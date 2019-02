Holnap mutatja be a Xiaomi a saját Galaxy S10-konkurensét. A Xiaomi Mi 9-nek lesz egy átlátszó változata is, de akárcsak a tavalyi modell esetében, ez a telefon sem úgy átlátszó, ahogy gondolnánk.

Talán emlékeznek még a tavaly nyári nagy Xiaomi-dobásra, amikor a kínai cég egy átlátszó telefonna, a Mi 8 Explorer kiadással hozta izgalomba a felhasználókat. Később kiderült, hogy a telefon nem is úgy átlátszó, ahogy azt sokan gondolták, egy olyan hátlap került rá, ami csak imitálta az átlátszóságot.

Nos, idén is lesz átlátszó telefon, méghozzá a Galaxy S10 konkurenseként érkező Mi 9-nek lesz egy Exlporer Edition változata. Azonban hogy elkerüljék a csalódottságot és a félreértést, a cég vezére, Lei Jun már most tisztázza a Weibón, hogy ez a telefon sem igazán átlátszó. Jun részletezi, hogyan készült a dizájnelemként is felfogható 3 mm vastag alumíniumlap, ami az átlátszóság illúziójával ajándékozza meg az eszközt

A hamis alaplapon egyébként a lapkakészlet készítőjének neve (Qualcomm) is látható – a legújabb chipset, a Snapdragon 855 kerül ugyanis a telefonba. Láthatók még további feliratok is, például a készülék belső nevét mutató Battle Angel, illetve a Mi Fans és a Super Mi. Jun azt is elárulta, hogy az alumínium lemez nem pusztán látványos vizuális elem, hanem komoly gyakorlati jelentősége is van, ugyanis egyúttal ez a hűtőborda. A vezérigazgató azt is megszellőztette a posztjában, hogy a készüléken lesz egy 48 MP-es AI-vezérelte kamera is, illetve 12 GB RAM fog dolgozni benne.

Az Explorer Edition ára már korábban kiszivárgott: 885 dollárnak, azaz nagyjából 250 ezer forintnak megfelelő összegbe fog kerülni. Azt viszont nem tudni, hogy egy időben jelenik-e meg a Xiaomi Mi 9-cel, tekintettel arra, hogy a Mi 8 átlátszó változatát is csak néhány hónappal a Mi 8 után kezdték értékesíteni.

