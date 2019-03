Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cbf1650-9935-4060-81d8-b96422066349","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tanácsadójának nevezte ki Milorad Dodik, a bosznia-hercegovinai elnökség nacionalista szerb tagja a híres filmrendezőt, Emir Kusturicát.","shortLead":"Tanácsadójának nevezte ki Milorad Dodik, a bosznia-hercegovinai elnökség nacionalista szerb tagja a híres filmrendezőt...","id":"20190314_A_boszniai_szerbek_vezetojenek_tanacsadoja_lett_Emir_Kusturica","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cbf1650-9935-4060-81d8-b96422066349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021e9b3e-4ab0-45e2-889e-87bec91efcb2","keywords":null,"link":"/elet/20190314_A_boszniai_szerbek_vezetojenek_tanacsadoja_lett_Emir_Kusturica","timestamp":"2019. március. 14. 16:34","title":"Tanácsadó lett Emir Kusturica a boszniai szerbek vezetője mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"Szabó Gábor","category":"gazdasag","description":"Íme egy jellemző rész az ítéletből: méltányolva a Roszatom üzleti érdekének nagyfokú sérelmét, a bíróság kitakartatta a szerződéses árra vonatkozó passzusokat, miközben megjegyezte, hogy maga az ár ebből a szövegből nem is derül ki, mivel az csak utal a szerződés mellékletére. Amit persze végképp nem ismerhetünk meg.","shortLead":"Íme egy jellemző rész az ítéletből: méltányolva a Roszatom üzleti érdekének nagyfokú sérelmét, a bíróság kitakartatta...","id":"20190314_Hvghu_vs_kormany_Reszben_nyilvanos_a_paksi_fovallalkozoi_szerzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f325f09b-5bcb-4932-b413-2d0c8de6c48a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Hvghu_vs_kormany_Reszben_nyilvanos_a_paksi_fovallalkozoi_szerzodes","timestamp":"2019. március. 14. 17:05","title":"HVG vs. kormány Paks-per: Nyertünk, de a lényeget tovább titkolhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf81ba30-c034-4291-88a9-d9f117c21998","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenkét évig élt együtt menyasszonyával. ","shortLead":"Tizenkét évig élt együtt menyasszonyával. ","id":"20190313_Luke_Perry_eskuvo_sztrok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf81ba30-c034-4291-88a9-d9f117c21998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e8f964-68a5-468d-8e41-9a86ba37b588","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Luke_Perry_eskuvo_sztrok","timestamp":"2019. március. 13. 15:10","title":"Augusztusban lett volna Luke Perry esküvője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Büntetésre számíthat a Juventus portugál sztárja, aki obszcén gesztussal ünnepelte három gólját az Atlético Madrid elleni, kedd esti labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős mérkőzésen.","shortLead":"Büntetésre számíthat a Juventus portugál sztárja, aki obszcén gesztussal ünnepelte három gólját az Atlético Madrid...","id":"20190313_cristiano_ronaldo_diego_simeone_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e4bb3b7-eaa0-4170-a8db-8dc3244a9d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf471b3-51f6-4ad3-a592-90d2a52a8ee3","keywords":null,"link":"/sport/20190313_cristiano_ronaldo_diego_simeone_juventus_atletico_madrid_bajnokok_ligaja_buntetes","timestamp":"2019. március. 13. 16:29","title":"Ronaldót megbüntethetik, de ez most nyilván egy kicsit sem zavarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fideszt kizárnák az Európai Néppártból (EPP), ha ez a német uniós pártok szavazóin múlna – derült ki abból a felmérésből, amelynek eredményét a Deutsche Telekom ismertette híroldalán. Az EPP-ben március 20-án szándékoznak szavazni a Fidesz esetleges kizárásáról.","shortLead":"A Fideszt kizárnák az Európai Néppártból (EPP), ha ez a német uniós pártok szavazóin múlna – derült ki abból...","id":"20190314_A_nemet_valasztok_kizarnak_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82e4c93-021a-4ab4-bf3a-f05929dadbeb","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_A_nemet_valasztok_kizarnak_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 14. 10:26","title":"A német választók kizárnák a Fideszt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c13ef6a-70c5-45f0-87b5-d5bdb0759f4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Model Y nem más, mint a Model 3 alapjaira épített SUV, amelynek legnagyobb hatótávolsága 485 kilométer, a csúcsmodell pedig 3,5 másodperc alatt van százon.","shortLead":"Model Y nem más, mint a Model 3 alapjaira épített SUV, amelynek legnagyobb hatótávolsága 485 kilométer, a csúcsmodell...","id":"20190315_Tesla_Model_Y","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c13ef6a-70c5-45f0-87b5-d5bdb0759f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80792e39-18d7-4880-a781-76c1877964b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190315_Tesla_Model_Y","timestamp":"2019. március. 15. 09:01","title":"Könnyedén befér a támogatott autók közé a legújabb Tesla a Model Y","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Foreign Policy elemzője szerint a Török Áramlat pénzügyi és politikai kockázatai többek között épp Magyarországot fogják sújtani.","shortLead":"A Foreign Policy elemzője szerint a Török Áramlat pénzügyi és politikai kockázatai többek között épp Magyarországot...","id":"20190313_Europa_remalma_az_Orban_altal_vart_orosz_gazvezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0f9e8f-7714-4cdd-acca-b747d5e477c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Europa_remalma_az_Orban_altal_vart_orosz_gazvezetek","timestamp":"2019. március. 13. 14:20","title":"Európa rémálma az Orbán által várt orosz gázvezeték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"484fc928-c5a1-4dd3-b76f-9c64afd77695","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmsorozat 25. részében olyan oldalát ismerhetjük meg James Bondnak, amivel eddig még nem találkozhattunk: elektromos autóval érkezik a környezetbarát 007-es.","shortLead":"A filmsorozat 25. részében olyan oldalát ismerhetjük meg James Bondnak, amivel eddig még nem találkozhattunk...","id":"20190313_james_bond_klimavaltozas_aston_martin_kornyezetbarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=484fc928-c5a1-4dd3-b76f-9c64afd77695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8dd82a-48e8-45f1-a1db-0bac49981ab6","keywords":null,"link":"/elet/20190313_james_bond_klimavaltozas_aston_martin_kornyezetbarat","timestamp":"2019. március. 13. 16:33","title":"James Bond sem kételkedik a klímaváltozásban, környezetbarát lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]