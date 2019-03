2015 nyarán nyílt lehetőségük először a Skype felhasználóinak arra, hogy a kliensprogram telepítése nélkül is használni tudják a szolgáltatást. Akkor jelent meg először a Skype for Web, ami az elmúlt években jó néhány módosításon esett át, a napokban pedig bejelentették az új verzióját is.

A napokban megjelent Skype for Web segítségével most már HD videohívásokat is indíthatunk/fogadhatunk, legyen szó privát beszélgetésről vagy épp csoportos tanácskozásról. Emellett rögzíthetjük a hívást, az @ jellel pedig bárkit megjelölhetünk benne.

© Skype

További hasznos funkció, hogy a beszélgetéseken belül akár szavakat is visszakereshetünk, a chateléseknek pedig lesz egy külön "galériája", ahol megnézhetjük az elküldött médiaelemeket (fényképeket, videókat).

Rossz hír, hogy egyelőre nem minden böngészőn elérhető az új Skype for Web. A fejlesztők csak Google Chrome-ra és Microsoft Edge-re készítették el, így a firefoxos vagy safaris változat még várat magára.

