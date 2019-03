Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c40808a-44fe-438d-81b5-5e4c81a882b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többségben vannak, akik még a régi személyit használják, pedig az e-személyi egyre több funkcióra lesz képes, mobilalkalmazás is érkezik hozzá.","shortLead":"Többségben vannak, akik még a régi személyit használják, pedig az e-személyi egyre több funkcióra lesz képes...","id":"20190318_Meg_kisebbsegben_van_az_eszemelyi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c40808a-44fe-438d-81b5-5e4c81a882b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75355805-dca3-400d-99d7-14ee91698804","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Meg_kisebbsegben_van_az_eszemelyi","timestamp":"2019. március. 18. 05:49","title":"Még kisebbségben van az e-személyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff0313a-5e36-4d2b-9efa-ce556c2fbcbe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több új buszjáratot is indít a Budapest Közlekedési Központ (BKK) a 3-as metró déli szakaszának felújítása idején, a metrópótló buszok 45 másodpercenként indulnak.","shortLead":"Több új buszjáratot is indít a Budapest Közlekedési Központ (BKK) a 3-as metró déli szakaszának felújítása idején...","id":"20190318_bkk_metropotlas_potlobusz_kozlekedes_3as_metro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ff0313a-5e36-4d2b-9efa-ce556c2fbcbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b75b9b-1f73-40c7-a606-f85fb3cdd353","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_bkk_metropotlas_potlobusz_kozlekedes_3as_metro","timestamp":"2019. március. 18. 18:51","title":"Alaposan átalakul a közlekedés Budapesten – így pótolják délen a 3-as metrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b07df4c-a1f2-475e-89a5-4c6429783c2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénzt követelt egy férfi volt zárkatársa anyjától úgy, hogy majdnem félholtra verte. 15 évet is kaphat.\r

\r

","shortLead":"Pénzt követelt egy férfi volt zárkatársa anyjától úgy, hogy majdnem félholtra verte. 15 évet is kaphat.\r

\r

","id":"20190318_Rendornek_adta_ki_magat_majd_vascsovel_verte_es_ralepett_az_idos_asszony_mellkasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b07df4c-a1f2-475e-89a5-4c6429783c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c92a9c-0805-44c6-b3b5-c6d9a3eefc8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Rendornek_adta_ki_magat_majd_vascsovel_verte_es_ralepett_az_idos_asszony_mellkasara","timestamp":"2019. március. 18. 09:44","title":"Rendőrnek adta ki magát, majd vascsővel verte, és rálépett az idős asszony mellkasára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6b80a1-eb4d-41da-9c4f-3e96b6b42023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem omlik össze a kerület, a működés biztosított, de béremelésekre, fejlesztésekre, kulturális támogatásokra nem lesz pénz. ","shortLead":"Nem omlik össze a kerület, a működés biztosított, de béremelésekre, fejlesztésekre, kulturális támogatásokra nem lesz...","id":"20190318_Nem_szavaztak_meg_a_koltsegvetes_aprilistol_nem_kap_allami_penzt_a_XV_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca6b80a1-eb4d-41da-9c4f-3e96b6b42023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26622106-bbb1-462a-9c12-7fbb391d20a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Nem_szavaztak_meg_a_koltsegvetes_aprilistol_nem_kap_allami_penzt_a_XV_kerulet","timestamp":"2019. március. 18. 18:01","title":"Nem szavazták meg a költségvetés, áprilistól nem kap állami pénzt a XV. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7478e92d-fd35-4b04-8f6d-3a02c984961d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bolygóközi utazáshoz tervezett Csillaghajó fejlesztése már javában zajlik, ezúttal a hőpajzs tesztelésén volt a sor.","shortLead":"A bolygóközi utazáshoz tervezett Csillaghajó fejlesztése már javában zajlik, ezúttal a hőpajzs tesztelésén volt a sor.","id":"20190318_elon_musk_spacex_starship_csillahajo_hopajzs_teszt_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7478e92d-fd35-4b04-8f6d-3a02c984961d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0efbdd-aae5-43a6-8ae4-d9669aa6b91a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_elon_musk_spacex_starship_csillahajo_hopajzs_teszt_video","timestamp":"2019. március. 18. 18:33","title":"Videó: Elon Musk megpörkölte a Csillaghajó hőpajzsát, 1300+ fokot is kibír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0f19d7-064d-450a-a2b6-8e87195e724c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hamar válasz érkezett az Orbán körüli szellemi holdudvarból Manfred Weber EPP-politikus és csúcsjelölt ötletére.\r

\r

","shortLead":"Hamar válasz érkezett az Orbán körüli szellemi holdudvarból Manfred Weber EPP-politikus és csúcsjelölt ötletére.\r

\r

","id":"20190317_Orban_fotanacsadoja_Weber_uj_otleterol_Ez_birodalomepites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b0f19d7-064d-450a-a2b6-8e87195e724c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8aba6c-7cbc-41ee-a758-1d1df62cab88","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Orban_fotanacsadoja_Weber_uj_otleterol_Ez_birodalomepites","timestamp":"2019. március. 17. 21:47","title":"Orbán főtanácsadója Weber új ötletéről: Ez birodalomépítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55aa791a-9caa-4258-979a-ea32aba8bc37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ismert televíziós újságíró 71 éves volt.","shortLead":"Az ismert televíziós újságíró 71 éves volt.","id":"20190318_Meghalt_Balo_Gyorgy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55aa791a-9caa-4258-979a-ea32aba8bc37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025e009d-ed9a-4967-a099-1f8729f6f7df","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Meghalt_Balo_Gyorgy","timestamp":"2019. március. 18. 15:49","title":"Meghalt Baló György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704a90f6-dd44-4378-bbe1-301cf76afa6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190318_Beaking_Brusszelbe_ment_a_fiatal_par_kormany_plakatjairol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=704a90f6-dd44-4378-bbe1-301cf76afa6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac9b4df-4054-427f-8e80-bba4555aae2e","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Beaking_Brusszelbe_ment_a_fiatal_par_kormany_plakatjairol","timestamp":"2019. március. 18. 13:12","title":"Breaking: Brüsszelbe ment a fiatal pár a kormány plakátjairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]