Túlzás nélkül állítható, hogy a Waze a közlekedők egyik kedvenc appja, hiszen a szolgáltatás nem csak az utakon előforduló balesetek és akadályok jelzésére alkalmas, azt is mutatja, hol számíthat valaki ellenőrzésre, netán traffipaxra.

Kevesek által ismert tény, hogy a Waze a Google tulajdonában van, ám a keresőcég mostanában mégis “gyári” térképét erősíti. Illetve nevezzük ezt inkább pótlásnak, hiszen a Maps főleg olyan funkciókkal bővül(t), amelyek a Waze-ban jó ideje elérhetők. Ennek jele volt, hogy Google a saját termékében is megoldotta, hogy a traffipaxok láthatók legyenek. De BGR-hez került képernyőfelvételek alapján hamarosan a közösségi “erő”, vagyis az akadályok jelzésére szolgáló opció is megjelenik majd a Mapsben. Mindez több kérdést is felvet.

© Pixabay / TeroVesalainen

A Waze 2013 óta a Google tulajdona, az említett funkciókkal pedig már akkor is rendelkezett. Így nem világos, miért csak most döntöttek úgy, hogy azokat a Mapsbe is beépítik. Az is gyanús, hogy fejlesztésről szóló hírek gyors egymásutánban jelennek meg, vagyis a Google valamiért nagyon siet a munkával.

A PhoneArena cikkében egyenesen azt fejtegeti, hogy a keresőcégnek talán már nem is célja a Waze bővítése, inkább saját eszközét igyekszik okosabbá tenni. Ha ez így van, az a portál szerint a legrosszabb forgatókönyvet jelenti a Waze-használók számára: egyszerűen megölik a szolgáltatást, méghozzá azzal, hogy a Mapshez jobb funkciókat készítenek. Ennek első jelei már megmutatkoztak.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.