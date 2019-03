Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már nem sokat kell várni, hogy láthassuk Quentin Tarantino kilencedik nagy dobását. ","shortLead":"Már nem sokat kell várni, hogy láthassuk Quentin Tarantino kilencedik nagy dobását. ","id":"20190318_Brad_Pitt_Leonardo_DiCaprio_Volt_egyszer_egy_Hollywood","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b215e3-3237-48f2-89e9-0e53d711c5bc","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Brad_Pitt_Leonardo_DiCaprio_Volt_egyszer_egy_Hollywood","timestamp":"2019. március. 18. 16:46","title":"Plakát érkezett Brad Pitt és Leonardo DiCaprio közös filmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68da8276-2b76-4668-a0f1-64104b82f618","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai tudósok a müon nevű részecske segítségével mérték meg a még 2014. december 1-jén kitört viharban lévő feszültséget, az eredmény pedig még őket is meglepte.","shortLead":"Az indiai tudósok a müon nevű részecske segítségével mérték meg a még 2014. december 1-jén kitört viharban lévő...","id":"20190318_vihar_volt_feszultseg_india_muon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68da8276-2b76-4668-a0f1-64104b82f618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691c8121-daf5-4e2d-8650-13967f2ad863","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_vihar_volt_feszultseg_india_muon","timestamp":"2019. március. 18. 14:33","title":"Soha nem láttak még ehhez foghatót: 1,3 milliárd volt feszültséget mértek egy decemberi viharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2fc98e-da94-4490-85ec-b4beb44e92f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felsőtárkányi kisiskolások végighallgatták, hogy most modern, ütőképes haderőt fejleszt a kormány, milyen szerencse, hogy a média magyar kézben van, ütőképes a Nemzeti Bank, a multik helyett az emberek oldalán áll a \"képviselet\".","shortLead":"A felsőtárkányi kisiskolások végighallgatták, hogy most modern, ütőképes haderőt fejleszt a kormány, milyen szerencse...","id":"20190319_710_eveseknek_nyomott_aktualpolitikat_Nyitrai_Zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca2fc98e-da94-4490-85ec-b4beb44e92f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1c627-4583-4c2a-a1ef-8937202e7d23","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_710_eveseknek_nyomott_aktualpolitikat_Nyitrai_Zsolt","timestamp":"2019. március. 19. 12:42","title":"7-10 éveseknek nyomott aktuálpolitikát Nyitrai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e285c13-b492-4f26-9540-aa58538b39a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, nem egészen azt kapjuk, amiért Jázmint megszerettük.","shortLead":"Úgy tűnik, nem egészen azt kapjuk, amiért Jázmint megszerettük.","id":"20190318_Szinvaltos_Will_Smith_problemas_Jazmin_hercegno_az_Aladdin_uj_szinkronos_elozeteseben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e285c13-b492-4f26-9540-aa58538b39a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532470c4-8ef9-4e4a-bc5c-12c0823da2a7","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Szinvaltos_Will_Smith_problemas_Jazmin_hercegno_az_Aladdin_uj_szinkronos_elozeteseben","timestamp":"2019. március. 18. 16:50","title":"Van egy kis problémánk Jázmin hercegnővel az Aladdin új szinkronos előzetesében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrációt az Akadémiai Dolgozók Fóruma hirdette meg Menet a tudományért címmel. ","shortLead":"A demonstrációt az Akadémiai Dolgozók Fóruma hirdette meg Menet a tudományért címmel. ","id":"20190319_magyar_tudomanyos_akademia_mta_tuntetes_akademiai_szabadsag_lanchid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdd7ed3-2caf-40d2-9396-45a1140a4b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_magyar_tudomanyos_akademia_mta_tuntetes_akademiai_szabadsag_lanchid","timestamp":"2019. március. 19. 10:41","title":"Újra tüntetni fognak az Akadémia szabadságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704a90f6-dd44-4378-bbe1-301cf76afa6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190318_Beaking_Brusszelbe_ment_a_fiatal_par_kormany_plakatjairol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=704a90f6-dd44-4378-bbe1-301cf76afa6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac9b4df-4054-427f-8e80-bba4555aae2e","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Beaking_Brusszelbe_ment_a_fiatal_par_kormany_plakatjairol","timestamp":"2019. március. 18. 13:12","title":"Breaking: Brüsszelbe ment a fiatal pár a kormány plakátjairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60e217f-6183-460e-bcf1-ee439ee8cc3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rakomány egy része átcsapódott az autópálya túloldalára és egy darabja betörte az ott haladó autó szélvédőjét.



","shortLead":"A rakomány egy része átcsapódott az autópálya túloldalára és egy darabja betörte az ott haladó autó szélvédőjét.



","id":"20190318_Majdnem_tomegbaleset_tortent_amikor_keresztbefordult_egy_utanfutos_furgon_az_M1esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b60e217f-6183-460e-bcf1-ee439ee8cc3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678ad68d-32f9-4c28-bc4d-6150bb914f98","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_Majdnem_tomegbaleset_tortent_amikor_keresztbefordult_egy_utanfutos_furgon_az_M1esen","timestamp":"2019. március. 18. 20:26","title":"Videó: Majdnem tömegbaleset történt, amikor keresztbefordult egy utánfutós furgon az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebaf3507-144b-4209-81fb-9acefbc84b1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden szempontból gyors szülés volt.","shortLead":"Minden szempontból gyors szülés volt.","id":"20190319_Hat_gyereket_szult_meg_alig_kilenc_perc_alatt_egy_texasi_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebaf3507-144b-4209-81fb-9acefbc84b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ec6455-5867-491b-951f-5a4200930a2b","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Hat_gyereket_szult_meg_alig_kilenc_perc_alatt_egy_texasi_no","timestamp":"2019. március. 19. 10:19","title":"Hat gyereket szült meg alig kilenc perc alatt egy texasi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]