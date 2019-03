Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy Simonka György fideszes politikushoz köthető alapítvány (a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány) félmilliárd forintos pályázatához gyűjtöttek aláírásokat egy tótkomlósi színházi előadáson, most Hadházy Ákos független képviselő feljelentést tesz okirathamisítás miatt, mert álláspontja szerint a civil szervezetnek a saját rendezvényein kellett volna a résztvevők jelenléti íveit vezetni. Hadházy betört Simonka birodalmába, feljelentést tesz - 2019. február. 28. 15:00

Üzent Tarlósnak a Magyar Nemzet: Budapesten kellene tartani a fapadosokat - 2019. március. 01. 09:21
A Budapest Airportba, illetve a MÁV-ba is beleszálltak.

Véget ér a TV2-n a Legyen Ön is Milliomos! - 2019. március. 01. 15:05
Gundel Takács Gábor szerint túl késői időpontban került adásba a vetélkedő. ","shortLead":"Gundel Takács Gábor szerint túl késői időpontban került adásba a vetélkedő. 5 dolog, amire mindenképpen figyeljünk, mielőtt elindulnánk síelni - 2019. március. 01. 15:42
Egy síeléssel töltött hét az egyik legcsodálatosabb élmény, ami télen történhet velünk, azonban hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések, érdemes egy pár dologra felkészülni. ","shortLead":"Egy síeléssel töltött hét az egyik legcsodálatosabb élmény, ami télen történhet velünk, azonban hogy ne érjenek...","id":"feelaustria_20190122_5_dolog_amire_mindenkeppen_figyeljunk_mielott_elindulnank_sielni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a72c1324-db38-4eda-b9e6-9735fbb2b39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2568003c-8874-426e-9c24-754db2aa2bf4","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20190122_5_dolog_amire_mindenkeppen_figyeljunk_mielott_elindulnank_sielni","timestamp":"2019. március. 01. 15:42","title":"5 dolog, amire mindenképpen figyeljünk, mielőtt elindulnánk síelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"1876db61-99d8-427e-8c15-32240a23be7e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy marihuánás termékeket gyártó vállalatnak fog tanácsokat adni. ","shortLead":"Egy marihuánás termékeket gyártó vállalatnak fog tanácsokat adni. Martha Stewart beszáll a fűbizniszbe - 2019. március. 01. 12:22
Egy marihuánás termékeket gyártó vállalatnak fog tanácsokat adni.

Tarlós örülne, ha népszavazást tartanának a Római-partról - 2019. február. 28. 17:41
Túlságosan átpolitizálódott a Római-part ügye – mondta a főpolgármester.

Az első rész legnagyobb sztárja nélkül folytatódik az Öngyilkos osztag - 2019. február. 28. 10:38
Várhatóan még idén ősszel megkezdik a Suicide Squad – Öngyilkos osztag második részének forgatását, de már Will Smith nélkül. ","shortLead":"Várhatóan még idén ősszel megkezdik a Suicide Squad – Öngyilkos osztag második részének forgatását, de már Will Smith...","id":"20190228_Az_elso_resz_legnagyobb_sztarja_nelkul_folytatodik_az_Ongyilkos_osztag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d403dc6-b63e-40d3-909b-9ff6bef51e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ff96c1-8086-4585-8c05-d287891ff6b5","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Az_elso_resz_legnagyobb_sztarja_nelkul_folytatodik_az_Ongyilkos_osztag","timestamp":"2019. február. 28. 10:38","title":"Az első rész legnagyobb sztárja nélkül folytatódik az Öngyilkos osztag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66b63332-9316-4ce7-8c68-cc1857e7b554","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A magyarok is rászoktak a netes vásárlásra, eközben a munkaerőhiány miatt egyre problémásabb, de legalábbis egyre drágább a csomagok házhoz szállítása és a csomagpontok fenntartása. A csomagautomaták megoldást jelenthetnek, forgalmuk egyre nő, de még mindig csak kis részt képviselnek a teljes forgalomban. Akkorát pörögnek a netes rendelések, hogy van munkahely, ahol már letiltották az átvételét - 2019. március. 01. 14:45
A magyarok is rászoktak a netes vásárlásra, eközben a munkaerőhiány miatt egyre problémásabb, de legalábbis egyre drágább a csomagok házhoz szállítása és a csomagpontok fenntartása. A csomagautomaták megoldást jelenthetnek, forgalmuk egyre nő, de még mindig csak kis részt képviselnek a teljes forgalomban. Fura hungarikum, de a magyar vásárlók szeretik, ha az online vásárlás is offline.