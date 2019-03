Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04171ce2-6e84-418f-9157-0dc9f9f9f934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az V. kerületi rendőrség szerint úgy is tudósíthattak volna, hogy nem sértik meg a közlekedési szabályokat. ","shortLead":"Az V. kerületi rendőrség szerint úgy is tudósíthattak volna, hogy nem sértik meg a közlekedési szabályokat. ","id":"20190305_Tuntetesrol_tudositottak_buntetest_kaptak_a_Merce_ujsagiroi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04171ce2-6e84-418f-9157-0dc9f9f9f934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1b2846-55c3-4960-9c5d-47c11ea27488","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Tuntetesrol_tudositottak_buntetest_kaptak_a_Merce_ujsagiroi","timestamp":"2019. március. 05. 11:59","title":"Tüntetésről tudósítottak, büntetést kaptak a Mérce újságírói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nagy mennyiségű hulladék minden évben jelentős kiadással jár az érintett vízügyi igazgatóságoknak.","shortLead":"A nagy mennyiségű hulladék minden évben jelentős kiadással jár az érintett vízügyi igazgatóságoknak.","id":"20190305_Ezernel_is_tobb_zsak_szemetet_szedtek_ossze_a_FelsoTiszan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e0e016-a964-4685-926e-6fb3cca374dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Ezernel_is_tobb_zsak_szemetet_szedtek_ossze_a_FelsoTiszan","timestamp":"2019. március. 05. 12:04","title":"Ezernél is több zsák szemetet szedtek össze a Felső-Tiszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368086b1-1bf5-40d6-ab7a-ee21accd1ead","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozik az új Tesla, egy kompakt méretű crossover a Model Y.","shortLead":"Bemutatkozik az új Tesla, egy kompakt méretű crossover a Model Y.","id":"20190304_Tesla_modellek_S_3_X_Y","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=368086b1-1bf5-40d6-ab7a-ee21accd1ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44107add-d6d8-44da-872a-fee026f9b082","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_Tesla_modellek_S_3_X_Y","timestamp":"2019. március. 04. 11:50","title":"A Teslák jövő héttől kiadják a sort: S 3 X Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kicsit hűvösebb hétvége után megint belekezd a tavasz, sőt délnyugaton 20 foknál is melegebb lesz.\r

\r

","shortLead":"A kicsit hűvösebb hétvége után megint belekezd a tavasz, sőt délnyugaton 20 foknál is melegebb lesz.\r

\r

","id":"20190304_Idojaras_egyes_helyeken_mar_szinte_koranyar_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3bedbc-9d8c-4e31-914b-97c34caae49d","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Idojaras_egyes_helyeken_mar_szinte_koranyar_lesz","timestamp":"2019. március. 04. 05:02","title":"Időjárás: egyes helyeken már szinte koranyár lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írja a német hetilap online kiadásán megjelent publicisztikájában Matthias Krupa, hogy a Fidesznek nincs helye az európai konzervatív pártok között.","shortLead":"Azt írja a német hetilap online kiadásán megjelent publicisztikájában Matthias Krupa, hogy a Fidesznek nincs helye...","id":"20190304_Zeit_Orban_nem_antiszemita_hanem_cinikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284deb5e-eea6-47c5-a67d-99d50e696705","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Zeit_Orban_nem_antiszemita_hanem_cinikus","timestamp":"2019. március. 04. 08:58","title":"Zeit: Orbán nem antiszemita, hanem cinikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12179b39-deac-4cf9-870f-cbdfedd85446","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az, hogy egy papagáj utánozza az emberi beszédet, nem meglepő, az viszont már annál inkább, hogy az intelligenciatesztekben egy ötéves gyerek szintjén van.","shortLead":"Az, hogy egy papagáj utánozza az emberi beszédet, nem meglepő, az viszont már annál inkább...","id":"20190304_stanford_egyetem_kiserletek_afrikai_szurkepapagajjal_intelligenciatesztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12179b39-deac-4cf9-870f-cbdfedd85446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcbe799-309b-491b-a068-4b15acaa334f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_stanford_egyetem_kiserletek_afrikai_szurkepapagajjal_intelligenciatesztek","timestamp":"2019. március. 04. 10:03","title":"Videó: meglepő, milyen jó az intelligenciatesztekben ez a papagáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Vasárnap este nyújtottak be három eseményhez kapcsolódóan különlegesen gyors közbeszerzést lehetővé tevő eljárási szabályokat. Az egyik eseményen többek közt breaktáncosok, görkorcsolyások és más, városi sportok képviselői lépnek fel, de a 2022-es kézi-Eb is érintett. A közbeszerzéseket gyorsan, meghívásos résztvevőkkel kell lezavarni, és akkor is megköthető a szerződés, ha egy meghívott ajánlattevő szabálytalanságot vett észre.","shortLead":"Vasárnap este nyújtottak be három eseményhez kapcsolódóan különlegesen gyors közbeszerzést lehetővé tevő eljárási...","id":"20190304_Strategiai_jelentosegu_breaktanc__a_kormany_kulonleges_kozbeszerzesi_szabalyokat_hozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da124165-4248-4a1f-812d-ba2671383060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Strategiai_jelentosegu_breaktanc__a_kormany_kulonleges_kozbeszerzesi_szabalyokat_hozott","timestamp":"2019. március. 04. 13:16","title":"Stratégiai jelentőségű breaktánc – a kormány különleges közbeszerzési szabályokat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eedc828-845d-43ee-a897-524c2de3defc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gumiszabályt alkalmazva duzzasztja a magyarok létszámát a kormány.","shortLead":"Gumiszabályt alkalmazva duzzasztja a magyarok létszámát a kormány.","id":"20190305_Magyarosan_csengo_nev_is_eleg_lehet_az_allampolgarsaghoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eedc828-845d-43ee-a897-524c2de3defc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3205157a-cc36-4cab-a228-9c53063d8fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Magyarosan_csengo_nev_is_eleg_lehet_az_allampolgarsaghoz","timestamp":"2019. március. 05. 07:54","title":"Magyarosan csengő név is elég lehet az állampolgársághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]