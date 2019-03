Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szepesi Richárd közel 3 milliárdot kapott a szállodaépítésre az államtól, de a pénz nem a Tokaj név használatára fog elmenni. ","shortLead":"Szepesi Richárd közel 3 milliárdot kapott a szállodaépítésre az államtól, de a pénz nem a Tokaj név használatára fog...","id":"20190317_Kedvezmenyesen_adtak_oda_a_Tokaj_nevet_az_allami_milliardokkal_kitomott_szallodasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a29a5f-510d-41a1-8451-863722401696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190317_Kedvezmenyesen_adtak_oda_a_Tokaj_nevet_az_allami_milliardokkal_kitomott_szallodasnak","timestamp":"2019. március. 17. 11:16","title":"Kedvezményesen adták oda a Tokaj nevet az állami milliárdokkal kitömött szállodásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190317_37et_dekazott_Szijjarto_EUugyi_allamtitkara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab8c7617-d77c-4d36-b350-c1f94e767565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"660f6d91-b29a-4a33-bcf8-391a1538eabd","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_37et_dekazott_Szijjarto_EUugyi_allamtitkara","timestamp":"2019. március. 17. 19:07","title":"37-et dekázott a Miniszterelnökség EU-ügyi államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9964fcfe-549e-497f-9b81-770041e45571","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár a szájhigiéniáról alkotott elképzeléseink drasztikusan különböztek a századok során, egy biztos: jól vagy rosszul, de az emberiség egészen korán elkezdte tisztítani a fogait, mert kellettek a túléléshez. A receptek és praktikák túlnyomó része már inkább múzeumba való, egyes elképzeléseket viszont igazolt a modern tudomány. Hogyan jutottunk el a fadarabok rágcsálásától az okostelefonos applikációkkal összekötött fogkefékig?","shortLead":"Bár a szájhigiéniáról alkotott elképzeléseink drasztikusan különböztek a századok során, egy biztos: jól vagy rosszul...","id":"20190318_A_fogmosas_tortenete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9964fcfe-549e-497f-9b81-770041e45571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c0b424-9457-4636-83ea-bac998d776e6","keywords":null,"link":"/elet/20190318_A_fogmosas_tortenete","timestamp":"2019. március. 18. 11:30","title":"A túlélésért kezdtünk el fogat mosni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A me too kapcsán egyértelmű, hogy a bántalmazott nőket óvni kell, de azt sem szeretném, ha többé nem karolná át férfi a derekamat, és nem mondaná azt, hogy de szép vagy ma - többek között erről, valamint a sztárságról és a fiához fűződő kapcsolatáról is beszélt Udvaros Dorottya színésznő a HVG-nek adott portréinterjúban.","shortLead":"A me too kapcsán egyértelmű, hogy a bántalmazott nőket óvni kell, de azt sem szeretném, ha többé nem karolná át férfi...","id":"201911_udvaros_dorottya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b7335c-293c-4702-bb1f-8b12c27935c9","keywords":null,"link":"/kultura/201911_udvaros_dorottya","timestamp":"2019. március. 17. 10:00","title":"Udvaros Dorottya: Nem tartok igényt külső segítségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da35875-ef37-416c-ad81-4ff74df82d67","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Alig több mint egy hét múlva mutatja be a Huawei a P30-sorozat legújabb tagjait, amikről szinte minden lényeges információ napvilágot látott már.","shortLead":"Alig több mint egy hét múlva mutatja be a Huawei a P30-sorozat legújabb tagjait, amikről szinte minden lényeges...","id":"20190318_huawei_p30_p30_pro_kiszivargottt_specifikacio_foto_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0da35875-ef37-416c-ad81-4ff74df82d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aee61ab-dd16-47ae-b23b-122cf3a8bf71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_huawei_p30_p30_pro_kiszivargottt_specifikacio_foto_video","timestamp":"2019. március. 18. 10:03","title":"Minden kiszivárgott a Huawei ütős új telefonjairól – infók, fotók, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1337ae-f52b-44c8-8e80-c7ab1f9baad2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy veszélyes vírus vérrel való terjedésének szokatlan formáját, a vallási rituáléként végzett véres önkorbácsolást és önmegsebzést fedezték fel brit kutatók.","shortLead":"Egy veszélyes vírus vérrel való terjedésének szokatlan formáját, a vallási rituáléként végzett véres önkorbácsolást és...","id":"20190317_virus_terjedese_verrel_onkorbacsolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df1337ae-f52b-44c8-8e80-c7ab1f9baad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93cb9a77-3fb0-49a2-8cfd-04abeeae2db3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_virus_terjedese_verrel_onkorbacsolas","timestamp":"2019. március. 17. 16:03","title":"Véletlenül oldódott meg a kórházi rejtély, mi fertőzött meg 10 brit férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9688c0-2718-4094-b313-5e3fa20643af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Teljesen bizonytalan a következő hét menetrendje.","shortLead":"Teljesen bizonytalan a következő hét menetrendje.","id":"20190318_ITV_az_ev_vegeig_huzna_el_a_brit_kormany_a_Brexitet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b9688c0-2718-4094-b313-5e3fa20643af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42704aac-91a6-4ffd-bb92-4750ec661c5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_ITV_az_ev_vegeig_huzna_el_a_brit_kormany_a_Brexitet","timestamp":"2019. március. 18. 15:42","title":"ITV: Az év végéig húzná el a brit kormány a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok gyártói minél nagyobb kijelzőkkel szeretnék kényeztetni a felhasználókat. Azonban még mindig bezavarnak az előlapi szenzorok, pontosabban az ezeket rejtő megoldások. A gyártók évek óta ígérgetik telefonjaikról, hogy csupakijelzős mobilok lesznek, de úgy tűnik, még várnunk kell rá, hogy ez a marketingszöveg minden részletében fedje a valóságot.","shortLead":"Az okostelefonok gyártói minél nagyobb kijelzőkkel szeretnék kényeztetni a felhasználókat. Azonban még mindig...","id":"20190317_valodi_csupakijelzos_telefon_kava_nelkul_keret_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae33e1cc-ce6f-4c1d-9692-9d4ac0c0e28c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_valodi_csupakijelzos_telefon_kava_nelkul_keret_nelkul","timestamp":"2019. március. 17. 08:03","title":"Mikor jelenik meg végre tényleg a \"jövő mobilja\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]