[{"available":true,"c_guid":"dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Majdnem százötven vokssal szavazták le a miniszterelnök javaslatát. Szerdán újból szavazhatnak a képviselők, és akár csütörtökön is, de ennél messzebb lehetetlen megjósolni, mi történik. ","shortLead":"Majdnem százötven vokssal szavazták le a miniszterelnök javaslatát. Szerdán újból szavazhatnak a képviselők, és akár...","id":"20190312_Ismet_leszavazta_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_kiszamithatatlan_a_folytatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc5a8d2d-90f0-4824-ba6a-8df189e19875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17686f4b-3f2a-499d-a0c3-e81dc2c81318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Ismet_leszavazta_a_brit_parlament_a_Brexitmegallapodast_kiszamithatatlan_a_folytatas","timestamp":"2019. március. 12. 20:23","title":"Ismét leszavazta a brit parlament a Brexit-megállapodást, kiszámíthatatlan a folytatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abab9af4-2967-42d3-9830-e85346bb5d80","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"A német konzervatív pártok azzal küldték Budapestre listavezetőjüket, hogy Orbán Viktorral közölje: március 20-ig döntsön, aláveti magát a pártfegyelemnek, vagy megy Isten hírével. Az erről szóló elemzés az e heti HVG-ben olvasható.","shortLead":"A német konzervatív pártok azzal küldték Budapestre listavezetőjüket, hogy Orbán Viktorral közölje: március 20-ig...","id":"20190313_Miert_rugozik_Weber_a_CEUn_Hogy_Soros_kedvere_kelljen_engednie_Orbannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abab9af4-2967-42d3-9830-e85346bb5d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ea5de3-9998-4bbf-8d33-ca2fe1888bef","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Miert_rugozik_Weber_a_CEUn_Hogy_Soros_kedvere_kelljen_engednie_Orbannak","timestamp":"2019. március. 13. 10:22","title":"Miért rugózik Weber a CEU-n? Hogy Soros kedvére kelljen engednie Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy sor, a közigazgatási bíróságok függetlenségét növelő változtatást iktatna be a róluk szóló törvényjavaslatba, ezzel mintegy bevallva, hogy az emiatt aggódóknak volt némi igaza.\r

\r

","shortLead":"Egy sor, a közigazgatási bíróságok függetlenségét növelő változtatást iktatna be a róluk szóló törvényjavaslatba, ezzel...","id":"20190312_Eloremenekul_a_kormany_noveli_a_kozigazgatasi_birosagok_fuggetlenseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80cd2944-ff0c-4690-89b9-1b292d8d08c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Eloremenekul_a_kormany_noveli_a_kozigazgatasi_birosagok_fuggetlenseget","timestamp":"2019. március. 12. 21:36","title":"Előremenekül a kormány, növeli a közigazgatási bíróságok függetlenségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77a800d-00c6-4940-b998-73b1935d3e0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország a tiltott weboldalakat blokkoló szoftvereket telepített az ország iskoláiba és azt tervezi, hogy hazafias átnevelő táborba küldi azokat a fiatalokat, akik az „agymosás” következtében bűncselekményeket követtek el.","shortLead":"Oroszország a tiltott weboldalakat blokkoló szoftvereket telepített az ország iskoláiba és azt tervezi, hogy hazafias...","id":"20190314_Hazafias_katonai_taborba_kerulnek_Oroszorszagban_az_agymosott_fiatalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77a800d-00c6-4940-b998-73b1935d3e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b615683f-ff19-4041-be96-96c46868c5a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Hazafias_katonai_taborba_kerulnek_Oroszorszagban_az_agymosott_fiatalok","timestamp":"2019. március. 14. 09:43","title":"Hazafias katonai táborba kerülnek Oroszországban az „agymosott” fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a9b3af-5bca-4b77-9bc4-6d510782ef01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány letakarta saját plakátjait, mire Manfred Weber néppárti csúcsjelölt megérkezett az országba, így nem láthatta Junckert és Sorost. A Momentum ezeken a letakart plakátokon üzent Webernek.","shortLead":"A kormány letakarta saját plakátjait, mire Manfred Weber néppárti csúcsjelölt megérkezett az országba, így nem láthatta...","id":"20190312_A_Momentum_uzent_Webernek_Novesszen_tokoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9a9b3af-5bca-4b77-9bc4-6d510782ef01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d99918c-e075-4be0-9915-6242712025f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_A_Momentum_uzent_Webernek_Novesszen_tokoket","timestamp":"2019. március. 12. 14:17","title":"A Momentum üzent Webernek: Növesszen tököket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7865cd7-ef38-442d-a8d0-2f47293bc6c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Once Upon A One More Time című musicalt először Chicagóban mutatják be idén ősszel, majd a darab a Broadway-n is debütálni fog. A készítők szerint a Birtney Spears-musical egy feminista fordulatot tartogat. ","shortLead":"A Once Upon A One More Time című musicalt először Chicagóban mutatják be idén ősszel, majd a darab a Broadway-n is...","id":"20190313_Musical_keszult_Britney_Spears_dalaibol_hercegnok_fogjak_enekelni_a_slagereit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7865cd7-ef38-442d-a8d0-2f47293bc6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a08d6b-d9a6-408f-bb7e-91a48191ef85","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Musical_keszult_Britney_Spears_dalaibol_hercegnok_fogjak_enekelni_a_slagereit","timestamp":"2019. március. 13. 10:26","title":"Musical készült Britney Spears dalaiból, hercegnők fogják énekelni a slágereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b4a38f-5557-484c-a44e-e64868aa7fc6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az üzbegisztáni reformok hatására egyre inkább turistacélponttá válik a közép-ázsiai ország, s ezért a magyar hátterű Wizz Air légitársaság is érdeklődik a Taskent–Budapest közvetlen járat beindítása iránt – írta az Azernews.az azeri hírportál.","shortLead":"Az üzbegisztáni reformok hatására egyre inkább turistacélponttá válik a közép-ázsiai ország, s ezért a magyar hátterű...","id":"20190313_Taskentbe_is_repulne_a_Wizzair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b4a38f-5557-484c-a44e-e64868aa7fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93db1237-27e7-470b-86db-20ae1ef759ee","keywords":null,"link":"/vilag/20190313_Taskentbe_is_repulne_a_Wizzair","timestamp":"2019. március. 13. 16:37","title":"Taskentbe is repülne a Wizz Air?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019. július 1-től bővül a családi otthonteremtési kedvezmény hitelének felhasználási köre.","shortLead":"2019. július 1-től bővül a családi otthonteremtési kedvezmény hitelének felhasználási köre.","id":"20190313_Bovitett_csok_itt_vannak_a_reszletek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5c734c-7ed9-4426-9639-91d41d689b3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Bovitett_csok_itt_vannak_a_reszletek","timestamp":"2019. március. 13. 12:02","title":"Bővített csok: itt vannak a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]