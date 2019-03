Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fc25038-c712-421f-9a2a-ee351a995164","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyfajta huzavona érezhető a Microsoft és a felhasználók között. Míg a redmondiak már maguk mögött hagynák a Windows 7-et, a felhasználók igencsak ragaszkodnak hozzá.","shortLead":"Egyfajta huzavona érezhető a Microsoft és a felhasználók között. Míg a redmondiak már maguk mögött hagynák a Windows...","id":"20190323_windows_7_tamogatas_vege_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fc25038-c712-421f-9a2a-ee351a995164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff6d5df-d7f9-4f03-8623-a109e24dc712","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_windows_7_tamogatas_vege_figyelmeztetes","timestamp":"2019. március. 23. 09:03","title":"Windows 7 van a számítógépén? Ne csodálkozzon, ha felugrik rajta ez az üzenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64","c_author":"Szendi Nóra","category":"elet","description":"A drogfüggő rapper felépülésének szentelt Tiszta lappal című film ott kezdődik, ahol a rehab véget ér, akaratlanul is arra utalva, hogy a drogok megvonásában, nem pedig egy új identitás kialakításában keresendő a megoldás. Csakhogy a rehab nem valamiféle szervíz, ahová beadják a függőt, akár egy szoftverhibás laptopot, hogy aztán olyan legyen, mint új korában.","shortLead":"A drogfüggő rapper felépülésének szentelt Tiszta lappal című film ott kezdődik, ahol a rehab véget ér, akaratlanul is...","id":"20190323_Tiszta_lappal_kelle_aggodnunk_Curtisert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26933803-a5d6-4dc2-acb6-50516741efc6","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Tiszta_lappal_kelle_aggodnunk_Curtisert","timestamp":"2019. március. 23. 17:51","title":"Tiszta lappal: kell-e aggódnunk Curtisért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszország csatlakozott Kína új Selyemút-programjához.","shortLead":"Olaszország csatlakozott Kína új Selyemút-programjához.","id":"20190323_Roma_beelozte_az_Orbankormanyt_a_kinai_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc2fcd3-8937-4c54-863c-5f52d53cf884","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Roma_beelozte_az_Orbankormanyt_a_kinai_uton","timestamp":"2019. március. 23. 15:14","title":"Róma beelőzte az Orbán-kormányt a kínai úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1b640e-37c2-4d90-999f-1df2baf81af8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb nap és ismét kiderültek egy adatszivárgási botrány részletei. Ezúttal egy olyan cég, pontosabban gyártó került célkeresztbe, akitől ezt igazán nem várnánk.","shortLead":"Újabb nap és ismét kiderültek egy adatszivárgási botrány részletei. Ezúttal egy olyan cég, pontosabban gyártó került...","id":"20190323_europai_nokia_7_plus_telefonok_adatkuldes_kinai_szerverre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a1b640e-37c2-4d90-999f-1df2baf81af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbf05e1-98df-4605-bba4-e35b66857587","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_europai_nokia_7_plus_telefonok_adatkuldes_kinai_szerverre","timestamp":"2019. március. 23. 19:03","title":"Kínos dolog derült ki a Nokia telefonokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270ef6d2-1fa6-4488-afda-e32a7e750edb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Utolsó operaelőadására készül a neves szlovák szopránénekesnő.","shortLead":"Utolsó operaelőadására készül a neves szlovák szopránénekesnő.","id":"20190324_Visszavonul_Edita_Gruberova","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=270ef6d2-1fa6-4488-afda-e32a7e750edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4990567c-d4aa-451e-803b-d848bf86e58b","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Visszavonul_Edita_Gruberova","timestamp":"2019. március. 24. 13:05","title":"Visszavonul Edita Gruberová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3465f607-d0da-42b7-829d-fd9ad33c8eeb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden a Penny Market alsónémedi központja előtt tüntetnek a tejtermelők az áruházban árult olcsó tej miatt. A terméktanács bejelentést tett a hatóságokhoz is. A tejtermelők szerint még Szlovákiában is drágábban árulják az üzletláncban most akciósan árult tejet. ","shortLead":"Kedden a Penny Market alsónémedi központja előtt tüntetnek a tejtermelők az áruházban árult olcsó tej miatt...","id":"20190323_Tejar_botrany_Kedden_tuntetnek_a_tejtermelok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3465f607-d0da-42b7-829d-fd9ad33c8eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f893a5c4-3a5f-4002-a4d1-9e713b7ed368","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Tejar_botrany_Kedden_tuntetnek_a_tejtermelok","timestamp":"2019. március. 23. 08:45","title":"Tejár botrány: Kedden tüntetnek a tejtermelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced7ba73-34b5-4d72-b5fc-4f877251abb6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 16 kilométeres metróvonal déli irányba halad az indonéz főváros alatt.\r

\r

","shortLead":"A 16 kilométeres metróvonal déli irányba halad az indonéz főváros alatt.\r

\r

","id":"20190324_Elso_metrojat_kapta_meg_a_10_millios_Dzsakarta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ced7ba73-34b5-4d72-b5fc-4f877251abb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf50632-784d-4cd6-8d0f-890e91d33cfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Elso_metrojat_kapta_meg_a_10_millios_Dzsakarta","timestamp":"2019. március. 24. 08:36","title":"Első metróját kapta meg a 10 milliós Dzsakarta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9980d36-1e62-4a58-8647-48c4fabd6324","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Molnár Áront és Székely B. Miklóst nem a forgatáson érte baleset.","shortLead":"Molnár Áront és Székely B. Miklóst nem a forgatáson érte baleset.","id":"20190324_A_mi_kis_falunk_baleset_forgatas_Molnar_Aron_Szekely_B_Miklos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9980d36-1e62-4a58-8647-48c4fabd6324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4449c832-1abf-4f53-b753-adddd40b0b08","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_A_mi_kis_falunk_baleset_forgatas_Molnar_Aron_Szekely_B_Miklos","timestamp":"2019. március. 24. 11:26","title":"Csúszott a forgatás, mert balesetet szenvedett A mi kis falunk két szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]