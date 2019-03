Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb13550e-46d8-43e3-89b0-6dc56e760ace","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Volkswagen a Genfi Autószalonon tárta a nagyközönség elé retró húrokat megpendítő villanyos újdonságát. Megnéztük.","shortLead":"A Volkswagen a Genfi Autószalonon tárta a nagyközönség elé retró húrokat megpendítő villanyos újdonságát. Megnéztük.","id":"20190308_terence_hill_is_megirigyelheti_megneztuk_a_vw_uj_elektromos_homokjarojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb13550e-46d8-43e3-89b0-6dc56e760ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb76b645-dc87-4404-b0ce-6ad8af65bc9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_terence_hill_is_megirigyelheti_megneztuk_a_vw_uj_elektromos_homokjarojat","timestamp":"2019. március. 08. 11:21","title":"Terence Hill is megirigyelheti: megnéztük a VW új elektromos homokjáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83788823-199c-4eb5-a436-b1f4d7c18eac","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha biztonságban érezhetjük magunkat, miközben a hibákról beszélünk, nagyobb valószínűséggel ismerjük el, és kisebb valószínűséggel követjük el azokat. Mégis a tipikus munkahelyi kultúrák elkendőzik a kudarcokat – mutat rá Sheryl Sandberg, a Facebook operatív igazgatója. ","shortLead":"Ha biztonságban érezhetjük magunkat, miközben a hibákról beszélünk, nagyobb valószínűséggel ismerjük el, és kisebb...","id":"20190307_Miben_segit_ha_elismerjuk_hogy_hibaztunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83788823-199c-4eb5-a436-b1f4d7c18eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e228723-f71e-4e51-acf0-11809b448912","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190307_Miben_segit_ha_elismerjuk_hogy_hibaztunk","timestamp":"2019. március. 07. 13:15","title":"Miben segít, ha elismerjük, hogy hibáztunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung aktuális csúcsmobilja sem kerülhette el az egyik legfontosabb tesztet, azt, amelyik a telefon üzemidejét vizsgálja. Beszédes eredmények születtek, csak nem úgy, ahogy elsőre gondolná.","shortLead":"A Samsung aktuális csúcsmobilja sem kerülhette el az egyik legfontosabb tesztet, azt, amelyik a telefon üzemidejét...","id":"20190308_samsung_galaxy_s10plus_s10_toltesi_ido_uzemido_akkumulator_kapacitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0160e797-57ce-42ee-b2e1-43aa83c067a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a203ee32-0ae0-4fa5-b479-e4dab5a44d7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_samsung_galaxy_s10plus_s10_toltesi_ido_uzemido_akkumulator_kapacitas","timestamp":"2019. március. 08. 12:03","title":"Nem fog tőle elájulni: megnézték, meddig bírja töltés nélkül a Galaxy S10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az idei áfacsökkentés felpörgette a tartós tejek piacát. ","shortLead":"Az idei áfacsökkentés felpörgette a tartós tejek piacát. ","id":"20190308_Par_forint_arcsokkenes_is_eleg_volt_ahhoz_hogy_sokkal_tobb_tejet_vasaroljunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3ef759e-ff5c-4191-ab9a-749924c9b118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd60bd8-6de8-453a-8b53-f8e2c27fc910","keywords":null,"link":"/kkv/20190308_Par_forint_arcsokkenes_is_eleg_volt_ahhoz_hogy_sokkal_tobb_tejet_vasaroljunk","timestamp":"2019. március. 08. 10:42","title":"Pár forint árcsökkenés is elég volt ahhoz, hogy sokkal több tejet vásároljunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4691014-6866-4f99-9ea4-249cc8a02cfc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A volt romániai korrupcióellenes főügyész kinevezését legvehemensebben saját hazája szeretné megakadályozni.","shortLead":"A volt romániai korrupcióellenes főügyész kinevezését legvehemensebben saját hazája szeretné megakadályozni.","id":"20190307_Laura_Codruta_Kovesit_tamogatja_az_EP_az_europai_fougyesz_tisztsegere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4691014-6866-4f99-9ea4-249cc8a02cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eace2e67-695a-4f2f-9434-37f6f9372e4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Laura_Codruta_Kovesit_tamogatja_az_EP_az_europai_fougyesz_tisztsegere","timestamp":"2019. március. 07. 15:58","title":"Laura Codruta Kövesit támogatja az EP az európai főügyész tisztségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer József EP-képviselő a Magyar Hírlapnak adott interjúban elismerte: próbáltak tárgyalni a kereszténydemokrata német CDU vezetőivel a kormány \"Brüsszel-ellenes lépéseiről\".","shortLead":"Szájer József EP-képviselő a Magyar Hírlapnak adott interjúban elismerte: próbáltak tárgyalni a kereszténydemokrata...","id":"20190307_Szajerek_a_nemet_keresztenydemokrataknak_is_meg_probaltak_magyarazni_a_Fidesz_lepeseit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cea61e2-e329-4574-8548-48c4bd39b71e","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Szajerek_a_nemet_keresztenydemokrataknak_is_meg_probaltak_magyarazni_a_Fidesz_lepeseit","timestamp":"2019. március. 07. 08:45","title":"Szájerék a német kereszténydemokratáknak is próbálták megmagyarázni a Fidesz lépéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b0d0bd-a735-4867-9122-673e2ad52fa5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Petíciót indított a közfeladatokat ellátó agrárkamara, beszállt a szaktárca is. Az aláírásokat gyűjtik a falugazdászok, akiknek az ügyfélszolgálatait csökkentették azzal, hogy más feladatot kell ellátniuk.","shortLead":"Petíciót indított a közfeladatokat ellátó agrárkamara, beszállt a szaktárca is. Az aláírásokat gyűjtik a falugazdászok...","id":"20190307_Beszallt_a_Fidesz_kampanyaba_az_agrartarca_es_a_koztestulet_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82b0d0bd-a735-4867-9122-673e2ad52fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6dacab-3d4d-4ccb-bc06-06cd85a6f746","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Beszallt_a_Fidesz_kampanyaba_az_agrartarca_es_a_koztestulet_is","timestamp":"2019. március. 07. 05:30","title":"Beszállt a Fidesz kampányába az agrártárca és a köztestület is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung állítólag azon mesterkedik, hogy ingyen kijelzőcserét biztosítson mindenkinek, aki megvásárolja az összehajtható és igen drága Galaxy Foldot. Ha ez igaz, a felhasználók olyan védelemben részesülhetnek, ami nem túl gyakori a mobilpiacon.","shortLead":"A Samsung állítólag azon mesterkedik, hogy ingyen kijelzőcserét biztosítson mindenkinek, aki megvásárolja...","id":"20190307_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_kijelzocsere_huawei_mate_x","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02b3edc5-5adb-4e10-9d8d-633484f7f151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533f1640-3913-42b4-86f0-adae738af14d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_telefon_kijelzocsere_huawei_mate_x","timestamp":"2019. március. 07. 14:03","title":"Bárcsak minden telefonjánál azt csinálná a Samsung, amit a Foldnál tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]