Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi letartóztatását újabb két hónappal meghosszabbították.","shortLead":"A férfi letartóztatását újabb két hónappal meghosszabbították.","id":"20181116_pasztor_anna_anna_and_the_barbies_zaklato_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fea8385e-52f9-456d-96e8-4c97fa025eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589b9e4f-2959-40cc-bb91-856c319c4e4a","keywords":null,"link":"/elet/20181116_pasztor_anna_anna_and_the_barbies_zaklato_letartoztatas","timestamp":"2018. november. 16. 14:34","title":"A karácsonyt még biztosan rács mögött tölti Pásztor Anna zaklatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"The Washington Post: Szaúd-Arábia kormánya valótlanul bizonygatja, hogy nincs köze a gyilkossághoz.","shortLead":"The Washington Post: Szaúd-Arábia kormánya valótlanul bizonygatja, hogy nincs köze a gyilkossághoz.","id":"20181117_CIA_A_szaudi_tronorokos_olethette_meg_az_ujsagirot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9236072-f4b3-4d6b-8e22-5a6de599b267","keywords":null,"link":"/vilag/20181117_CIA_A_szaudi_tronorokos_olethette_meg_az_ujsagirot","timestamp":"2018. november. 17. 08:01","title":"CIA: A szaúdi trónörökös ölethette meg az újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Ritkán volt a magyar történelemben olyan időszak, amikor egy évtizeden át, erősödő gazdasági környezetben fejlődhetett az ország fővárosa. Vajon eldőlt-e már, mit hagy maga után az Orbán-kormány Budapesten? Milyen ízlés vezeti őket? Erre kerestük a választ a főváros egyik legjobb ismerőjével, N. Kósa Judittal az e heti Fülkében.","shortLead":"Ritkán volt a magyar történelemben olyan időszak, amikor egy évtizeden át, erősödő gazdasági környezetben fejlődhetett...","id":"20181117_Fulke_Budapest_meg_akar_nyerhet_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b21f91-f98a-47d5-862c-9db4de426533","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Fulke_Budapest_meg_akar_nyerhet_is","timestamp":"2018. november. 17. 12:08","title":"Fülke: Budapest még akár nyerhet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"Zavaros múltú szélsőjobbosok, otthoni hatóságaikkal összetűzésbe került kelet-európaiak, és nemzetközi körözés alatt álló közel-keleti üzletember is megpróbált új otthonra lelni Magyarországon. Lássuk, kikkel kivételezett az Orbán-kormány!","shortLead":"Zavaros múltú szélsőjobbosok, otthoni hatóságaikkal összetűzésbe került kelet-európaiak, és nemzetközi körözés alatt...","id":"20181116_Gruevszki_elott_is_tobben_megfordultak_Magyarorszagon_menekultstatusert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2b5a32-0d7d-4a73-b701-9864a5553edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c91011-29cf-4091-93f9-125b8637e229","keywords":null,"link":"/itthon/20181116_Gruevszki_elott_is_tobben_megfordultak_Magyarorszagon_menekultstatusert","timestamp":"2018. november. 16. 14:25","title":"Orbánnál nem mindenki járt olyan szerencsével, mint Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Negatív hatást gyakorolnak Budapest világszinten is egyedülálló városképére a mostani ingatlanberuházó tendenciák, és ennek forintosítható kára is lesz – derül ki a Magyar Urbanisztikai Társaság és több más egyesület közös nyilatkozatából.\r

","shortLead":"Negatív hatást gyakorolnak Budapest világszinten is egyedülálló városképére a mostani ingatlanberuházó tendenciák, és...","id":"20181116_A_nagyobb_nem_feltetlenul_jobb__a_magashazakrol_adott_ki_nyilatkozatot_a_szakszovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bcecf1c-0b28-4c72-b821-ca5e53617542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9bf433-4937-4046-9674-8f170e3f398a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_A_nagyobb_nem_feltetlenul_jobb__a_magashazakrol_adott_ki_nyilatkozatot_a_szakszovetseg","timestamp":"2018. november. 16. 14:10","title":"\"A nagyobb nem feltétlenül jobb\" – a magasházak ellen tiltakoznak a szakmai szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes módon épp aznap repült Milánóba a honvédség egyik Airbusa is.","shortLead":"Érdekes módon épp aznap repült Milánóba a honvédség egyik Airbusa is.","id":"20181117_Honvedsegi_repulo_szallitotta_Orbant_Milanoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74ebca4-609a-4f3c-93b5-450d236b443c","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Honvedsegi_repulo_szallitotta_Orbant_Milanoba","timestamp":"2018. november. 17. 12:43","title":"Honvédségi repülő szállította Orbánt Milánóba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neandervölgyiek nem éltek veszélyesebben, mint a Homo sapiens – erre a megállapításra jutottak a Nature szerdai számában megjelent tanulmány szerzői.","shortLead":"A neandervölgyiek nem éltek veszélyesebben, mint a Homo sapiens – erre a megállapításra jutottak a Nature szerdai...","id":"20181117_neandervolgyi_ember_eroszakos_viselkedes_homo_sapiens","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ea3a04-f1d2-4997-a774-9bf202164728","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_neandervolgyi_ember_eroszakos_viselkedes_homo_sapiens","timestamp":"2018. november. 17. 15:03","title":"Utálatos és kegyetlen tévhit dőlhet meg őseinkről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megvan az új ember a Brexit- és a munkaügyi tárca élére.","shortLead":"Megvan az új ember a Brexit- és a munkaügyi tárca élére.","id":"20181116_theresa_may_brexit_minszteri_kinevezesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f421c5-9f84-4917-a24e-1828e3d04704","keywords":null,"link":"/vilag/20181116_theresa_may_brexit_minszteri_kinevezesek","timestamp":"2018. november. 16. 19:56","title":"Kinevezte a lemondott miniszterek utódait Theresa May","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]