Amióta széles körben is megismerhettük a különböző kriptopénzeket – és az azokban rejlő lehetőségeket – a csalók is megszaporodtak. Kiderült, weboldalakba és mobilos alkalmazásokba ágyazzák be azokat a kódokat, amelyek segítségével a felhasználók tudta nélkül, a mobil/számítógép erőforrásait használják a valuták bányászatára. Mindez oda vezet, hogy az érintett felhasználó eszközének adatforgalma igen gyorsan el tud fogyni, ráadásul a folyamat rendkívül gyorsan meríti is az akkumulátort. A BuzzFeed most egy hasonló csalásról számolt be, ám ezúttal a hirdetésekkel trükköznek a csalók.

A beszámoló szerint a hirdetési hálózatok hasonló átveréssel operáltak, ami lehetővé teszi, hogy a különböző mobilos applikációkban található bannerek mögé videós hirdetéseket pakoljanak be – úgy, hogy azt a felhasználó valójában nem látja. Mindez oda vezet, hogy a felhasználó mobilja gyorsan merülni kezd, és az adatforgalom is megnő a készüléken, miközben úgy tűnik, ezt semmi sem indokolja. A csalóknál pedig pörög a kassza, mert úgy tűnik, mintha rengetegen megnézték volna a videós hirdetést.

A BuzzFeed szerint a problémáról nem az alkalmazások fejlesztői tehetnek, őket ugyanúgy meglepte a dolog, hogy az általuk fejlesztett app ennyire energia- és adatigényes. Ehelyett arról van szó, hogy azok a hirdetési platformokat, amelyekre beregisztráltak (és amelyek bannereit beengedték az appba) csalók "térítették el".

Az átverés nemcsak a felhasználóknak okoz problémát, hanem a hirdetési hálózatok üzemeltetőinek is, hiszen az egyszerű bannerek ára jóval olcsóbb, mint egy videós hirdetésé. A csalók ezt az olcsóbb árat fizették meg, hogy aztán az általuk szerződött ügyfelek által készített videóival töltsék fel azokat. Ezeket valójában senki sem látja, miközben a mobil erőforrásait használják fel.

Az alábbi példa alapján az "üzleti modell" az alábbiak szerint néz ki: a csaló cégek 1 dollárért veszik meg az egyszerű bannerhelyeket, majd 10 dollárért adják tovább, videós hirdetési helyként ajánlva őket, miközben a felhasználó továbbra is csak egy egyszerű reklámot lát majd az appban. A profit így 9 dollár.

© DoubleVerify

A BuzzFeed olyan cégekkel is beszélt, akik ezt a csalást végrehajtják. Elmondásuk szerint havi szinten több tízmillió dollárt profitálnak a hamis hirdetésekből.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.