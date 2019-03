Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Nemzet szerint a Pesti úti hipermarketben úgy nyitották meg a Media Markt önálló üzletrészét, hogy azt nem engedélyezte a plázabizottság. ","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint a Pesti úti hipermarketben úgy nyitották meg a Media Markt önálló üzletrészét, hogy azt nem...","id":"20190302_Kormanyhivatali_ellenorzes_var_a_Tescora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1fc7af6-e172-406d-89b0-292a1f5e19d0","keywords":null,"link":"/kkv/20190302_Kormanyhivatali_ellenorzes_var_a_Tescora","timestamp":"2019. március. 02. 08:13","title":"Kormányhivatali ellenőrzés vár a Tescóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d422a46-9071-49a7-ae90-5e29412999fe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Budapest Airportba, illetve a MÁV-ba is beleszálltak.","shortLead":"A Budapest Airportba, illetve a MÁV-ba is beleszálltak.","id":"20190301_Uzent_Tarlosnak_a_Magyar_Nemzet_Budapesten_kene_tartani_a_fapadosokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d422a46-9071-49a7-ae90-5e29412999fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d9008c-a6c5-4c6d-a5b2-53687e5c9edc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Uzent_Tarlosnak_a_Magyar_Nemzet_Budapesten_kene_tartani_a_fapadosokat","timestamp":"2019. március. 01. 09:21","title":"Üzent Tarlósnak a Magyar Nemzet: Budapesten kellene tartani a fapadosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f988ca-6580-4529-b92e-4747f632a20e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Feljelentést tesz Hadházy Ákos a Simonka György körzetében egy több százmilliós projekteket bonyolító alapítvány fiktív aláírásgyűjtése miatt, ezt a tótkomlósi testületi ülésen is bejelentette. A polgármester szerint Hadházy miatt hiúsulhat meg a félmilliárdos pályázat.","shortLead":"Feljelentést tesz Hadházy Ákos a Simonka György körzetében egy több százmilliós projekteket bonyolító alapítvány fiktív...","id":"20190301_Nem_a_hamis_alairasgyujtes_hanem_Hadhazy_zavarta_a_kepviseloket_Totkomloson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49f988ca-6580-4529-b92e-4747f632a20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b1389a-9165-49b2-8181-31103f21ce03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Nem_a_hamis_alairasgyujtes_hanem_Hadhazy_zavarta_a_kepviseloket_Totkomloson","timestamp":"2019. március. 01. 06:46","title":"Nem a hamis aláírásgyűjtés, hanem Hadházy zavarta a képviselőket Tótkomlóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d85b55-018a-4443-817f-07576ef46e6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai rendszámos autó csaknem másfél éve rostokol a fizetős parkolóövezetben. A fővárosi cég cikkünk megjelenése után közölte: hamarosan eltűnik onnan. ","shortLead":"Az amerikai rendszámos autó csaknem másfél éve rostokol a fizetős parkolóövezetben. A fővárosi cég cikkünk megjelenése...","id":"20190301_Onkormanyzati_Rendeszet_Jovoheten_elszallitjak_a_roncsautot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38d85b55-018a-4443-817f-07576ef46e6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383b0186-9424-40e7-a2c0-4f9072fc92cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Onkormanyzati_Rendeszet_Jovoheten_elszallitjak_a_roncsautot","timestamp":"2019. március. 01. 09:48","title":"Önkormányzati Rendészet: A jövő héten elszállítják a roncsautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307edb9d-5eeb-4c33-aafd-433f24508047","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolnoki vállalkozó aláírta a szándéknyilatkozatot, hogy a következő hónapokban a városnak adja át az egyetlen olyan befektetési területének vagyonelemeit és klubjait, melynek nem volt köze Simicskához. ","shortLead":"A szolnoki vállalkozó aláírta a szándéknyilatkozatot, hogy a következő hónapokban a városnak adja át az egyetlen olyan...","id":"20190301_Tobb_milliard_forintnyi_sportvagyont_adomanyoz_Nyerges_Szolnok_varosanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=307edb9d-5eeb-4c33-aafd-433f24508047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3c3583-2665-4240-9de5-f3d114d041a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Tobb_milliard_forintnyi_sportvagyont_adomanyoz_Nyerges_Szolnok_varosanak","timestamp":"2019. március. 01. 12:01","title":"Több milliárd forintnyi sportvagyont adományoz Nyerges Zsolt Szolnok városának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92324387-39c6-468e-830a-34f0a5c5e4f5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Máshol szavazna, mint ahol lakna? Mozgóurnát kérne? Választási bizottság tagja lesz? Itt vannak a vonatkozó határidők.","shortLead":"Máshol szavazna, mint ahol lakna? Mozgóurnát kérne? Választási bizottság tagja lesz? Itt vannak a vonatkozó határidők.","id":"20190301_Itt_vannak_az_EPvalasztas_hataridejei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92324387-39c6-468e-830a-34f0a5c5e4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f15e48-a5a5-471b-bbc4-5d194cd02e33","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Itt_vannak_az_EPvalasztas_hataridejei","timestamp":"2019. március. 01. 20:49","title":"Itt vannak az EP-választás határidejei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc133a-d72c-471e-8c14-0acd862f0dbe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Államkincstár előre szólt.","shortLead":"A Magyar Államkincstár előre szólt.","id":"20190301_Most_a_csaladi_potlekot_nem_sikerult_idoben_utalnia_a_Magyar_Allamkincstarnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96fc133a-d72c-471e-8c14-0acd862f0dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af71bb3-e9ce-4f95-9192-1da431d9868c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Most_a_csaladi_potlekot_nem_sikerult_idoben_utalnia_a_Magyar_Allamkincstarnak","timestamp":"2019. március. 01. 14:27","title":"Hiába várták a családi pótlékot, csak március 4-én érkezik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók rövid időn belül megfékezték a tüzet.","shortLead":"A tűzoltók rövid időn belül megfékezték a tüzet.","id":"20190302_A_kemence_kicsapo_langja_gyujtotta_meg_egy_aparhanti_haz_tetejet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fba7805-60cc-4798-ba13-ca7bd1edacb0","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_A_kemence_kicsapo_langja_gyujtotta_meg_egy_aparhanti_haz_tetejet","timestamp":"2019. március. 02. 16:00","title":"A kemence kicsapó lángja gyújtotta meg egy aparhanti ház tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]