C 43 a többségnek mégis bőven elégséges vezetési élményt adna – ha csak ez volna a lényeg egy AMG-ben, nem pedig a \"mindenkit azonnal lenyomok\" elv.","shortLead":"Nem praktikus, nem is olcsó és korántsem sem olyan brutális, mint egy keményvonalas AMG-Mercedes. A C 43 a többségnek...","id":"20190120_mercedes_amg_c_43_coupe_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8626d-6885-4590-82df-004e30169cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876aee87-853f-425f-a822-74952967c83d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190120_mercedes_amg_c_43_coupe_teszt","timestamp":"2019. január. 20. 16:00","title":"Mercedes-AMG C 43 Coupe-teszt: ez nem a bikanyakú izomautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]