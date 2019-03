Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Galaxy S10 egyik fontos jellemzője, a \"lyukas\" képernyő egyre kreatívabb háttérképek készítésére ösztönzi a grafikusokat. Mutatunk néhány remek példát.","shortLead":"A Galaxy S10 egyik fontos jellemzője, a \"lyukas\" képernyő egyre kreatívabb háttérképek készítésére ösztönzi...","id":"20190308_samsung_galaxy_s10_kepernyo_kijelzo_lyuk_hatterkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863a6968-1b01-4ed4-b2f0-086b2ebc9029","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_samsung_galaxy_s10_kepernyo_kijelzo_lyuk_hatterkep","timestamp":"2019. március. 08. 09:33","title":"Nem várt őrületet indított a Galaxy S10, egyre többen csatlakoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dcb098-b767-45e0-97a8-4e58cf394899","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt olasz miniszterelnök telefonon azt mondta Orbánnak: mindig mellette fog állni. ","shortLead":"A volt olasz miniszterelnök telefonon azt mondta Orbánnak: mindig mellette fog állni. ","id":"20190308_Nincs_itt_semmi_latnivalo_Berlusconi_nem_zarna_ki_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14dcb098-b767-45e0-97a8-4e58cf394899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa36d16f-b09a-456e-b46e-97273954e59f","keywords":null,"link":"/vilag/20190308_Nincs_itt_semmi_latnivalo_Berlusconi_nem_zarna_ki_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 08. 18:09","title":"Nincs itt semmi látnivaló: Berlusconi nem zárná ki a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540c1eb7-9887-44ca-82bc-7236fd053295","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a modell azok számára lehet jó választás, akik a CLA sportos külsejét egy kombi praktikumával párosítanák.","shortLead":"Ez a modell azok számára lehet jó választás, akik a CLA sportos külsejét egy kombi praktikumával párosítanák.","id":"20190308_kecskemet_uj_buszkeseget_genfben_fotoztuk_korbe_itt_az_uj_mercedes_cla_sportkombi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=540c1eb7-9887-44ca-82bc-7236fd053295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c436b3-2c10-4775-8981-15ef40eaaa49","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_kecskemet_uj_buszkeseget_genfben_fotoztuk_korbe_itt_az_uj_mercedes_cla_sportkombi","timestamp":"2019. március. 08. 09:37","title":"Kecskemét új büszkeségét Genfben fotóztuk körbe, itt az új Mercedes CLA sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1515746d-56e2-4afc-9d27-f4503b75b289","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Míg tegnap a K&H Bank kiemelkedő eredményeiről számoltunk be, ma az Erste Bank közleményéből derül ki, hogy tavaly minden szegmensben az átlagot meghaladó mértékben tudta bővíteni hitelkihelyezését.","shortLead":"Míg tegnap a K&H Bank kiemelkedő eredményeiről számoltunk be, ma az Erste Bank közleményéből derül ki, hogy tavaly...","id":"20190308_Megvannak_a_csok_es_a_hitelporgetes_elso_nyertesi_a_bankok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1515746d-56e2-4afc-9d27-f4503b75b289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b8a600-9160-4afa-ba80-e334b2040ff2","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Megvannak_a_csok_es_a_hitelporgetes_elso_nyertesi_a_bankok","timestamp":"2019. március. 08. 11:55","title":"Megvannak a csok és a hitelpörgetés első nyertesei: a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet februárban készített reprezentatív felmérése ugyanazt hozta ki, mint a januári: a Fidesz összefogással verhető. Amennyiben közös listát indítana az MSZP-P, a Jobbik, az LMP, a DK és a Momentum, 31 százalékot szereznének, míg a Fidesz csak 29-et kapna. Igaz, a maradék 40 százalék bizonytalan szavazó, kérdés, ők hova állnának.","shortLead":"A Publicus Intézet februárban készített reprezentatív felmérése ugyanazt hozta ki, mint a januári: a Fidesz...","id":"20190307_Osszellenzeki_osszefogassal_meg_mindig_verheto_lenne_a_Fidesz_az_EPvalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ba34c7-c397-4640-a302-d131bbf0144b","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Osszellenzeki_osszefogassal_meg_mindig_verheto_lenne_a_Fidesz_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. március. 07. 07:44","title":"Összellenzéki összefogással még mindig verhető lenne a Fidesz az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ezúttal Ed Sheeran dalait ketten is megelőzték. ","shortLead":"Ezúttal Ed Sheeran dalait ketten is megelőzték. ","id":"20190306_Ezt_a_dalt_toltottek_le_tavaly_a_legtobbet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c910066c-e7bb-4883-a4b8-c077befe646c","keywords":null,"link":"/kultura/20190306_Ezt_a_dalt_toltottek_le_tavaly_a_legtobbet","timestamp":"2019. március. 06. 21:22","title":"Ezt a dalt töltötték le tavaly a legtöbbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c35c78b-55af-4df3-a353-123ff0e66777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szép lassan halad abba az irányba, hogy 1 milliárd eszközön fusson a Windows 10. Mégsem lehet felhőtlen az öröm a cégnél.","shortLead":"A Microsoft szép lassan halad abba az irányba, hogy 1 milliárd eszközön fusson a Windows 10. Mégsem lehet felhőtlen...","id":"20190308_microsoft_windows_10_statisztika_felhasznalok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c35c78b-55af-4df3-a353-123ff0e66777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4a7979-cf8e-4e27-a9aa-49eed4a99be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_microsoft_windows_10_statisztika_felhasznalok_szama","timestamp":"2019. március. 08. 17:33","title":"Közelít az álomhatárhoz a Windows 10, de még mindig nem örülhet a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három Magyarországgal kapcsolatos kötelezettségszegési eljárásról is beszámolt csütörtökön az Európai Bizottság. ","shortLead":"Három Magyarországgal kapcsolatos kötelezettségszegési eljárásról is beszámolt csütörtökön az Európai Bizottság. ","id":"20190307_Ujabb_magyar_ugy_kerulhet_hamarosan_az_Europai_Birosag_ele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be1d962-3e5f-47ce-89b6-1bc94ed87a40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Ujabb_magyar_ugy_kerulhet_hamarosan_az_Europai_Birosag_ele","timestamp":"2019. március. 07. 14:33","title":"Újabb magyar ügy kerülhet hamarosan az Európai Bíróság elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]