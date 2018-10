Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b291c96-317f-48f3-a26a-74fd44a8307b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több felhasználó is arra panaszkodott az Apple fórumain, hogy hiába csatlakoztatják a kábelt az új iPhone-hoz, nem kezd el tölteni a készülék.","shortLead":"Több felhasználó is arra panaszkodott az Apple fórumain, hogy hiába csatlakoztatják a kábelt az új iPhone-hoz, nem kezd...","id":"20181002_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_toltes_chargegate","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b291c96-317f-48f3-a26a-74fd44a8307b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e63f730-9782-418c-9a21-cfe906e55afa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_toltes_chargegate","timestamp":"2018. október. 02. 13:03","title":"Itt a ChargeGate: hiába dugják be a kábelt, nem töltődnek az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2124061f-5ea7-49a3-8ed7-59c8944b8db9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mégsem a fekete lyukak adják az univerzum hiányzó sötét anyagát. Bár korábban úgy tűnt, megfejtették a csillagászat egyik nagy rejtélyét, a Kaliforniai Egyetem kutatói cáfolták az elméletet.","shortLead":"Mégsem a fekete lyukak adják az univerzum hiányzó sötét anyagát. Bár korábban úgy tűnt, megfejtették a csillagászat...","id":"20181003_fekete_lyukak_csillagaszat_sotet_anyag_elmelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2124061f-5ea7-49a3-8ed7-59c8944b8db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265f1f6d-035c-41aa-80e8-08696b3c3f09","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_fekete_lyukak_csillagaszat_sotet_anyag_elmelet","timestamp":"2018. október. 03. 16:03","title":"Megdőlt egy teória a fekete lyukakról, a kutatók csak vakarják a fejüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593f94bb-8431-4bbb-8dd3-e3d9e2d52121","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem volt olyan rossz ötlet régen az a kaloda” – írta a Mi Hazánk Mozgalom politikusa, nyilvánosságra hozva a 12 zsák cementet lopó személyazonosságát.","shortLead":"„Nem volt olyan rossz ötlet régen az a kaloda” – írta a Mi Hazánk Mozgalom politikusa, nyilvánosságra hozva a 12 zsák...","id":"20181002_Toroczkai_kiplakatolta_Asotthalmot_hogy_mindenki_megtudja_ki_lopott_a_telepulesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=593f94bb-8431-4bbb-8dd3-e3d9e2d52121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ebe706-c812-4d97-aac6-6b8652f46f07","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Toroczkai_kiplakatolta_Asotthalmot_hogy_mindenki_megtudja_ki_lopott_a_telepulesen","timestamp":"2018. október. 02. 16:30","title":"Toroczkai kiplakátolta Ásotthalmot, hogy mindenki megtudja, ki lopott a településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0148ea-8f1f-4a0b-9b7d-01570d00fcb9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Na jó, ebben annyira nem vagyunk biztosak. Minitudósítás a brit konzervatív párt kongresszusáról.","shortLead":"Na jó, ebben annyira nem vagyunk biztosak. Minitudósítás a brit konzervatív párt kongresszusáról.","id":"20181003_Megmutatta_Theresa_May_hogy_igenis_tud_tancolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc0148ea-8f1f-4a0b-9b7d-01570d00fcb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833fd55f-04d3-4481-bcb2-4d37fec16beb","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Megmutatta_Theresa_May_hogy_igenis_tud_tancolni","timestamp":"2018. október. 03. 13:57","title":"Megmutatta Theresa May, hogy igenis tud táncolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a06fd9e-f3ba-4ecd-93b8-7c8a97b61908","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Pentagonba, James Mattis védelmi miniszternek és John Richardson admirálisnak is ricint küldtek, mostanra kiderült, Trumpnak is címeztek egy mérget tartalmazó levelet.","shortLead":"A Pentagonba, James Mattis védelmi miniszternek és John Richardson admirálisnak is ricint küldtek, mostanra kiderült...","id":"20181003_Donald_Trumpnak_is_eros_merget_kuldtek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a06fd9e-f3ba-4ecd-93b8-7c8a97b61908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce56787c-4711-4e8c-ab43-b1ddbf2f5136","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Donald_Trumpnak_is_eros_merget_kuldtek","timestamp":"2018. október. 03. 06:23","title":"Donald Trumpnak is erős mérget tartalmazó levelet küldtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2e3efa-5e0a-4865-86eb-9f2a298b9949","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tát és Nagysáp között közlekedő motoros kamerája felvette, ahogy az elé kanyarodó furgon leszorítja őt az útról.","shortLead":"A Tát és Nagysáp között közlekedő motoros kamerája felvette, ahogy az elé kanyarodó furgon leszorítja őt az útról.","id":"20181003_furgon_motor_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc2e3efa-5e0a-4865-86eb-9f2a298b9949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d4a7ab-9454-48c2-8bf7-03bfdbc999fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181003_furgon_motor_video","timestamp":"2018. október. 03. 04:01","title":"Kikanyarodott a furgon, centikre volt a magyar motorostól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ukrán külügyminisztérium Szijjártó Péter kijelentései alapján arra számít, hogy a magyar külügyminiszter nem rendeli haza önként a diplomatát, ezért kiutasítják.","shortLead":"Az ukrán külügyminisztérium Szijjártó Péter kijelentései alapján arra számít, hogy a magyar külügyminiszter nem rendeli...","id":"20181003_Mar_csutortokon_tavoznia_kell_a_beregszaszi_magyar_konzulnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29c87db-87d7-429f-940d-432fcbb5f036","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Mar_csutortokon_tavoznia_kell_a_beregszaszi_magyar_konzulnak","timestamp":"2018. október. 03. 16:38","title":"Már csütörtökön távoznia kell a beregszászi magyar konzulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e733bf47-7c3f-4c2e-b897-f8471e61e6bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlanok 60-70 százalékánál túláraznak az eladók, ilyenkor az 5-10 százalékos alku sem kirívó.","shortLead":"Az ingatlanok 60-70 százalékánál túláraznak az eladók, ilyenkor az 5-10 százalékos alku sem kirívó.","id":"20181002_Komolytalan_vasarlok_es_eladok_bonyolitjak_a_ket_legkedveltebb_pesti_piacot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e733bf47-7c3f-4c2e-b897-f8471e61e6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b322ac-87e7-481b-8768-fdc2b93176dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Komolytalan_vasarlok_es_eladok_bonyolitjak_a_ket_legkedveltebb_pesti_piacot","timestamp":"2018. október. 02. 10:53","title":"Egyre több a komolytalan vevő és eladó a pesti ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]