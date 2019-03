Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Ha valakit megsértett volna a hasznos idióták kifejezéssel. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter reagált Manfred Weber sajtótájékoztatójára, magyarázta az Orbán–Weber-találkozót.","shortLead":"Ha valakit megsértett volna a hasznos idióták kifejezéssel. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter reagált...","id":"20190312_Bejelentettek_Orban_kesz_bocsanatot_kerni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf0bd0e-29f7-437b-b7e1-d92ef393501c","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Bejelentettek_Orban_kesz_bocsanatot_kerni","timestamp":"2019. március. 12. 17:27","title":"Orbán kész bocsánatot kérni a hasznos idiótázásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f5664-e820-4b24-9515-32e520ba1109","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanúsítottként hallgatnák ki Farkas Gergelyt, amiért az áprilisi választások előtt egy LMP-s képviselőjelöltnek hatszázezer forintot ajánlott, ha visszalép. Farkas lemond mentelmi jogáról.","shortLead":"Gyanúsítottként hallgatnák ki Farkas Gergelyt, amiért az áprilisi választások előtt egy LMP-s képviselőjelöltnek...","id":"20190313_Lemond_a_mentelmi_jogarol_a_valasztasi_csalassal_gyanusitott_jobbikos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f5664-e820-4b24-9515-32e520ba1109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31577b9c-d1eb-4219-8914-2c3d809bcd4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Lemond_a_mentelmi_jogarol_a_valasztasi_csalassal_gyanusitott_jobbikos","timestamp":"2019. március. 13. 12:35","title":"Lemond a mentelmi jogáról a választási csalással gyanúsított jobbikos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bb820e-8314-4831-a12b-6c4fe8ceb3d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nyugatnak a ruhagyár egyik dolgozója írta meg, hogy még nem érkezett meg a bérük.","shortLead":"A Nyugatnak a ruhagyár egyik dolgozója írta meg, hogy még nem érkezett meg a bérük.","id":"20190314_Nyugat_kesik_a_2rulet_is_varro_Styldolgozok_fizetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96bb820e-8314-4831-a12b-6c4fe8ceb3d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67862caf-f0d7-4ab1-90d1-52a99016bae5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Nyugat_kesik_a_2rulet_is_varro_Styldolgozok_fizetese","timestamp":"2019. március. 14. 12:55","title":"Nyugat: Késik a 2rule-t is varró Styl-dolgozók fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e2ae59-215b-4dcc-99cc-75a5fd65e5a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután magyar idő szerint szerda este a kanadai és az amerikai hatóságok is úgy döntöttek, hogy kitiltják légterükből a Boeing 737 MAX 8 és MAX 9 típusú utasszállító gépeket, a gyártó közleményt adott ki. Ebben azt javasolják, hogy világszerte függesszék fel ezeknek a repülőknek a használatát.","shortLead":"Miután magyar idő szerint szerda este a kanadai és az amerikai hatóságok is úgy döntöttek, hogy kitiltják légterükből...","id":"20190313_boeing_737_max_repulogep_utasszallito_egyesult_allamok_kanada_felfuggesztes_legi_katasztrofa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e2ae59-215b-4dcc-99cc-75a5fd65e5a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d179e64-50be-40b0-ab72-e0fa9efc9a53","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_boeing_737_max_repulogep_utasszallito_egyesult_allamok_kanada_felfuggesztes_legi_katasztrofa","timestamp":"2019. március. 13. 20:38","title":"A Boeing azt javasolja, hogy sehol se használják a 737-es MAX-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pintér Sándor szerint 17 rendőr intézkedett a Vittulánál, és tíz percen belül a helyszínen voltak. ","shortLead":"Pintér Sándor szerint 17 rendőr intézkedett a Vittulánál, és tíz percen belül a helyszínen voltak. ","id":"20190313_Ujabb_reszleteket_arult_el_a_brutalis_belvarosi_verekedesrol_a_belugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df390afa-5320-46d3-9e3d-68faac46e27c","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Ujabb_reszleteket_arult_el_a_brutalis_belvarosi_verekedesrol_a_belugyminiszter","timestamp":"2019. március. 13. 17:04","title":"Újabb részleteket árult el a brutális belvárosi verekedésről a belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d251d0-19f7-4695-852b-782b3f7e1659","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Antonio Banderas új filmjében a rendező, Pedro Almodóvar alteregóját alakítja. A közös munka sokkal közelebb hozta őket egymáshoz, pedig ez már a nyolcadik közös filmjük. Az El Paisnak adott interjúban Banderas arról is mesél, milyen érzés volt, mikor Almodóvar-fiúnak címkézték, és hogy ez mennyiben járult hozzá, hogy Hollywoodban is kipróbálja magát.","shortLead":"Antonio Banderas új filmjében a rendező, Pedro Almodóvar alteregóját alakítja. A közös munka sokkal közelebb hozta őket...","id":"20190314_Antonio_Banderas_Ha_meglepjuk_a_kozonseget_meg_nem_haltunk_meg_Pedro_Almodovar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8d251d0-19f7-4695-852b-782b3f7e1659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b722b82-5c9c-402d-9cfe-0dd1cf213d5d","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Antonio_Banderas_Ha_meglepjuk_a_kozonseget_meg_nem_haltunk_meg_Pedro_Almodovar","timestamp":"2019. március. 14. 07:03","title":"Antonio Banderas: “Ha meglepjük a közönséget, még nem haltunk meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Távozó bankok, hiányzó munkaerő, növekvő árak, visszaeső ingatlanpiac, és így tovább. A Bloomberg összeszedte, hogyan reagáltak a befektetők már eddig az EU-ból való kilépésre. ","shortLead":"Távozó bankok, hiányzó munkaerő, növekvő árak, visszaeső ingatlanpiac, és így tovább. A Bloomberg összeszedte, hogyan...","id":"20190314_Osszeszedtek_mennyi_kart_okozott_mar_a_brit_gazdasagnak_a_Brexit_terve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47344f7c-b52b-4939-b55d-ba592a3f57d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21bd255-1814-4ba8-b5d5-ab3e8fddf3d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Osszeszedtek_mennyi_kart_okozott_mar_a_brit_gazdasagnak_a_Brexit_terve","timestamp":"2019. március. 14. 06:19","title":"Összeszedték, mennyi kárt okozott már a brit gazdaságnak a Brexit terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Amióta Orbán Viktor bejelentette kormánya családvédelmi akciótervét, hétről hétre változnak a szabályok. Legutóbb az derült ki, hogy már nemcsak a házastársaknak, hanem az élettársaknak is jár 2019. július 1-jétől a 2,5 millió forintos autóvásárlási támogatás. Összeszedtük, honnan indult a program, és hol tart most.","shortLead":"Amióta Orbán Viktor bejelentette kormánya családvédelmi akciótervét, hétről hétre változnak a szabályok. Legutóbb...","id":"20190313_Itt_van_minden_amit_a_kormany_csaladvedelmi_akcioterverol_tudni_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6237839-89df-4620-8255-46cadc566152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb187f73-35f6-4602-973d-1540b13fe2e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Itt_van_minden_amit_a_kormany_csaladvedelmi_akcioterverol_tudni_lehet","timestamp":"2019. március. 13. 07:30","title":"Hol tartunk most? Alig követhető ötleteléssel épül Orbán családvédelmi akcióterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]