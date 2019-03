Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd3f4b05-5361-40c0-8ff9-da43e4b00cae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentette indulását Jay Inslee, Washington állam kormányzója is. ","shortLead":"Bejelentette indulását Jay Inslee, Washington állam kormányzója is. ","id":"20190301_Egyre_tobben_akarnak_demokrata_elnokjeloltek_lenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd3f4b05-5361-40c0-8ff9-da43e4b00cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edd3224-7dd1-46c4-95d8-e21a10509d23","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Egyre_tobben_akarnak_demokrata_elnokjeloltek_lenni","timestamp":"2019. március. 01. 20:42","title":"Egyre többen akarnak demokrata elnökjelöltek lenni az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65290fde-9280-4c74-95d0-80bab21ae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybanki 330 pontos versenyképességi javaslatcsomag egyszerre nyúlna két darázsfészekbe: az egészségügybe és a nyugdíjakba. Azt is bedobták ötletként, hogy a nők öregségi nyugdíját a felnevelt és Magyarországon járulékfizetővé vált gyermekek számától kellene függővé tenni.","shortLead":"A jegybanki 330 pontos versenyképességi javaslatcsomag egyszerre nyúlna két darázsfészekbe: az egészségügybe és...","id":"20190301_Matolcsy_a_felnevelt_gyermekek_szamatol_tenne_fuggove_a_nyugdijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65290fde-9280-4c74-95d0-80bab21ae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7742a3-aed2-4aae-9a5e-00cef22674c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Matolcsy_a_felnevelt_gyermekek_szamatol_tenne_fuggove_a_nyugdijat","timestamp":"2019. március. 01. 13:55","title":"Matolcsy több nyugdíjat adna azoknak, akik gyereket neveltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e00450-62b7-4d5c-bad9-c2f075881029","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túlságosan átpolitizálódott a Római-part ügye – mondta a főpolgármester.","shortLead":"Túlságosan átpolitizálódott a Római-part ügye – mondta a főpolgármester.","id":"20190228_Tarlos_orulne_ha_nepszavazast_tartananak_a_Romaipartrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1e00450-62b7-4d5c-bad9-c2f075881029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251454b8-f692-4489-ba66-8d66d954e3d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Tarlos_orulne_ha_nepszavazast_tartananak_a_Romaipartrol","timestamp":"2019. február. 28. 17:41","title":"Tarlós örülne, ha népszavazást tartanának a Római-partról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d160acce-e2b0-428f-9934-efcd1f004950","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kicsit mintha túl szigorúan értelmezték volna Ahlenben az ingatlantörvényt, amikor lefoglaltak és elárvereztek egy kutyát. Ráadásul a vevő sem boldog.","shortLead":"Kicsit mintha túl szigorúan értelmezték volna Ahlenben az ingatlantörvényt, amikor lefoglaltak és elárvereztek...","id":"20190228_Az_eBayen_elarverezte_az_onkormanyzat_Eddat_a_kutyat_mert_tartoztak_a_gazdai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d160acce-e2b0-428f-9934-efcd1f004950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da89cb5-e62a-4f00-b108-8753d22e03f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Az_eBayen_elarverezte_az_onkormanyzat_Eddat_a_kutyat_mert_tartoztak_a_gazdai","timestamp":"2019. február. 28. 19:02","title":"Az eBay-en elárverezte az önkormányzat Eddát, a kutyát, mert tartoztak a gazdái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Stratégiai tervezés és kreatív koncepció készítése a feladat.","shortLead":"Stratégiai tervezés és kreatív koncepció készítése a feladat.","id":"20190228_Az_ELTEnek_is_dolgoznak_a_kormany_kedvenc_propagandacegei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9194ab-489b-4e5c-beb4-654c75108a99","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Az_ELTEnek_is_dolgoznak_a_kormany_kedvenc_propagandacegei","timestamp":"2019. február. 28. 20:45","title":"Az ELTE-nek is dolgoznak a kormány kedvenc propagandacégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f30b7d-aa21-4c83-974c-218eb0625893","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járdán parkolt, ezért vették elő a rendőrök, amire kicsit túlreagálta a dolgokat. ","shortLead":"A járdán parkolt, ezért vették elő a rendőrök, amire kicsit túlreagálta a dolgokat. ","id":"20190302_ketrecharcos_mma_mercedes_menekules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93f30b7d-aa21-4c83-974c-218eb0625893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65887a40-105e-4a85-a7ff-97be46ff6f9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_ketrecharcos_mma_mercedes_menekules","timestamp":"2019. március. 02. 13:43","title":"Aranyozott Merciben, részegen menekült egy orosz ketrecharcos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab2eb09-cac0-41fb-87a8-675e9bf96bbd","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Furcsa mellékhatása lett a tao-támogatások rendszerének a sportban: több pénzt ígérnek az egyesületeknek, mint amennyit tisztességesen el tudnak költeni, de senki nem ugrik el az ingyenpénz elől. Ráadásul az építőipari drágulás miatt sok kis csapat beruházásai kerülhetnek bajba.","shortLead":"Furcsa mellékhatása lett a tao-támogatások rendszerének a sportban: több pénzt ígérnek az egyesületeknek, mint amennyit...","id":"20190301_tao_csuszas_sport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ab2eb09-cac0-41fb-87a8-675e9bf96bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd99df65-b3e5-4bd8-b3b3-4e8a068edd46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_tao_csuszas_sport","timestamp":"2019. március. 01. 11:05","title":"Annyi pénzt szór szét a kormány, amennyit lehetetlen tisztességesen elkölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Huszárik Zoltán-pályázat tavalyi keretéből kisjátékfilmek gyártásának támogatására összesen 73,4 millió forint mecenatúra-támogatást ítélt oda a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa.","shortLead":"A Huszárik Zoltán-pályázat tavalyi keretéből kisjátékfilmek gyártásának támogatására összesen 73,4 millió forint...","id":"20190301_Kisfilm_gyartas_tamogatas_mecenatura_NMHH","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95bc1ccc-88f0-4385-bf60-84ad9daa444d","keywords":null,"link":"/kultura/20190301_Kisfilm_gyartas_tamogatas_mecenatura_NMHH","timestamp":"2019. március. 01. 15:48","title":"Ufókról, gyermekvállalásról és vloggerekről szóló kisfilmekre adott pénzt az NMHH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]