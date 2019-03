Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d899e951-f7ee-4593-92f1-54365ef373a7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A streamingszolgáltató szerdán jelentette be, hogy megszerezte a Nobel-díjas Gabriel García Márquez regényének megfilmesítési jogát. ","shortLead":"A streamingszolgáltató szerdán jelentette be, hogy megszerezte a Nobel-díjas Gabriel García Márquez regényének...","id":"20190306_sorozatot_forgat_a_szaz_ev_maganybol_a_netflix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d899e951-f7ee-4593-92f1-54365ef373a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507a3819-e31d-47c5-ba27-29534b5470b5","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_sorozatot_forgat_a_szaz_ev_maganybol_a_netflix","timestamp":"2019. március. 06. 17:59","title":"Sorozatot forgat a Száz év magányból a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983fab4c-b459-4c39-b76f-a28b59d4ac85","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korunk követendő szellemi stratégiáiról kérdezték Nádas Péter írót. A kultúrában önismétlést, újrahasznosítást, az individualitástól való elfordulást lát, a társadalomban pedig a globális kapitalizmushoz való adaptáció csődjét. Ám nincs más hátra, mint az értelemre hagyatkozni.\r

\r

","shortLead":"Korunk követendő szellemi stratégiáiról kérdezték Nádas Péter írót. A kultúrában önismétlést, újrahasznosítást...","id":"20190306_Nadas_Peter_Lehete_demokracia_harcedzett_demokratak_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=983fab4c-b459-4c39-b76f-a28b59d4ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215180b6-3dcb-43ec-9b4c-b32876a43af5","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Nadas_Peter_Lehete_demokracia_harcedzett_demokratak_nelkul","timestamp":"2019. március. 06. 21:32","title":"Nádas Péter: Lehet-e demokrácia harcedzett demokraták nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP frakcióvezető három kéréséből egy teljesül.","shortLead":"Az EPP frakcióvezető három kéréséből egy teljesül.","id":"20190307_Manfred_Weber_udvozli_hogy_lecserelik_az_EUellenes_plakatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ebf58ee-6a5d-4abd-8097-4c1dbca27f96","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Manfred_Weber_udvozli_hogy_lecserelik_az_EUellenes_plakatokat","timestamp":"2019. március. 07. 14:03","title":"Manfred Weber üdvözli, hogy lecserélik az EU-ellenes plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy embert életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba a mentők.","shortLead":"Egy embert életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba a mentők.","id":"20190307_Robbanas_majd_tuz_utott_ki_egy_maglodi_csaladi_hazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5ef6bd-b521-4db8-9c31-bf4cbecf51b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Robbanas_majd_tuz_utott_ki_egy_maglodi_csaladi_hazban","timestamp":"2019. március. 07. 07:13","title":"Robbanás volt, majd tűz ütött ki egy maglódi családi házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Valószínűleg véget ért a szezon Sallai Roland számára, miután a német bajnokságban szereplő Freiburg magyar válogatott labdarúgóját megoperálták.","shortLead":"Valószínűleg véget ért a szezon Sallai Roland számára, miután a német bajnokságban szereplő Freiburg magyar válogatott...","id":"20190305_sallai_roland_serules_mutet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929b2fa3-e2a4-4fce-a9a7-2879bfa6ea11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e9dc4d-6b0b-44d3-9e85-ad929a6f5d8c","keywords":null,"link":"/sport/20190305_sallai_roland_serules_mutet","timestamp":"2019. március. 05. 20:58","title":"Rossz hírt kapott a magyar válogatott focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da35875-ef37-416c-ad81-4ff74df82d67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokon belül bemutatja P30-as mobiljait a Huawei. A közelgő eseményre egy beszédes videóval hangol a kínai vállalat. ","shortLead":"Napokon belül bemutatja P30-as mobiljait a Huawei. A közelgő eseményre egy beszédes videóval hangol a kínai vállalat. ","id":"20190306_huawei_p30_p30pro_mobilfotozas_fotozas_telefonnal_zoomolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0da35875-ef37-416c-ad81-4ff74df82d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a64dba-4dc6-4fb4-80c9-6d2b081bf764","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_huawei_p30_p30pro_mobilfotozas_fotozas_telefonnal_zoomolas","timestamp":"2019. március. 06. 12:33","title":"Begyújtotta a rakétákat a Huawei: a P30 nem csak fotózás terén szólhat nagyot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6aede8f-7aba-4872-bad2-baedfe07d34d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 82 éves Ken Loach egy a szélsőjobboldal megfékezésének témájában tartott londoni konferencián vett részt. Orbán Viktor menekültpolitikájáról a Mércének adott rövid interjújában beszélt. ","shortLead":"A 82 éves Ken Loach egy a szélsőjobboldal megfékezésének témájában tartott londoni konferencián vett részt. Orbán...","id":"20190306_Orbanrol_kerdeztek_az_En_Daniel_Blake_Arany_Palmadijas_filmrendezojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6aede8f-7aba-4872-bad2-baedfe07d34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d97fc47-1215-4285-8ceb-ffda3e332d30","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Orbanrol_kerdeztek_az_En_Daniel_Blake_Arany_Palmadijas_filmrendezojet","timestamp":"2019. március. 06. 11:57","title":"Orbánról kérdezték az Én, Daniel Blake Arany Pálma-díjas filmrendezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akkumulátort kevésbé meríti, a szemünket pedig kíméli a Viberbe bekerült új, sötét üzemmód.","shortLead":"Az akkumulátort kevésbé meríti, a szemünket pedig kíméli a Viberbe bekerült új, sötét üzemmód.","id":"20190307_viber_sotet_mod_dark_mod_ejszakai_mod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceae51f4-88c7-4596-b833-b098b785b5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef264ce5-4c31-4146-bc93-62e0febf8a15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_viber_sotet_mod_dark_mod_ejszakai_mod","timestamp":"2019. március. 07. 08:03","title":"Van Viber a telefonján? Kapcsolja be gyorsan az új funkciót, tovább bírja majd a telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]