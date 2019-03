Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lengyel fővárosban ünneplik a NATO-csatlakozás 20. évfordulóját a V4-ek kormányfői.","shortLead":"A lengyel fővárosban ünneplik a NATO-csatlakozás 20. évfordulóját a V4-ek kormányfői.","id":"20190309_Varsoba_utazik_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e69b30-91a7-40f2-855c-4e9b76087e4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190309_Varsoba_utazik_Orban_Viktor","timestamp":"2019. március. 09. 12:43","title":"Varsóba utazik Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56adc7c-1eb8-48de-99bc-b8164ba45f92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz viszont nem emlékezik saját, korábbi magára. ","shortLead":"A Fidesz viszont nem emlékezik saját, korábbi magára. ","id":"20190310_Hatvan_eve_volt_a_tibeti_felkeles__az_ellenzek_emlekezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a56adc7c-1eb8-48de-99bc-b8164ba45f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9137b832-9384-45b3-bdb0-bd89f2b6a8be","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_Hatvan_eve_volt_a_tibeti_felkeles__az_ellenzek_emlekezik","timestamp":"2019. március. 10. 16:10","title":"Hatvan éve volt a tibeti felkelés – az ellenzék emlékezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782f9eb0-5ddc-4641-89d0-31a58e81ded0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190309_Ha_egy_kutya_a_Google_autojat_kergeti_annak_nyoma_marad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=782f9eb0-5ddc-4641-89d0-31a58e81ded0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1ad115-7381-484f-8bc4-90444e278931","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Ha_egy_kutya_a_Google_autojat_kergeti_annak_nyoma_marad","timestamp":"2019. március. 09. 14:25","title":"Ha egy kutya a Google autóját kergeti, annak nyoma marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76161c47-a5ff-4b67-814e-07bc0c9fdbd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brutális játékok eddig is készültek, azonban a Rape Day-nek minden korábbinál nagyobb népharagot sikerült szítania. A kiadását tervező Steam épp ezért úgy döntött, eláll a projekttől, igaz, kellett néhány nap, mire erre a döntésre jutottak.","shortLead":"Brutális játékok eddig is készültek, azonban a Rape Day-nek minden korábbinál nagyobb népharagot sikerült szítania...","id":"20190310_rape_day_videojatek_nemi_eroszak_steam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76161c47-a5ff-4b67-814e-07bc0c9fdbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d340bc-72ba-4866-b795-52a53d502a21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_rape_day_videojatek_nemi_eroszak_steam","timestamp":"2019. március. 10. 17:03","title":"Győzött a népharag, nem adják ki a nők megerőszakolásáról szóló játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Liu Shaolin Sándort a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon. az 500 és az 1500 méteres verseny után a 1000 méteresből is kizárták. Az olimpiai bajnok magyar férfi váltó vasárnap viszont bronzérmes lett.","shortLead":"Liu Shaolin Sándort a szófiai rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon. az 500 és az 1500 méteres verseny után...","id":"20190310_Gyorskorcsolya_vb_a_magyar_ferfi_valto_bronzermes_lett_Liu_Shaolin_Sandort_1000_meteren_is_kizartak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ee95137-d989-4eb7-8a36-27a5931ebb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d1b491-5d23-4772-81d3-8f8e587735a7","keywords":null,"link":"/sport/20190310_Gyorskorcsolya_vb_a_magyar_ferfi_valto_bronzermes_lett_Liu_Shaolin_Sandort_1000_meteren_is_kizartak","timestamp":"2019. március. 10. 17:05","title":"Gyorskorcsolya vb: a magyar férfi váltó bronzérmes lett, Liu Shaolin Sándort 1000 méteren is kizárták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0ffc6e-a3d4-418c-aa09-59d1c72e3a1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Digi mobilszolgáltatására régóta kíváncsi a piac, a vállalat hosszú évek után a napokban végre felkapcsolta a hálózatot. Ugyan már most is vezeték nélküli szolgáltatást kínálnak, de egyelőre helyhez kötve.","shortLead":"A Digi mobilszolgáltatására régóta kíváncsi a piac, a vállalat hosszú évek után a napokban végre felkapcsolta...","id":"20190309_digi_mobilszolgaltato_digi_kompakt_mobil_dijcsomag_fwa_internet_telefon_teve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d0ffc6e-a3d4-418c-aa09-59d1c72e3a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cda79f-54f8-4514-a19a-6c3636ee7224","keywords":null,"link":"/tudomany/20190309_digi_mobilszolgaltato_digi_kompakt_mobil_dijcsomag_fwa_internet_telefon_teve","timestamp":"2019. március. 09. 10:03","title":"Bekapcsolta saját mobilhálózatát a DIGI, indulhat az új szolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson az alábbi számokat húzták ki.\r

","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 10. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson az alábbi számokat húzták...","id":"20190310_Nem_volt_senki_akkora_mazlista_hogy_elvigye_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3072b0-e8d4-440a-aff9-75a767ba4429","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190310_Nem_volt_senki_akkora_mazlista_hogy_elvigye_a_hatos_lotto_fonyeremenyet","timestamp":"2019. március. 10. 17:54","title":"Nem volt senki akkora mázlista, hogy elvigye a hatos lottó főnyereményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70e72c3-0e39-4411-8b19-8984ae47ebc9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"1500 méteren már a döntő előtt kizárták, 500 méteren rosszul rajtolt a döntőben, így onnan azért zárták ki.","shortLead":"1500 méteren már a döntő előtt kizárták, 500 méteren rosszul rajtolt a döntőben, így onnan azért zárták ki.","id":"20190309_Ket_dontot_is_kizarassal_bukott_Liu_Shaolin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f70e72c3-0e39-4411-8b19-8984ae47ebc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb465c1-c5b6-4b3a-9c23-3f26bc40e3ed","keywords":null,"link":"/sport/20190309_Ket_dontot_is_kizarassal_bukott_Liu_Shaolin","timestamp":"2019. március. 09. 16:55","title":"Két döntőt is kizárással bukott Liu Shaolin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]