Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98dbafca-3aa6-44cb-a375-ac8fa6eb1366","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részletesen levezették, miért drágultak nagyot az építkezések.","shortLead":"Részletesen levezették, miért drágultak nagyot az építkezések.","id":"20190311_Egy_ev_alatt_13_szazalekkal_nott_az_epitoipari_oradij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98dbafca-3aa6-44cb-a375-ac8fa6eb1366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44004bb-7739-4fa3-8df2-4e889e61e79c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Egy_ev_alatt_13_szazalekkal_nott_az_epitoipari_oradij","timestamp":"2019. március. 11. 11:49","title":"Egy év alatt 13 százalékkal nőtt az építőipari óradíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fffd0182-9e8c-45cd-81f4-a1c5d1d14943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CIB Bank több mint 200 ezer ügyfele használja már a pénzintézet mobilalkalmazását, legtöbbször egyenleglekérdezésre vagy eseti átutalásra. A felhasználók havonta átlagosan 13-14 alkalommal lépnek be az alkalmazásba – közölte a pénzintézet.","shortLead":"A CIB Bank több mint 200 ezer ügyfele használja már a pénzintézet mobilalkalmazását, legtöbbször egyenleglekérdezésre...","id":"20190311_cib_bank_mobil_alkalmazas_mobilbank_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fffd0182-9e8c-45cd-81f4-a1c5d1d14943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a56b9ea7-b57a-410f-a704-8c8d3279c81d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_cib_bank_mobil_alkalmazas_mobilbank_statisztika","timestamp":"2019. március. 11. 13:53","title":"Nyilvánosságra hozta a CIB, hogy mire nyomnak leggyakrabban ügyfelei a mobilbankban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d14df11-dcd5-4549-b1f0-31fc6474eff5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Összeült három rendszerváltó politikus a rendszerváltás után harminc évvel, hogy hátra, majd előre is nézzenek. Magyar Bálint eljutott odáig, hogy ha „szaros a gatya, le kell váltani”, nem kell megvárni, míg kitisztul a fenék.","shortLead":"Összeült három rendszerváltó politikus a rendszerváltás után harminc évvel, hogy hátra, majd előre is nézzenek. Magyar...","id":"20190312_Pechje_van_Orbannal_Magyarorszagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d14df11-dcd5-4549-b1f0-31fc6474eff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c07d26-00ad-4c73-bd11-8ce98132ea7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Pechje_van_Orbannal_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. március. 12. 06:45","title":"„Pechje van Orbánnal Magyarországnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e872b9a-a4d0-48e1-a917-4ec93a703524","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank január végén arra kötelezte a pénzintézeteket, hogy fizessenek vissza kb. 1 millió fogyasztónak mintegy 4 milliárd forint jogsértően elvont díjat – érdemes tehát figyelni, hol és milyen bankszámlát nyitunk. A pénzügyeiket tudatosan intézők is akár évi 40 ezer forinttal járhatnak rosszul, ha nem a megfelelő bankszámlát használják – számolta ki az Azénpénzem.hu. \r

\r

","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank január végén arra kötelezte a pénzintézeteket, hogy fizessenek vissza kb. 1 millió fogyasztónak...","id":"20190311_Dijat_emelnek_a_bankok_az_ugyfelek_tobb_tizezer_forintja_banhatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e872b9a-a4d0-48e1-a917-4ec93a703524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f8e37d-a2c3-4af3-8084-ee3533ff55e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Dijat_emelnek_a_bankok_az_ugyfelek_tobb_tizezer_forintja_banhatja","timestamp":"2019. március. 11. 11:52","title":"Díjat emelnek a bankok, az ügyfelek több tízezer forintja bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","shortLead":"Az ügyészség most annyit közölt, senkit nem terveznek kihallgatni Magyarországon. ","id":"20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbd5335-d9a3-4f58-8b4f-668abb580f53","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Egy_eve_nem_zartak_le_a_nyomozast_Semjen_sved_vadaszatanak_ugyeben","timestamp":"2019. március. 11. 11:46","title":"Egy éve tart a nyomozás Semjén svéd vadászatának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Ne veszélyeztessék a jövőnket elhamarkodott döntésekkel és sztrájkokkal\" – olvasható a Hankook-gyárban elhelyezett plakátokon. A nem sztrájkolóknak jutalmat ígérnek.","shortLead":"\"Ne veszélyeztessék a jövőnket elhamarkodott döntésekkel és sztrájkokkal\" – olvasható a Hankook-gyárban elhelyezett...","id":"20190311_Plakatokon_uzengetnek_a_Hankookgyarban_a_sztrajkoloknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876e7c26-3bff-4893-a936-81645fcf2f0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Plakatokon_uzengetnek_a_Hankookgyarban_a_sztrajkoloknak","timestamp":"2019. március. 11. 11:19","title":"Plakátokon üzengetnek a Hankook-gyárban a sztrájkolóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Egyébként gomolyfelhős, napos időre számíthatunk.","shortLead":"Egyébként gomolyfelhős, napos időre számíthatunk.","id":"20190312_idojaras_marcius_masodik_het_kedd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8ae934-3c3c-4d24-b480-dd4426da57de","keywords":null,"link":"/idojaras/20190312_idojaras_marcius_masodik_het_kedd","timestamp":"2019. március. 12. 05:13","title":"Nem értek még véget a szeles napok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak vasárnap több mint 18 ezer tűzoltó vett részt a mentésben, 676 épületet rongált meg a viharos szél csak aznap.","shortLead":"Csak vasárnap több mint 18 ezer tűzoltó vett részt a mentésben, 676 épületet rongált meg a viharos szél csak aznap.","id":"20190311_Lengyelorszagban_kozel_negyszazezer_haztartas_maradt_aram_nelkul_a_het_vegi_viharok_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21d6773-e0df-4001-812e-f471ae9f30c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5758d88b-f59f-43c7-8b93-09a927084165","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Lengyelorszagban_kozel_negyszazezer_haztartas_maradt_aram_nelkul_a_het_vegi_viharok_utan","timestamp":"2019. március. 11. 09:27","title":"Majdnem négyszázezer háztartás maradt áram nélkül a vihar miatt Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]